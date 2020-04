"Yiyo" Juárez desde Islas Canarias: "Acá no está siendo tan grave, se tomaron medidas a tiempo"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

"Por suerte, donde estoy yo no está siendo tan grave como en la península, acá se tomaron medidas a tiempo. De todas maneras, también tenemos casos y ha muerto gente por el virus".

De esa manera resume Giselle Juárez los días extraños que le tocan vivir en España, donde se radicó en 2018 para cumplir su sueño de jugar al hockey fuera de nuestro país.

La montehermoseña de 28 años se encontraba disputando su segunda temporada con el primer equipo de Unión Deportiva Taburiente, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, que junto a otras seis islas componen el archipiélago de las Islas Canarias en el océanos atlántico.

"Yo estoy muy bien, en cuarentena obviamente, como todo el mundo; mi gente también está muy bien y eso me da tranquilidad. Debemos permanecer en casa por el bien de todos y tener paciencia", le contó "Yiyo" a La Nueva. desde Europa.

Con gran cantidad de personas fallecidas e infectadas, España es uno de los países mas afectados por la pandemia que azota al mundo, por lo que extendió hasta el 12 de abril el "estado de alerta".

Como sucede en nuestro país, esto significa que sus habitantes se encuentran en cuarentena en sus hogares, pudiendo dejar los mismos solo para casos de urgencia o de primera necesidad.

"Fue todo muy rápido, quizás no se tomaron las medidas a tiempo y eso género, principalmente en España, tanto caos", contó la exjugadora de Atlético Monte Hermoso y Las Leonas, donde acumula casi un centenar de partidos tras jugar un Mundial (consiguió la medalla de bronce en La Haya 2014), la Liga Mundial y Juegos Panamericanos Juniors, entre otros logros.

—¿Cómo te afecta a vos en el día a día todo esto, como llevas el tema de los entrenamientos y demás?

—Se hace difícil no tener una rutina fija o no poder salir; por suerte estamos entrenando de manera online con el equipo tres veces por semana. Eso lo hace más llevadero, nos mantenemos en contacto de esa manera para seguir en forma.

El último partido del equipo de "Yiyo" fue el 8 de marzo, por la fecha 13 de la División de Honor (la elite del hockey español), con triunfo por 2 a 1.

En este certamen, Juárez lleva anotados 5 goles y su equipo marcha en séptimo lugar.

—¿Llegaron a jugar el partido que tenían programado sin público antes de que se suspendiera todo?

—No, suspendieron todo antes. Igualmente llegamos a jugar algunos partidos antes de que se parara todo. Ojalá podamos terminar la Liga más adelante, cuando todo esto se calme

—¿Desde lo deportivo, saben cuáles serían los pasos a seguir en un futuro cercano o todavía es todo muy incierto?

—La verdad que es difícil por ahora pensar eso, por el momento tenemos que esperar ya que hay mucha incertidumbre en todo el mundo.

Estos momentos de incertidumbre, hacen que al distancia con sus familiares y seres queridos, se sienta un poco más para la montehermoseña.

"Obviamente que los recontra extraño, más en una situación así. Pero saber que están bien y que en Argentina se tomaron medidas a tiempo, me da tranquilidad. De hecho acá la situación está mucho más complicada que allá. En momentos así me gustaría estar con ellos, pero no se puede... ojalá que pronto pueda andar por allá y que todo esto pase rápido", se esperanzó Yiyo.