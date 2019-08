Yiyo Juárez: “Siempre quise hacer una experiencia afuera”

Giselle “Yiyo” Juárez aprovechó un mal trago en lo profesional para poder darse un gusto que venía postergando. Tras quedar afuera de la lista de convocadas de Las Leonas, la montehermoseña tomó la decisión de cumplir un viejo anhelo: jugar al hockey en Europa.

Desde el año pasado, Yiyo (28 años) es parte del Unión Deportiva Taburiente de Islas Canarias (España) y luego de disfrutar unos días de Monte Hermoso volverá a jugar su segunda temporada.

“Siempre quise hacer esta experiencia afuera y por el Seleccionado tuve que postergarlo, porque elegía estar en Buenos Aires y entrenarme con Las Leonas. Cuando se me presentó la oportunidad de poder viajar, que quedé afuera de la lista de Agustín (Corradini, exDT de Las Leonas), pude hacer la temporada en el exterior. Es una experiencia que vale la pena”, contó Yiyo, quien disputó casi un centenar de partidos y consiguió la medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014 con Las Leonas.

“El nivel es muy competitivo, la infraestructura está muy buena. Es otro hockey, pero también se extrañan algunas cosas de acá. El nivel está muy bien, allá se entrena y se juega distinto. No digo que sea mejor ni peor, pero se entrena distinto”, agregó la exjugadora de Atlético Monte Hermoso.

Encontrarse con un “nuevo hockey” la hizo adaptarse a algunas cosas.

“No me costó a nivel individual, sí un poco en lo táctico; se juega muy distinto. Una va diciendo 'estoy preparada para hacerlo', pero al principio no marcás la diferencia, o subestimás algunas cosas para las que pensás que estás preparada, pero al llegar te das cuenta que necesitas un tiempo. Me adapté bastante rápido y nos fue muy bien. Allá el deporte es profesional y quieras o no te están pagando por jugar; obviamente que tenés una presión y debés estar a la altura en un montón de situaciones”, señaló.

En junio de 2015 Yiyo sufrió la rotura de los ligamentos cruzados anteriores de la rodilla izquierda que la privó de disputar las semifinales de la Liga Mundial y los Panamericanos de Toronto con el Seleccionado Mayor y, posteriormente, los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Supongo que el jugador de Argentina tiene que estar en Argentina, para lucirse, ser visto y, si estás en un buen nivel, te llamen. Pero uno siempre tiene la ilusión en ese sentido”, se ilusionó Yiyo.

"Soy feliz jugando con Monte"

Aunque tuvo la intención, por cuestión de calendario Juárez no pudo disputar el Campeonato Argentino de Clubes "B" que Monte se encuentra jugando en Mendoza.

“Siempre que vengo hago lo mismo, paso por el club y trato de estar. Siempre que me puse la camiseta de Monte fue como que nunca me hubiera ido, el año pasado cuando jugué la Liga en Mar del Plata me di cuenta que soy feliz jugando con Monte. Lo disfruto y siempre va a ser mi equipo para mí. También me gustaba dar una mano con las chiquitas y eso se extraña mucho. Pero uno elige otras cosas, ahora siempre que vengo trato de acercarme”, contó.

¡Campeonas! Yiyo festeja junto a todo el Atlético el Campeonato Apertura 2018.

Las Leonas, Valen y "Bianquita"

Yiyo acumula casi un centenar de partidos en el Seleccionado Mayor, en el que disputó un Mundial, la Liga Mundial y Juegos Panamericanos Juniors, entre otras cosas.

Ahora, le toca ver a Las Leonas como una hincha más pero con la salvedad de poder disfrutar de dos ex compañeras con la celeste blanca, como lo son Valentina Costa Biondi (campeona panamericana recientemente) y Bianca Donati (disputó el último Mundial como titular), con quienes compartió cancha tanto en clubes y seleccionados.

Yiyo un el Panamaricano Junior con la Selección.



“Me gustó mucho el equipo, se vio muy unido afuera de la cancha. Hay muchas caras nuevas y volvieron muchas históricas junto con el Chapa (Retegui). Van a tener un año súper difícil porque se van a preparar para Tokio (Juegos Olímpicos del próximo año) pero van por buen camino", dijo la montehermoseña.

“A Valen la entrené en séptima cuando vino por primera vez a Monte, que entrenábamos en el Poli que está frente al mar porque ni siquiera teníamos la cancha. Tenemos videos, que el otro día los miraba y son muy buenos. Con ellas pude compartir ligas y torneos con Monte, que hemos ganado casi todo. Con Bianqui sigo en contacto, somos amigas y con Valen jugué en Sanfer y seguimos en contacto. Siempre vi el esfuerzo que hacía y nunca dejó de entrenarse y mantuvo su nivel, y que hoy se le reconozca ese esfuerzo es muy lindo; es muy lindo verla ahí. Y Bianqui que se lesionó pobre pero que sigue estando entrenando y ahora le toca lo más difícil que es volver, pero estoy segura que va a seguir ahí, firme”, cerró.