Liga Argentina: Villa Mitre quiere seguir de racha en Monte Hermoso

Villa Mitre dejó atrás una gira y hoy volverá a ejercer localía en otro juego de la fase clasificatoria de la Liga Argentina de básquetbol.

Recibirá a Del Progreso (General Roca) desde las 20 en el Polideportivo Municipal de Monte Hermoso, a donde regresa por no poder volver al Casanova y al no llegar a un acuerdo con Bahía Basket por el Dow Center. Todos estos cambios como consecuencia no tener habilitado para la categoría el José Martínez y tras la muerte del hincha de fútbol de Olimpo, que llevó a que la comisaría Primera pusiera reparos para organizar ahora un operativo de seguridad en los alrededores del Casanova, donde el tricolor comenzó jugando en la temporada.

Por este motivo la dirigencia de Villa Mitre puso a disposición de los simpatizantes un micro para el ida-vuelta a Monte Hermoso a precio accesible.

Más allá de idas y vueltas, en el plano deportivo el equipo dirigido por Lisandro De Tomasi recupera una localía que le fue muy exitosa, con 6 triunfos en 7 presentaciones durante enero y febrero.

Hoy sumará una nueva presentación ante el equipo contra el que jugó su primer partido en la Liga Argentina.

Tomás Scarpacci la lleva, en el primero de la temporada ante Del Progreso.

Lo último de Los Guerreros en la competencia fue una gira de tres partidos, en la que lograron una victoria en el juego 3 ante Quilmes de Mar del Plata. En los dos previos, Estudiantes de Olavarría y Gimnasia (La Plata), el equipo fue competitivo y llegó con chances de triunfo al cierre.

El éxito ante el Cervecero le valió mantenerse en la punta de la Conferencia Sur, en la que ahora está Central Entrerriano de Gualeguaychú luego de un sprint de 5 victorias en fila (cortó la racha el miércoles pasado en su visita a Gimnasia La Plata).

La estadística favorece a los bahienses. En los partidos entre sí Villa Mitre ganó los tres que disputaron hasta el momento, mientras que Del Progreso consiguió sólo 3 éxitos en 15 jugados como visitante.

Después de este encuentro Villa Mitre volverá a presentarse en el balneario el viernes próximo ante Atenas de Carmen de Patagones, desde las 21. Y el domingo 15 será anfitrión de Central Entrerriano.

Recordemos que si el representante bahiense culmina esta etapa entre los cuatro primeros clasificará directo a cuartos de final. Con lo cual: evitará una ronda de playoffs y obtendrá localía en esos partidos eliminatorios conducentes a la Liga Nacional.