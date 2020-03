Italia registró una baja del 50% de nuevos contagios, pero murieron más de 800 personas

Mientras el primer ministro Giuseppe Conte reconoció que el país está "en la fase más aguda" de la pandemia, Italia registró hoy una baja del 50% de los nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas y logró el mayor número de personas recuperadas desde el inicio de la pandemia.



"En las últimas 24 horas murieron 812 personas y hay 1.648 nuevos positivos", anunció hoy el titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en conferencia de prensa.



Si bien la cifra de víctimas representa un alza respecto de los 756 informados ayer, la cantidad de nuevos positivos es más de la mitad de los 3.851 divulgados este domingo, para un total de 101.739 infectados con coronavirus en más de un mes.



Borrelli agregó además que se alcanzó la cantidad de 1.590 personas curadas, lo que "representa el número más alto desde el inicio de la pandemia", planteó.



Con las cifras informadas este lunes, Italia alcanzó las 11.591 víctimas desde el primer fallecimiento registrado el 21 de febrero, de las que 6.818 se concentran en la región norteña de Lombardía..



Este lunes, el premier Conte reconoció que Italia está "en la fase más aguda" de la pandemia, al tiempo que sostuvo que "es difícil hacer previsiones exactas".



Los expertos son prudentes todavía, pero es razonable pensar que estamos cerca del pico", aseveró Conte en una entrevista con el diario El País.



"El sábado superamos las 10.000 víctimas y eso nos hiere profundamente y debe alertar a la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo, también tuvimos ayer el número récord de curados: 1.434", sostuvo, en referencia a las cifras del sábado.



Las autoridades italianas sostienen que en un "máximo de diez días" podrían empezar a verse los descensos en víctimas y nuevos casos de Covid-19, una vez que se vean los efectos concretos de las medidas de aislamiento, según planteó hoy el viceministro de Salud Pierpaolo Sileri en declaraciones radiales.



Conte se reunió hoy en el Vaticano con el papa Francisco para analizar las consecuencias de la pandemia, a horas de que venza la primera serie de medidas de restricción que el premier dispuso hasta el 3 de abril pero que ya anunció que prorrogará.

Las autoridades italianas analizan por estas horas cómo y hasta cuándo prorrogar las medidas que, de forma gradual, empezaron a tomar el 11 de marzo y que incluyen suspensión de clases, cierre de bares y restaurantes y la paralización de toda actividad "no esencial" hasta por lo menos el próximo viernes.



"Es una medida muy dura económicamente. Es la última que hemos tomado y no puede prolongarse demasiado", reconoció el premier.



En cambio, dejó abierta la puerta a una flexibilización de las medidas en otos rubros y planteó que "para las escuelas y las universidades, en cambio, se pueden intentar introducir modificaciones. También para los exámenes y evaluaciones de fin de año para que no hagan perder a los estudiantes el año lectivo o el examen universitario". (Télam)