"Hemos requerido que se valide a la ciudad para llevar a cabo los análisis requeridos. Entendemos que la semana que viene se van a validar 35 lugares en todo el país y pretendemos que uno de ellos sea en Bahía Blanca", señaló Héctor Gay en diálogo con Hechos de Radio por LU2.

El intendente comentó que la idea es descentralizar el Instituto Malbrán, de la ciudad de Buenos Aires, el único —por el momento—que entrega resultados de análisis sobre el coronavirus en medio de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio declarado anoche por el presidente de la Nación.

"La idea del Gobierno es tener uno por provincia. Pero Buenos Aires debe tener más de uno porque obviamente el conurbano tiene sus requerimientos, Mar del Plata lo mismo y pretendemos que los análisis de coronavirus se puedan hacer en Bahía Blanca para cubrir la parte centro y sur de la provincia", añadió el jefe comunal.

"Estaban analizando la posibilidad de hacerlo en el Hospital Penna, nosotros les dijimos que hay un labotarorio privado que ya tiene los equipos. Lo importante es tenerlo aquí para tener respuestas más rápidas, no importa si es público o privado", continuó Gay, haciendo referencia al laboratorio IACA, de San Martín 68.

En ese sentido, Gay ejemplificó el problema con el primer caso sospechoso en nuestra ciudad y el de la mujer que se encontraba internada en el HAM y falleció en las últimas horas.

"Ustedes saben lo que pasó con el primer caso, que dio negativo finalmente, pero que tuvo diez días ocupando una cama. Y esto no es lo lógico. Hoy tenemos el caso de esta mujer de 79 años que falleció ayer, pero la verdad es que no sabemos por qué. Ella venía con una situación previa complicada y estuvo en contacto con un familiar que vino de España; por eso la sospecha. Pero no lo sabemos a ciencia cierta. Hoy no es un problema, pero en la medida que esto se agrave, tenemos la necesidad de más rapidez de estos exámenes. Si no, tenemos gente sospechosa ocupando camas que en realidad, no tiene la enfermedad", completó Gay.

"A la tarde el cumplimiento fue mejor que a la mañana"

En tanto, el intendente señaló que "a la mañana había demasiada" gente circulando por el centro de la ciudad, pero que mejoró el cumplimiento de la cuarentena por la tarde.

"Hubo varios casos de gente persuadida para que vaya a sus casas porque no tenían razón de andar en la calle. A la tarde ha habido en la ciudad un mejor cumplimiento que a la mañana", sostuvo Gay.

"Vamos por la vía de la convicción y de la persuasión, de hacerle entender a la gente que tiene que estar en la casa no porque se nos ocurre sino porque es la mejor forma de enfrentar el momento", añadió.

En ese sentido, el intendente dijo que "están las normas penales para aquellos que desacaten las indicaciones o sean reincidentes. De todos modos, lo que uno apela es a que la población cumpla y que la gente salga solamente para lo elemental. Es la única herramienta que tenemos hoy, porque por mejor diseñado que esté el plan, si no hay colaboración de la población difícilmente dé resultados".