La odisea de un bahiense varado con sus 2 hijas en Madrid

Un bahiense junto a sus 2 hijas se encuentra varado en Madrid, debido a la cancelación de vuelos por la pandemia de coronavirus, y dice que no les dan respuestas certeras sobre cuándo ni cómo podrán volver.

En comunicación con La Nueva., Darío Azcárate detalló la situación desde el aeropuerto de Barajas, en medio de una cola de unos 300 argentinos que están en la misma situación que ellos, a la espera de ser atendidos para averiguar sobre los vuelos que dispuso Aerolíneas Argentinas para la repatriación de quienes quedaron a la deriva en los focos de contagio.

"Ya mandé el formulario a la Cancillería [Argentina] un montón de veces, nadie te dice nada, nadie te contesta", aseguró el bahiense mientras esperaba a que atendieran a unas 60 personas que tenía adelante suyo, durante una espera que ya llevaba unas 4 horas.

Por el momento, la empresa con la que tenía contratados los vuelos de regreso para hoy le devolvió la plata y Darío se encuentra respetando la cuarentena junto a sus hijas de 15 y 19 años en un departamento de Madrid. Pero ellos y el resto de las personas varadas se enfrentan también a que se van quedando sin dinero.

"Estuvimos averiguando para sacar pasajes en los días previos a la restricción, pero era imposible por los precios y porque no había. Llenamos los formularios 3 veces y nunca tuvimos una respuesta formal de la Cancillería. Cuando llamamos por teléfono, nos dijeron que no tenían mucha información. Y de Aerolineas, cuando llamás los números están colapsados o no te dan respuestas", explicó.

Mientras tanto, a Darío le informaron que los vuelos que saldrán en las próximas horas de Aerolíneas Argentinas son para quienes ya tenían pasajes con esa empresa, que fueron reprogramados por el colapso, y a los demás les hicieron anotarse en una lista para quedar a la espera de más salidas: "Supuestamente podremos comprarlos a partir del 21 [de este mes], pero no sabemos cuándo".

"Estamos desprotegidos, nadie te da una respuesta, seguimos pagando hotel y comida, estamos encerrados", lamentó el bahiense.