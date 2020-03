Postales de Bahía en el comienzo de las restricciones por el coronavirus

Campaña contra el coronavirus

El intendente Héctor Gay encabezó varias reuniones de trabajo con integrantes de su gabinete con el propósito de evaluar la situación actual del coronavirus y supervisar el cumplimiento de la emergencia sanitaria en Bahía Blanca.

Medidas en Deportes, Políticas Sociales, Espacios Nido, Cultura, Área de Recaudación (ex Banco Provincia), Oficina de cultos, Cementerio, Puestos de informes turísticos y Licencias de conducir.

Una de las mayores repercusiones que se viven en torno a la pandemia de coronavirus es el amontonamiento de gente en supermercados y el consecuente vaciamiento de góndolas. En ese sentido, Gay dijo que no cerrarán los supermercados y pide a la gente que no se amontone.

El intendente contó que el fin de semana hubo clausuras y que, si no se adaptan a las necesidades actuales, habrá más cierres.

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires señaló que la medida fue "por orden expresa del gobernador Axel Kicillof".

Italia atraviesa la situación más complicada, donde "solo abren las farmacias y los supermercados; no nos dejan salir a la calle". España y Noruega no se quedan atrás. En Londres, dos bahienses le contaron a La Nueva. que su vuelo hacia Buenos Aires fue cancelado y que no saben qué hacer.

La doctora Claudia Fortunatti, presidenta del Colegio de Magistrados local, informó que se aumentaron las audiencias por teleconferencia con los detenidos.

Se busca evitar la necesidad de que los contribuyentes tengan que concurrir a los centros de servicio.

Para informarte o pedir asistencia por síntomas de coronavirus, llamá gratis al 148 o al 0800-222-1002 (opción 1)