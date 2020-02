Abre un gimnasio del Primer Mundo, el parate no da tregua y una ciclovía que dará que hablar

--Buen día, Juan María. Ya tienen el campeonato asegurado, ¿no?

--No sé, veremos qué pasa hoy, pero me tengo muchísima fe.

--Te hacía mucho más seguro, pero veo que tenernos a solo tres puntos te genera alguna inquietud. Vayamos a lo nuestro mejor y contame cómo marchan las cosas.

--¿Cómo marchan o cómo no marchan?

--Uhhh... Veo que viniste bastante pesimista hoy, pensá que ahora vas a poder bajar por Sarmiento en bici hasta el centro...

--Sí, me enteré del proyecto de hacer una ciclovía por el medio de esa calle, entre las avenidas Napostá y Fortaleza Protectora, es decir, unas siete cuadras.

--¿Polémica en puerta?

--Siempre en Bahía cada cambio genera polémica. Supongo que en este caso se hicieron los estudios necesarios, sobre todo para no interferir con el normal desenvolvimiento del tránsito que, en ciertas horas pico, es tremendo.

--Ni con la vida comercial del sector.

--Exacto. Me dicen que el ancho de la calle permite concretar un proyecto de ese tipo sin problemas, incluso manteniendo dos carriles por mano y el estacionamiento sobre ambas aceras. Igual esto es parte de un programa mucho más amplio que permitirá llevar de 2 a 7 los kilómetros de ciclovías construidos.

--Bien. ¿Y qué novedades tenemos en materia comercial? Me imagino que algo nuevo habrás traído.

--Está todo realmente parado y, más allá de las novedades que te tiré la semana pasada, ahora me confirmaron algo que te anticipé hace un mes.

--¿A qué te referís?

--A mediados de marzo abrirá el supergimnasio que se está armando en avenida Cabrera, donde estaba el call center. Según me comentaron será el más moderno del país.

--¿No te habrán exagerado?

--Eso me dijeron, incluso el dueño viajó a Europa para traer las últimas novedades. Tiene 1.000 metros cuadrados de superficie y será, en tecnología, el mejor equipado del país. Por ejemplo, se instalaron pantallas leds envolventes para acompañar con música e imágenes los entrenamientos y tendrá además un monitoreo cardiológico durante toda la sesión de gym.

--¿Cómo es eso?

--Cada cliente será monitoreado con un brazalete individual que recibirá cuando ingresa y tendrá permanentemente todos los datos necesarios. También me anticiparon que la presentación externa va a llamar mucho la atención.

--Me acuerdo cuando hace un mes me hablaste de la guerra de los gyms en esa zona de la ciudad.

--Sí, todo empezó cuando abrió sus puertas el mega gimnasio de Pepe Sánchez en el Dow Center, en Aldea Romana. Esto no le habría caído muy bien al dueño del gym de O’Higgins al 300 y decidió competir palmo a palmo en esa zona con la apertura de este nuevo local. Pensá que también por allí está el gimnasio de los bigotes, que se trasladó de calle Pilmayquén a Cabrera y ofrece un clima muy familiar.

--Qué mejor que estos casos para hablar de sana competencia, pero pasemos a otros temas comerciales. ¿Se supo algo más del proyecto de construir cocheras subterráneas en la Plaza Lavalle?

--Hace un par de meses te dije que estaba muerto y ahora estoy en condiciones de decirte que está sepultado. Cero chances. A las protestas de algunos vecinos tenés que sumarle la indefinición económica en que se encuentra sumido el país y, como te dije en aquel momento, varios de los inversores optaron por encarar otros negocios y evitar, en un futuro, llegar a ser repudiados por la tala de los árboles que existen en ese espacio público. Insisto, para mí es un tema re contra terminado.

--¿Temas inmobiliarios?

--Quizás hay más consultas, pero no se vende nada, está todo parado. Estuve averiguando sobre la construcción de un hotel y centro de compras en White y me dijeron que están esperando el permiso de demolición del ex Colegio Belgrano, donde se levantará el nuevo proyecto, en Sisco y Dasso.

--¿Y del proyecto de la pista de esquí en la zona serrana qué hay de nuevo?

--Nada, se acondicionó el terreno ubicado en Villa Arcadia, se hizo con éxito una convocatoria de inversores pero aún no hay respuesta del Estado sobre el pedido de una baja de aranceles para la importación de la pista de material sintético que ya fue señada en Italia.

--Me imagino que algo tendrás sobre el desembarco de la cadena de electrodomésticos Casa Silvia en Bahía...

--Se avanza en la instalación de una sucursal en Villa Mitre, donde estaba la fábrica de helados Vito, y en un local ubicado en avenida Colón al 600.

--¿Hasta que no haya un acuerdo por la deuda externa todo seguirá en el freezer?

--En parte sí, pero el parate viene de lejos y me parece que este año la recuperación no va a ser instantánea ni mucho menos. De todas formas, los más optimistas piensan que si hay acuerdo en abril–mayo puede haber un fuerte repunte.

--Ojalá. Fijate que ni los parques eólicos se salvaron de la malaria...

--Exacto, aunque todo 2020 se continuarán los proyectos en marcha, después Dios dirá. Pero ya que mencionaste este tema te cuento que está casi sin actividad la fábrica de torres de hormigón para parques eólicos inaugurada el año pasado en el Parque Industrial.

--¿Y el centro de capacitación de Vestas?

--Ese sí, pero el panorama no es nada alentador para las renovables. Pero si querés te comento algo de Amazon.

--¿No me digas que se cayó?

--En los predios concesionados no hay movimiento alguno pero me siguen asegurando que todo sigue adelante, es más, hay conversaciones con varias grandes empresas dedicadas a tecnología de punta que están interesadas en establecerse en Bahía. Esperemos un par de meses más para ver si las palabras se traducen en realidades.

--Ojalá porque esta inversión y otros enormes proyectos vinculados con Vaca Muerta ayudarán a la tan esperada reactivación local.

--Por supuesto, pero ojo que Vaca Muerta hoy está en problemas, sin una actualización de precios el megayacimiento no sólo no crecerá sino que irá para atrás, y el gobierno nacional parece no querer saber nada de mover las tarifas. De hecho las empresas sostienen que les sobran 3 mil empleados petroleros. Así que hasta que este tema no se resuelva esas grandes iniciativas seguirán siendo castillos de naipes.

--¿Así que días atrás YPF realizó una exportación récord de GNL desde Ingeniero White?

--Lamento decirte que, pese a lo informado por algún medio y repetido por otros, el buque “Excalibur” exportó a España 58.000 toneladas, algo menos que otros despachos anteriores. Es decir, que ni por asomo se embarcaron 136 mil como se difundió erróneamente.

--¿Ya que hablamos del puerto ¿Estuviste con el nuevo presidente del Consorcio?

--Pude cruzar algunas palabras con Federico Susbielles y lo vi con todas las ganas y con objetivos muy claros y razonables. Estos días tuvo una actividad bastante intensa, charló con todo el personal y con todos los gerentes para ponerse al tanto de los temas más urgentes.

--Parece que el Chubi entró para comerse la cancha...

--Así parece, y se puso el casco y visitó la Posta de Inflamables, tema preocupante, porque como te conté la semana pasada el deterioro de la misma es alarmante, y como frutilla del postre el jueves a la tarde, en un hotel céntrico, se reunió con la Intersindical Marítima, organizado por Marcelo Osores, quien juntó a sus pares, le brindaron un fuerte apoyo a su gestión. Ah..., me olvidaba, Susbielles también se reunió con los directores del Consorcio y recibió a los tres últimos presidentes del ente.

--¿Incluido su antecesor?

--Así es, parece que Miguelito se hizo un hueco en sus nuevas actividades de conferencista y dialogó con Susbielles.

--¿Conferencista?

--Claro. No te enteraste que el jueves próximo dará en la UTN una charla taller denominada “Cómo descubrir tu talento y reinventarte”.

--Mejor pidamos otro café...

--En serio, será a las 19. Y no veo el motivo de tu cara de asombro. Acordate que Obama luego de dejar la presidencia de los Estados Unidos se dedicó a brindar conferencias.

--Insisto, pidamos otro café, y de paso comentame por qué motivo Bahía Blanca fue el único puerto provincial donde hubo recambio de autoridades.

--Es verdad. Al menos hasta el viernes no había atisbo de modificación en los otro puertos bonaerenses. Igual en el Consorcio de Puerto Rosales hay varios interesados, no menos de cuatro.

--¿Hasta ahora Guillermo Burgos sigue como presidente?

--Sí, y continúa más que activo. Hay un pool inversor regional interesado en obtener una concesión para construir un muelle y hay un grupo extranjero que quiere la concesión de todo, pero eso no se puede.

--¿Qué sacarían por ese muelle? ¿Granos?

--No porque Rosales se complementa con Bahía. Por ahí estaría dedicado a reparaciones navales o pesca, pero hay mucho misterio en torno a eso. Sí te puedo confirmar que está presentado por Oil Tanking ante Vías Navegables la construcción de una tercera monoboya.

--Me imagino que en estos proyectos debe estar trabajando a full el tándem Uset–Burgos...

--Estoy condiciones de afirmarte que ese tándem se rompió, así que en estas cuestiones está solo el presidente del Consorcio y no el intendente.

--Bueno, al menos hay algunos proyectos en danza en medio del parate general.

--Hasta ahora no hay más que eso y en Bahía, con todas las grandes viales paradas habrá que seguir con atención las obras en el edificio de la Escuela 2, la inminente iniciación de Dasso y ver qué sucede con el Teatro Municipal. En cuanto al sector privado habrá que seguir con atención las negociaciones con los acreedores externos y cruzar los dedos.

--Parece que llegó tiempo de la economía social. ¿Te diste una vuelta el viernes por la plaza Rivadavia?

--No, pero está bueno que los productores de frutas y hortalizas puedan vender directamente al vecino sin intermediarios y con grandes rebajas. Eso sí, pagando los impuestos y tasas como hace el resto de los comerciantes. De todas formas no es una idea nueva.

--¿Te referís a las ferias francas?

--Claro, En Bahía funcionaron en distintos lugares. La primera abrió en 1914 en Colón, entre Brown y Beruti. Quizás la más famosa fue la de calle Parchappe, pero también las hubo en Vicente López, entre la avenida Colón y Moreno, Yrigoyen al 600, 9 de Julio y Juan Molina, etc, etc.

La muerte del hincha, la defensa y la ironía del destino

--Bien, pasemos a las cuestiones judiciales. Está más que claro que uno de los temas de la semana siguió siendo el de los incidentes fatales antes del clásico entre Villa Mitre y Olimpo.

--Tal cual. Por la detención de Lucas “Titi” Schwaner como supuesto autor de la muerte del hincha Sergio Emanuel Castillo.

--¿Qué más sabés aparte de todo lo que se dijo y publicó? ¿El arma que secuestraron en el techo de la casa de la abuela es la que se usó en el hecho?

--Mmm... parece que no. Es un revólver 22, bastante desgastado, y se cree que el disparo mortal que recibió el joven de Olimpo, al menos por el tipo de orificio -ya que el plomo no se encontró- podría ser de un calibre 38. De todas maneras, desde la fiscalía aseguran que hay testigos e imágenes que comprometen a Schwaner.

--Sí, aunque desde la defensa opinan lo contrario y que tienen 9 nombres para aportar a su favor.

--¿Nueve?

--Sí. Cuatro personas que acompañaron a Schwaner desde la cancha hasta el lugar de los incidentes, que iban en el Fiat Uno blanco que fue secuestrado hace unos días; dos policías que el “Titi” saludó al llegar a la zona de la sede y otras tres personas que ocupaban otro auto que lo llevó de vuelta a la cancha, unos minutos después.

--Hay que ver si todos se presentan y en qué medida pueden beneficiar al imputado.

--Tal cual. Esa es harina de otro costal. Y dejame que te cuente otro dato llamativo que rodeó a todo este drama y que hasta ahora no se conocía.

--Te escucho.

--Un amigo de Castillo, que trabajaba con él en la estación de servicio y lo acompañó al banderazo aurinegro, solo llegó hasta la zona de las vías de Falucho y se retiró, como hizo gran parte de la gente de Olimpo.

--¿Y?

--En esa partida, ya en la zona céntrica, protagonizó otro hecho desgraciado. Iba en un utilitario Renault Kangoo y chocó a dos motociclistas en Moreno y Güemes. Aparentemente los dejó heridos en el lugar y se fue, aunque después lo pudieron localizar.

--Ah, me acuerdo, leí la noticia del choque en lanueva.com. ¿Es el que abandonó el paragolpes de la camioneta con la patente en el lugar?

--Ese mismo. Ahora está acusado de generarle heridas graves a Pedro Rodríguez y Lorena Moyano, los ocupantes de la moto que colisionó. Está en libertad pero será llamado a indagatoria y la fiscalía también pidió las imágenes de las cámaras del CEUM. Lo que no te puedo decir es el nombre porque lo estuve tratando de averiguar, pero por ahora no lo quieren ventilar.

--Ironías del destino: casi a la misma hora que mataban a su amigo él protagonizaba un grave accidente.

--Increíble.

También les metieron el perro

--Te cambio de tema, qué historia tragicómica la que sucedió el otro día en Monte Hermoso, con el panadero, la empleada infiel, el hurto de un millón y medio y el “raid romántico” que duró poco...

--Sí, la verdad que es sorprendente cómo pudieron cometer semejante sustracción y dejar las huellas digitales tan visibles.

--Evidentemente unos improvisados. U oportunistas.

--Seguramente. Y te agrego un datito más que hace un poco más llamativa la historia: me enteré de que el auto Renault Fluence -que finalmente se quedó el panadero “en parte de pago”- no fue lo único que compraron los ladrones con el cuantioso dinero malhabido.

--¿Qué más compraron?

--Perros...

--¿Eh?,¿perros?

--Sí. Escuchaste bien. Aparentemente compraron 5 o 6 ejemplares de una raza china, porque, según me dicen, la parejita es amante de los pichichos y se habrían querido dar otro gustito.

--Dios mío. Igualmente le duró muy poco la ilusión.

--Exacto. A la que le va a durar el disgusto es a la familia del panadero porque, más allá de que pudo recuperar casi todo el botín, le quedó el temor de volver a entrar en la casa a la que varias veces ingresó la ladrona, una situación que es bastante frecuente en las víctimas de la inseguridad.

--Bueno, vamos levantando campamento porque tengo que salir para el autódromo.

--Dale, mandale felicitaciones a Miguel por la obra y disfrutá de la carrera. Nos vemos el próximo domingo.