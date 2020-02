Para Bahía Basket la Liga Nacional continuará esta noche

Bahía Basket visitará hoy a Platense en la continuidad de la fase clasificatoria de la Liga Nacional de básquetbol.

El equipo de nuestra ciudad buscará superar el difícil momento que dejó como saldo la derrota ante Obras Sanitarias: la baja del ala-centro Drew Martin por fractura de tibia derecha (será operado hoy a las 19 en el Hospital Privado del Sur de nuestra ciudad).

El encuentro se jugará en el ese mismo escenario -la cancha del Calamar no está habilitada para esta categoría-, donde van a dirigir los árbitros Alejandro Chiti, Leonardo Zalazar y Raúl Lorenzo.

Pepe Sánchez viajó a Buenos Aires para reunirse hoy con el cuerpo técnico de Bahía y redefinir aspectos tácticos ante la baja de Martin. Está confirmado que no se solicitará un recambio por lesión al departamento médico de la AdC, sino que habrá mayor protagonismo para algún otro jugador del plantel vigente.

Para el partido de hoy, revancha del que Bahía le ganó a Platense en noviembre del año pasado, también está en duda la participación del alero Travis Weatherington (dolencia en el tobillo izquierdo).

“Sin dudas que el grupo está muy golpeado. Hay mucho dolor por lo que pasó con Drew. Este es un grupo de chicos muy jóvenes... Que conviven todos juntos (en nuestra ciudad) y eso genera lazos de amistad fuera del básquet. La lesión de Drew fue extremadamente dolorosa y golpeó de tal manera al grupo que lo transformó. Fue prácticamente imposible competir en lo que quedaba del partido”, expresó el entrenador José Luis Pisani, a modo de balance tras el partido contra Obras.

Ayer el cuerpo técnico -Pisani junto con Martín Luis- mantuvo una reunión con el plantel.

“Como personas mayores, con Martín Luis tratamos de liderar al grupo y les planteamos que entendieran la situación. Que es parte del trabajo, que tienen que ser fuertes y que cada uno debía encontrar los medios para estar cerca de Drew. Fuera rezando en el caso de los creyentes o estando cerca de él los que no. Jamaal (Levy) fue hasta el hospital a pasar parte de la noche con él. Y hoy a la mañana (por ayer) fueron otros compañeros”, dijo.

“Les dimos el día libre a los que juegan la Liga Nacional. Mañana (por hoy) nos podremos a charlar sobre el juego ante Platense. Tratando de que el dolor del grupo y esas situaciones, que no pasarán de un día para otro, se vayan diluyendo de a poco. No hay mucha más respuesta a esto. Porque me pasa a mí que no tengo vasta experiencia en este tipo de situaciones, entonces creo que le damos una mano a los chicos para que estén fuertes en esa unión tan linda que tienen. Por eso tuvimos la idea de darles libre. Para que se puedan salir del hotel, despejarse un poco del básquet y poner la cabeza en estar juntos y unidos”, concluyó.

Escena de Bahía-Platense en noviembre del año pasado.

Estreno en Platense

El elenco Calamar, comprometido con la lucha por la permanencia (18º, con 7 ganados y 12 derrotas), promoverá hoy el debut de un nuevo refuerzo extranjero.

Se trata del alero Winsome Frazier (1m93), quien reemplazará a Tyrone White.

El equipo dirigido por Alejandro Vázquez lleva tres derrotas en fila y además cuenta con Lucas Goldenberg, Marcos Saglietti, Facundo Vázquez, Alejandro Diez, Miguel Ruiz González, Pablo Bruna y Daniel Percy Dingle, entre otros.

Victoria en LDD

Bahía Basket le ganó anoche a Platense por 90 a 54 en la que fue su vigesimoprimera presentación en la Liga de Desarrollo.

En el ganador el mejor fue el centro brasileño Gabriel Novaes (20 puntos y 16 rebotes).

Más encuentros

La jornada de hoy en la Liga Nacional también tendrá los siguientes compromisos desde las 21: Comunicaciones-Quimsa, Ferro-Libertad y San Lorenzo-Peñarol.

Anoche, Gimnasia (Comodoro Rivadavia) derrotó a Instituto por 88 a 73 como visitante (segunda caída consecutiva para el equipo dirigido por Sebastián Ginóbili) y Atenas le ganó a La Unión 97 a 82 en el estadio Arena de Villa Carlos Paz.