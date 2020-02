"Hay que estar más unidos que nunca", pidió Jamaal Levy

La Liga Nacional habló de la imagen de Jamaal Levy tirado en el piso, conteniendo en doloroso momento a Drew Martin.

El ala-centro de Bahía Basket sufrió una fractura de tibia derecha, convencional de acuerdo con el diagnóstico suministrado por Emilio Corinaldesi, el médico del plantel. El facultativo dijo que el jugador permaneció hoy internado en una clínica privada para controlar el dolor e inmovilizarlo. Este viernes regresará a nuestra ciudad para ser operado.

Mientras tanto, este jueves el plantel tuvo el día libre hasta la presentación ante Platense esta noche por la Liga de Desarrollo. El cuerpo técnico buscó que el joven plantel pusiera lo más pronto posible la mente en frío, para superar el duro momento por la baja del jugador más regular del equipo.

“Fue algo bastante shokeante para el grupo. Aparte no nos fuimos con la victoria y al principio del partido salió lastimado Travis (Weatherington). Fue un golpe duro lo de Drew”, afirmó Jamaal Levy.

“Hoy nos tomamos las cosas con un poco más de calma. Nos comunicamos con Drew, los chicos por lo menos. Yo lo fui a ver anoche después del partido. Ahora hay que estar más unidos que nunca”, afirmó el panameño, referente del plantel.

Drew Martin es retirado en camilla. Jamaal Levy acompaña a su compañero y amigo.

También le contó a “La Nueva.” sobre el momento en que decidió tirarse al piso para mirar frente a frente al dolorido Drew Martin.

“En lo único que pensé fue no dejarlo solo, para que no se quebrara anímicamente y que estuviera consciente de que estaba ahí con apoyo emocional, explicándole lo que estaba pasando como para que no se sintiera solo”, recordó el panameño.

Su experiencia como jugador profesional lo volvieron la persona indicada para tal gesto de empatía.

“Siendo extranjero y estando lejos de la familia, si te pasa algo así se te puede cruzar algún momento que por la adrenalina y el dolor te pueden generar muchas dudas, sabiendo que no podrás jugar por muchos meses. Lo único que pensé fue estar con él en todo el proceso y que aguantara lo más posible hasta que se sintiera seguro y se lo llevara la ambulancia”, agregó.

Finalizado el partido contra Obras, el panameño fue al hospital donde internaron a Martin para acompañarlo durante la noche.

“También me nació esa reacción porque mi relación con Drew creció fuera de la cancha y va mucho más allá de un resultado o un partido. Quiero que esté bien, es un buen muchacho. Uno de los hermanos que me dio el deporte. La verdad me tocó mucho lo de anoche”, concluyó.