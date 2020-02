Bahía Basket arranca en Buenos Aires otra gira de tres partidos consecutivos

La Liga Nacional de básquetbol continuará esta noche para Bahía Basket, que desde las 20 visitará a Obras en su 20º presentación.

El encuentro se llevará a cabo en el Templo del Rock con arbitraje de Fabricio Vito, Julio Dinamarca, Silvio Guzmán.

El equipo de José Luis Pisani (récord 10-9) viene de lograr dos victorias espectaculares, en el Dow Center, al superar a San Martín (Corrientes), en doble suplementario, y a Boca Juniors con una volcada de Fausto Ruesga.

Sin embargo, fuera de casa no ha obtenido triunfos en lo que va de la temporada.

Fueron siete derrotas en la misma cantidad de presentaciones. A saber:

100-89 vs Gimnasia (Comodoro Rivadavia)

86-74 vs Peñarol (Mar del Plata)

106-95 vs Instituto (Córdoba)

96-55 vs Atenas (Córdoba)

110-81 vs Regatas (Corrientes)

95-66 vs San Martín (Corrientes)

107-93 vs La Unión (Formosa)

Obras (9-10), por su parte, ganó tres de sus últimos cuatro encuentros, siendo el último el del pasado viernes, ante Comunicaciones, en Corrientes (80 a 72).

Será, como señalamos, la primera salida de tres consecutivas para Bahía. En lo sucesivo, el equipo de nuestra ciudad visitará a Platense (viernes, desde las 21) y San Lorenzo (domingo, 21).

Derrota por Liga de Desarrollo

En tanto, el equipo de LDD cayó anoche con Obras por 85 a 84.

Gabriel Novaes (19 puntos), Pedro Ianguas (18 y 14 rebotes) y Ezequiel Paz (10, 5 y 9 asistencias) fueron los más destacados en la visita.

Con 3s por delante, Bahía contó con una pelota para ganar el juego, pero Paz lanzó muy incómodo y a distancia, con la marca encima, y no pudo anotar.

Se trató -entonces- de la tercera caída del equipo de nuestra ciudad en la temporada, tras ceder con Peñarol (100-98) y Regatas (103-91); ambas de visitante.