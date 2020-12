“La pandemia obligó a los padres a enfocarse más en lo digital”

“a pesar de que los menores se manejan con mucha facilidad con las tecnologías, no las entienden ni saben cómo cuidarse”, aseguró Bortnik. (Archivo-LN.)

“Durante el aislamiento por la pandemia, las denuncias por grooming aumentaron muchísimo y esta situación se visibiliza más porque los padres pusieron mucha más atención en que gran parte de las vidas de sus hijos pasa por la tecnología”.

De esa forma, Sebastián Bortnik, especialista en Tecnología y Seguridad Informática, analizó la coyuntura relacionada con el ciberacoso a menores de edad, uno de los riesgos que los chicos corren en Internet, potenciado en estos tiempos de confinamiento.

Según el experto bahiense, a raíz del actual contexto de encierro por el Covid-19, los niños realizan la totalidad de sus actividades mediante la tecnología con dispositivos como el teléfono celular o la tablet.

Precisamente, señala que esa circunstancia “obligó a los adultos a poner mucho más el foco en lo digital”.

Aseguró que este cambio “a la fuerza y apresurado” generó un incremento sustancial de denuncias por grooming, porque al compartir más tiempo que antes en sus hogares prestan mayor atención a la actividad de los hijos en la web.

“Más que transformación digital, lo que estamos viviendo es un éxodo analógico, es decir, que la gente huyó de lo analógico porque no tuvo otra alternativa y no se volcó a la tecnología por convencimiento”, reflexionó.

Bortnik, quien fue uno de los fundadores de la ONG Argentina Cibersegura, refirió que “creció mucho más la visibilidad del problema que los delitos. Es poco probable que haya habido una suba considerable de los atacantes durante la pandemia”.

Complicaciones

“En el caso de los adultos, lo que sí explicaría el aumento en los ciberdelitos es que mucha gente se vio forzada a migrar a lo digital apresuradamente, como por ejemplo usar el homebanking o hacer teletrabajo, porque no podía salir de sus viviendas”, agregó.

Consideró que estas personas están más expuestas que alguien que hizo una transición “progresiva hacia lo digital, como consecuencia de la "obligación de usar la tecnología al no haber otros recursos”.

Las tres claves

Respecto de los peligros que corren los chicos y chicas en la web, Bortnik aconsejó a los padres involucrarse, informarse y dialogar, ya que “la palabra siempre es la gran herramienta".

“Es importante entender el problema, saber en qué momento hablarlo con los chicos y conocer los consejos básicos, que no son los mismos para prevenir que un nene o nena de 6 años acceda a un sitio de pornografía, como para evitar que un preadolescente de 12 sea víctima de grooming”.

Indicó que "como adultos debemos asumir que ayudar a los chicos a cuidarse de Internet es nuestra responsabilidad, porque ellos no lo pueden hacer solos".

“Si les preguntan a padres quién se ocupa de que sus hijos se cuiden en la red, van a contestar que los chicos saben hacer eso solos. Entonces el primer paso es cambiar esa respuesta y comprender que, a pesar de que los menores se manejan con mucha facilidad con las tecnologías, no las entienden ni saben cómo cuidarse”, agregó.

“Esto sucede porque somos adultos analógicos criando niños digitales”, continuó diciendo.

Bortnik resaltó también que denunciar este tipo de delitos "ayuda a evitar otras potenciales víctimas”.



“Algunas familias se cierran, algo comprensible, pero todos debemos ayudar a que eso cambie. El grooming se puede y se debe denunciar; en el resto de los incidentes hay que trabajar en la contención”, resaltó.

“Los padres están tan convencidos de que sus hijos la tienen clara con la tecnología, que cuando les pasa algo a los chicos, se enojan".

“En vez de hacer una autocrítica y entender que son víctimas, que son chicos y no tienen la culpa de lo que les pasó, los papás regañan a sus hijos por determinado incidente que sufrieron en Internet y les quitan el teléfono celular”, completó.

Los progenitores -opinó- deben comprender que si sus hijos por ejemplo enviaron una foto "semidesnudos o desnudos", lo hicieron porque "les faltó un montón de información y acompañamiento para saber que eso implica un riesgo".

"Cuando tenés 11 o 12 años, no es tan fácil darse cuenta de que del otro lado es un adulto el que te habla. Esas son familias que no se ocuparon de la educación digital de sus hijos", finalizó.

Bahía Blanca, un “paso adelante”

El femicidio de Micaela Ortega, ocurrido en 2016, generó en los bahienses mayor conocimiento sobre grooming y otros incidentes informáticos en perjuicio de menores, a diferencia de lo que ocurre en “cualquier otra ciudad del país”, según Bortnik.



“Hay mucho por hacer, pero sin dudas Bahía está un paso adelante de la mayoría de las ciudades del país, porque ahí la problemática está visibilizada", añadió.

Para el educador, "no es casualidad" que el hecho en el cual una mujer abortó a tiempo un caso de grooming contra su hija de 13 años, "haya ocurrido en Bahía Blanca y no en Catamarca, por ejemplo".

"En Bahía hay otro nivel de conciencia sobre estas problemáticas y, específicamente, sobre grooming y amenazas en Internet", aseveró el entrevistado.



Bortnik es autor del libro "Guía para la crianza en un mundo digital", que salió a la venta hace pocos días y ya se encuentra disponible en esta ciudad. "La idea es ayudar a los adultos para que ayuden a los chicos a protegerse en Internet".

El texto analiza la temática desde el nacimiento de la persona hasta los 18 años, y en cada etapa -sentenció- "siempre hay que acordarse que la tecnología no es ni buena ni mala, sino las dos cosas".

En cada una de las fases de la niñez y la adolescencia, Bortnik "identifica cuándo la tecnología aparece como un problema o riesgo, porque en un montón de situaciones se presenta como algo positivo, como solución, herramienta y potenciadora".