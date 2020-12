En un minuto: las noticias que tenés que saber a esta hora del día

La Nueva. te muestra de lunes a viernes a esta hora del día el resumen #EnUnMinuto de las noticias que no te podés perder.

En esta ocasión:

1) Llega Uber

Mañana habrá una reunión clave entre la comuna y cámaras de taxistas por el tema Uber, según indicaron fuentes del Municipio. El objetivo de las autoridades es analizar de qué forma pueden convivir en la ciudad ambos sistemas de transporte.

2) Boliches en las Fiestas

El límite de 200 personas en los boliches no genera la rentabilidad necesaria para hacer viables las fiestas. La mayoría no abrirá sus puertas y otros todavía no lo definieron.

3) Fiestas clandestinas

La Policía suspendió cuatro fiestas clandestinas en distintos barrios de Punta Alta. Además, aprehendió a cinco chicos acusados de organizarlas y otros jóvenes, entre ellos un menor de 17 años, acusados de ocasionar disturbios y querer atacar a los uniformados.

4) Autopista de El Cholo

El titular del Distrito 19 de Vialidad Nacional, Gustavo Trankels, habló esta mañana sobre las obras en el sector de El Cholo. Dijo que "si todo sale como esperamos, habrá buenas novedades a principios de 2021".

5) Estrella de Navidad

Los amantes de las estrellas podrán observar esta noche un singular fenómeno astronómico. Júpiter y Saturno se verán alineados desde la Tierra, formando una suerte de gran estrella que los especialistas mencionan como “La estrella de Navidad”.