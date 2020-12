No tiene agua en su casa, pero ABSA le avisó que aumentará su facturación

Los reclamos por la falta de agua en nuestra ciudad pareciera que no tienen fin.

En esta oportunidad, un vecino contó que le llegó a su casilla de correo un aviso de ABSA por un "aumento de consumo" y que "dichas variaciones se verán reflejadas en sus próximas facturas".

Lo cierto es que la semana pasada, cuando recibió la carta, llevaba siete días corridos sin el servicio.

"La nota la recibí por mail la semana pasada y llevaba como siete días sin agua. De acuerdo al grupo de WhatsApp del barrio, algún que otro vecino también la recibió. Más allá de que estaba dirigida a mí, me pareció una nota genérica. De todas maneras, quien la haya mandado me parece de un timing horrible, el peor momento", le contó Ignacio Napal.

Su vivienda está ubicada sobre calle Tres Sargentos, en el barrio Altos de Bahía.

"Vivo acá hace 15 años y problemas con el agua hubo siempre. Para el verano, al bajar la presión, por momentos de cortaba", mencionó.

"Cuando yo vine al barrio eran cuatro manzanas y alrededor de diez casas habitadas. A medida que se fue poblando esto se hizo más reiterativo, más allá de que de la misma forma ha crecido toda Bahía Blanca y el consumo", añadió.

Sin embargo, el desabastecimiento es más notorio en este fin de 2020.

"Este año es muy notorio el problema, ya en noviembre empezamos con falta de agua. Y ahora, con el calor, hemos pasado una semana sin que vuelva nada de agua. Cero en las 24 horas", sostuvo.

Gracias a una cisterna de riego, que bombea agua hacia el tanque, puede vivir bajo una relativa normalidad. “Me la vi venir”, dijo. Aunque hay vecinos que no tienen nada.

"Sé que está mal, pero hace tiempo que dejé de hacer reclamos. No me conducían a nada y nunca resolví nada. Veo que ahora la gente hace lo mismo que yo hace 15 años, se juntan, hacen ‘piquetes’ o cosas por el estilo", se sinceró.

Al margen de la cisterna, por el barrio de Ignacio pasa un camión de ABSA.

"Me está trayendo agua un aguatero. Esto se ha paliado de una forma muy rudimentaria: hay un camión que todas las mañanas reparte agua al que quiera, te llenan el tanque con lo que le pidas", expresó.

"Tengo entendido —continuó— que hay varios sectores de la ciudad en estas condiciones, por lo que temo que en algún momento el camión se vaya".

"Por ahora, lo que hice es mirar las facturas que tengo para ver lo consumos, aunque muchas son estimadas. Hasta octubre el consumo es estándar, coincide con las anteriores. De todas formas, no tengo manera de correrme del promedio porque no tengo agua", señaló.

"Reconozco que lo que se paga es poco, más allá de que haya o no haya servicio, sabiendo lo que vale el agua en el mundo. Pero yo quiero el agua. No discuto el valor de la factura, pero no quiero pagar algo que no me dieron", completó.