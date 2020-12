Usuarios de La Nueva. opinaron sobre el uso responsable del agua en casa en un sondeo del que participaron 898 personas.

El 43,2 % eligió la opción "No, no prestamos mucha atención"; el 34,4 % optó por "La cuidamos mucho"; mientras que el 22,4 % restante señaló que "Este verano no va a quedar otra que regular el uso".

