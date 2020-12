Video: la fabulosa vuelta con la que Max Verstappen batió a los Mercedes

Tarde pero seguro, el holandés Max Verstappen (Red Bull) sacó un conejo de la galera y finalmente pudo quebrar el poderío de Mercedes al cabo de la prueba de clasificación en Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del año de la Fórmula 1.

Con una vuelta perfecta a segundos del cierre, Max, ganador este año en el 70º Aniversario de la máxima, se aseguró la Pole Position (primera de la temporada y tercera en su historial) y el cajón de privilegio para la competencia de mañana.

El holandés frenó el reloj en 1m 35s 246 para recorrer los 5 kilómetros y medio del trazado, superando por apenas 25 milésimas al finés Valtteri Bottas (Mercedes), quien segundos antes había bajado, por media décima, el registro de su coequiper, el inglés Lewis Hamilton.

