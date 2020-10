Denunció que un hombre la acosó en la calle, lo publicó en Twitter y aparecieron otras víctimas

Una joven denunció una situación de acoso que sufrió en la calle, lo compartió en redes sociales y otras mujeres contaron que les pasó lo mismo, en la ciudad.

"Iba caminando por Alvarado al 600, cuando un hombre se me cruza, en una bicicleta, y me pide la hora. Me alejo un poco, le doy la hora, se baja de la bici y me empieza a ofrecer bolsas. En ese momento yo le dije que no, que estaba igual que él, que no tenía plata. Él insistía, le decía que no hasta que me agarró, me empujó contra la pared y me dijo 'entonces te callás y me das tu número de teléfono'. También me repetía que me quede tranquila que no iba a hacerme nada", le contó Aluminé a La Nueva.

Y continuó el relato: "Tengo un poco nublado el recuerdo porque estaba muy nerviosa, pero sé que empecé a gritar y pegar patadas como para sacarmelo de encima y fue un instante que pude salir corriendo. Cuando me di vuelta había dejado todo tirado y él se estaba subiendo a la bicicleta para irse".

Aluminé explicó que decidió hacer público este hecho "pensando en la seguridad de las demás chicas. Sé que es una zona de estudiantes que viven solas y quería dar aviso para que estén más atentas otras mujeres que se crucen a este tipo".

A raíz de la publicación, la joven de 20 años dijo que se contactaron con ella 6 mujeres que vivieron una situación similar con este hombre: "Ayer este tipo andaba por Alem y Florida e intentó agarrar a una chica", advirtió.

Aluminé realizó la denuncia en la comisaría Segunda. Mencionó que otra chica también quiso denunciar pero le contó que "no le dieron bola. A esta chica la agarró de los pelos y le quiso tapar la boca en el barrio Noroeste".

Las víctimas describieron que el acosador es un hombre de 30 años, flaco, morocho, pelo largo (casi hasta los hombros) y de 1.70 metros aproximadamente.

"Fue algo re feo, sentí que se me paralizaba todo el cuerpo. Una siempre va con miedo porque la mayoría de las mujeres han vivido una situación similar".

Aluminé, con bronca, decidió cambiar de recorrido, por temor a volver a cruzar al hombre que la acosó. Mientras espera que la llamen de la fiscalía para continuar con el caso.