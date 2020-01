Los lugares donde abrirá una nueva cadena, el valor de los deptos frente al mar en Monte y el tren a Sierra

--Buen día Juan María. Por suerte volvió el fútbol grande ¿No?

--Siempre se extraña. Aparte es probable que este año obtengamos el único título que nos falta después de haber ganado todo...

--Veremos. Nosotros también estamos ahí. Así que podemos empezar con las apuestas, pero mejor vayamos a lo nuestro y comenzá a tirar las novedades que deja el verano bahiense.

--No te olvides de la región. Por ejemplo, podríamos empezar por contestar una de las preguntas que seguramente se hacen muchos de los miles de veraneantes que caminan por la playa de Monte Hermoso.

--¿A qué te referís?

--A cuánto cuestan los departamentos de lujo que están ubicados con vista al mar, por ejemplo.

--Dale, estimo que no se deben estar vendiendo muchos pero me mata la curiosidad amigo.

--Por lo que pude averiguar casi todos son semipisos y piden entre 250 mil y 300 mil dólares en el caso de unidades a estrenar. Son deptos de dos o tres dormitorios y unos 100 m2 en promedio. También mediante lo que se llama venta al pozo se está vendiendo en unos 2.000 dólares el m2.

--¿No tenés algo más baratito para mi?

--Hay edificios nuevos con más departamentos por piso, de un dormitorio, que oscilan entre 130 mil y 150 mil dólares. En el caso de los que dan al contrafrente el valor disminuye por lo menos un 15 o 20 por ciento.

--Mmm... por ahora paso, así que andá cambiando de tema. ¿Alguna otra novedad del balneario? ¿Fuiste a alguna de las festicholas que en el sector de Las Dunas organiza un ex futbolista de Olimpo?

--Nooo... yo ya estoy excedido en edad y con eso te anticipo que hay bastante lío. Tampoco puedo ir al sector de La Olla. Nosotros somos más de la época de Aranjuez, Blue, Opa Loka, La Cueva, étc, aunque vos seguramente fuiste al Alamo.

--No, yo era muy chico, je je, pero ya que estamos te pregunto si sabés qué van a hacer donde estaba el boliche cuya fachada era una cara, el que se llamó The Cry, en calle Valle Encantado?

--Yo lo conocí como Stand Up ja. pero según algunos veteranos como el Toco, antes, en los '70. se llamó Acuario y allí pasó música Pato C. Me dijeron que ya está todo arreglado para levantar un gran edificio, justo donde ahora hay otro en construcción y que el emprendedor sería el mismo, es decir, un ex secretario de Obras Públicas de Bahía, pero no me lo confirmaron aún.

--Vale... la respuesta amigo. Y siguiendo con Monte, hoy seguramente se volverán a ver largas colas en el acceso, sobre todo porque la temporada explotó. Sinceramente jamás vi tanta gente como el fin de semana pasado. Es una pena que la mal llamada autopista a Monte haya quedado en el olvido.

--Y así seguirá por algunos años más según estimo. Acordáte que se iba a hacer con el sistema de Participación Público Privado (PPP) y el aumento del riesgo país hizo explotar las chances de buscar financiamiento externo, así que ese, como otros tantos proyectos, volaron por el aire.

--De las autopistas en Bahía nada ¿No?

--En la 33 están trabajando algunas pocas máquinas, pero la falta de riego de la tierra removida hace que los días de viento vuelen verdaderas nubes de polvo que pueden generar, en cualquier momento, un grave accidente. Si vas o venís de Sierra te aconsejo tener mucho cuidado.

--Bien. ¿Pasamos a algunos temas comerciales de Bahía?

--Dale. ¿Te acordás que hace unos 15 días te hablé del desembarco de la cadena de electrodomésticos Casa Silvia en Bahía?

--Si claro, me dijiste que estaban buscando locales.

--Exacto, y parece que avanzaron. Hasta ahora lo más seguro es que se establezcan en Villa Mitre en calle Necochea al 500, donde funcionó la fábrica de Helados Vito. Incluso allí tiene espacio suficiente para depósito y operaciones logísticas.

--Buen dato. ¿Y el otro local?

--Pueden ser dos más, hasta ahora parece que avanzaron por uno en Colón al 500 o al 600 y el otro podría darse en la calle Don Bosco. Te mantendré informado.

--Ok. ¿Tenés novedades del enorme local en Alem que funcionará como salón de fiestas y pizzería, con la franquicia de la empresa de cerveza artesanal más importante del país? Parece que está todo muy atrasado...

--Eso me dijeron hace más de un mes, pero es posible que los tiempos se hayan demorado. Sí está muy avanzada la apertura de un local a metros de allí, en la esquina de Alem y 11 de Abril.

--¿De qué se trata?

--De un restó con cerveza tirada que se llamará Zibá. Más no me pidas, pero no le falta mucho para la apertura.

¿Vuelve el tren a Sierra?

--Ya veo que estás en todo, así que de paso aprovecho para preguntarte si sabés algo del regreso de los trenes de pasajeros por la vía Pringles, pasando obviamente por Sierra de la Ventana...

--Me llegó lo mismo. Por supuesto que sería algo positivo siempre y cuando arreglen las vías, pero además Trenes Argentinos no tiene vagones suficientes, salvo que le saquen alguna frecuencia al que pasa por vía Lamadrid, es decir, por Tornquist y Suárez. No lo descarto porque incluso se está hablando del retorno del tren a Tandil, pero lo que se necesita es plata y no es precisamente lo que abunda.

--¿Algo más del tema comercial?

--Conseguí muy buena data sobre la venta de autos cero y las proyecciones que hacen las concesionarias para este año en el país.

--Me imagino que le panorama no debe ser muy bueno.

--Es una lágrima y eso que el 2019 fue terrible. Me pasaron un paper donde para este año se proyectó una baja de casi el 24 por ciento porque se piensan vender 350 mil unidades contra las 460 mil del año pasado.

--Encima las estructuras fijas del sector deben estar preparadas para cifras mucho más altas.

--Diste en el clavo, están preparadas para 700 mil autos, aún con los ajustes del 25/30 por ciento hechos el año pasado. Esto significa que las concesionarias tienen el doble de lo necesario para ventas y administración. En postventa la caída fue menor pero a un ritmo que tampoco da tregua y es posible que sigan ajustando a personal calificado, un rubro donde se invirtió durante años para lograr la mejor performance.

--Supongo que las altas y positivas tasas de interés combinadas con las ventas cayendo por un tobogán produjeron un cocktail explosivo.

--Sí, en muchos casos produjo situaciones de quiebre. Pensá que hay más de 130 concesionarias en Procedimientos Preventivos de Crisis. Aseguran que los desaciertos en la macro economía de por lo menos los últimos 2 años fueron letales para el sector. Pasando de 900.000 unidades a 460.000, casi un 50 % de baja.

--No sé si te pasaron un mensaje de whatsapp donde aparece un tipo que va a comprar un auto de alta gama y sale deprimido cuando se entera de lo que le debe pagar al Estado en impuestos. El video termina diciendo aprovechá esta promo del 2x1. Uno para vos y el otro para el Estado.

--Lo vi. Y me dicen que se quedaron cortos porque hay más impuestos. No te extrañe que les sigan sumando algunos otros. Las concesionarias aseguran que con una economía estabilizada y organizada la deuda externa, sería un excelente punto de partida para generar confianza en los consumidores con atractivas tasas de interés y plazos para la compra de vehículos que tienen excelentes ofertas vigentes.

--¿Excelentes?

--Hay pocos que tienen algún mango acovachado pero esos deberían pensar que hoy se consigue un vehículo OKM de la gama chica en menos de $ 600.000 o sea 10.000 dólares oficiales y con el dólar bolsa o MEP a casi 80, en 7.500 dólares. Hace rato que no había este tipo de ofertas.

--¿Mañana vas a la conferencia de prensa de la Coope?

--Algún amigo seguramente irá y me pasará data. Hasta ahora lo que sé es que tienen una sorpresa para presentar. Mañana se referirán a la décima edición de la campaña solidaria con Unicef y en el marco del 100 aniversario de la Coope algo grosso deben estar pensando.

--Hablando de la Coope. Me enteré que acaban de abrir la tercera nueva sucursal en Necochea.

--Está en Avenida 59 Nº 1885, para los que conocen Necochea, 59 y 44. Lo interesante es que de esta manera le aseguró la continuidad laboral a 20 colaboradores del ex Supermercado CLC que cerraba sus puertas. Con esta es la sucursal 134 de la entidad.

--¿De la venta del predio de Pilmayquén y avenida Cabrera, en Bahía, a los mormones se supo algo más?

--Está todo listo para que se haga pero creo que no se terminan de poner de acuerdo en el precio. Parece que los miembros de ese culto nacido en los Estados Unidos no tienen problemas para juntar los dólares, pero quieren hacer valer muy bien su precio.

El boleto sigue caliente

--¿Algo del tema político? ¿Habrá presentación de la oposición en el Concejo porque consideran ilegal haberle designado una suplente a la concejal Schieda que no bajó al recinto para no dar quórum durante la sesión en la que se aprobó el aumento del boleto?

-–Entiendo que sí, veremos si efectivamente se concreta y si así ocurre, habrá que ver si le dan bola en la Justicia al reclamo. Por lo pronto la nueva tarifa comenzará a aplicarse a mediados de febrero.

--¿En el oficialismo qué dicen?

--Qué la oposición quiere un doble status donde están presentes pero sin dar quórum y aseguran que esto en el Concejo Deliberante no se puede. Incluso también podrían ir al Tribunal de Cuentas en consulta.

--¿Algo más de la rosca?

--Qué Vidal impulsa a un miembro de Bahía en el comando central del Pro en la Provincia.

--¿La Dama de Hierro?

--Exacto. En cuanto al resto de las cuestiones, toda vía sigue sin haber novedades en el nombramiento de muchos cargos porque, según me dicen, la Provincia tiene problemas más acuciantes, sobre todo económicos.

Papelón en el puerto

--¿Novedades del puerto? ¿Sigue el temor por proyecto que le quitaría la autonomía?

--Hay gente preocupada pero por ahora no hay nada, igual no será fácil. Pero si querés te tengo una perlita que tiene que ver con la gran draga que llegará para mantener la profundidad en el canal principal durante dos años y medio.

--Sí, algo leí ayer. Te sigo.

--Te traje algo que podría calificarse de papelón. Me dijeron que en el Consorcio se olvidaron de pedir permiso a la Dirección de Vías Navegables para comenzar las obras, y ahora no hay autoridades designadas en esa dependencia.

--¿Me hablás en serio?

--Te digo más, la otra draga, la DN-28, que está abocada a mantener los sitios de atraque suspendió las tareas. Eso va a traer aparejado un reclamo económico por lucro cesante muy, pero muy, grande que, obviamente, deberá pagar el Consorcio.

--¿De quién fue la culpa?

--Todos los cañones le apuntan por el grave error al gerente general, Rodrigo Torras. La draga iba a llegar de Brasil ayer pero ahora llegará el martes. Te mantendré informado.

Grave problema por falta de agua

--Dale. ¿Algo más para ir terminando?

--Un tema de la zona que seguramente va a dar que hablar durante todo el año, me refiero a la dramática situación que en los distritos del sur bonaerense por la falta de agua para riego proveniente del río Colorado. Encima el jueves se voló todo y la lluvia que cayó arruinó varios cultivos.

–Me enteré que cada vez les llega menos agua para regar las explotaciones. Que tenían pensado regar hasta el 15 de abril, cuando en realidad se riega hasta principios de mayo, y ahora les dijeron que se cortará el agua el 15 de marzo.

--Exacto, 30 días antes, y en agosto de 2019 se largó 15 días después de lo normal para tener más agua disponible. El corte de agua va a durar unos 5 meses, es decir, el más largo de la historia.

--Ya estás hecho un especialista. Je je.

--Es que el viernes me puse a charlar con Luciano, de Villalonga, palabra más que autorizada en estas cuestiones y me dio un panorama negro. Pensá que 2019 fue el segundo peor año de nevadas de la historia en la zona de Mendoza, desde que se tiene registro, y los afluentes del Colorado, los ríos Barrancas y Grande, al sur de Las Leñas, para que tengas una idea, bajaron con muy poca agua. Encima hace 10 años que los productores del valle bonaerense del Río Colorado están en crisis hídrica porque el agua que gastan es mayor a la que entra en el embalse Casa de Piedra, que está esta en uno de los peores niveles históricos.

--Me imagino que todo esto se traduce en un achique de las producciones.

--Históricamente se llegaron a regar unas 140 mil hectáreas, ahora se terminarán regando 70 mil. La cebolla es el principal cultivo intensivo y se está haciendo turnado con los distintos canales de riego. Me dicen que con tiempo se les avisó a los productores que tenían que sembrar menos y por necesidad económica muchos se largaron a sembrar todo lo que podían.

--¿Y ahora?

--Hay varios lotes que se perdieron y los que no se perdieron, en muchos casos, no llegan a tiempo con lo que necesita la cebolla, es decir, dos riegos semanales. Todo esto hace que se genere una disminución muy importante en la producción por hectárea, encima existe un escenario poco promisorio de precios ya que Brasil tiene una muy buena cosecha,

--Hoy el problema es hídrico, luego será socioeconómico.

--Ya lo está siendo amigo porque sobrará mano de obra y muchos productores están mirando al Valle Medio para mudarse. Hay mucha preocupación en Luro y Buratovich, donde se establecieron varios campos con alta producción de leche y hoy están muy complicados. Esta gente también está pensando en volverse a sus zonas de origen y el pequeño comercio también estará muy complicado.

--Bueno, muy completo. Pagá vos hoy la cuenta y nos vemos en una semana.

--Dale. Aunque no vendría mal que alguna vez pagues vos así llueve. Nos encontramos el próximo domingo.