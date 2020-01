El nombramiento que generó polémica en el ambiente político bahiense

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Hacía mucho tiempo que un nombramiento no generaba tanta polémica en el ambiente político de la ciudad.

Acostumbrado a las críticas por su pasado como director técnico de fútbol, Fabián Tuya asumió hace pocos días el cargo de Director adjunto de Delegaciones del municipio.

Desde que ni siquiera es bahiense (nació hace 45 años en Capital Federal) hasta que carece de experiencia para el cargo, el flamante funcionario aclaró el rol que le asignó Héctor Gay para revalorizar las delegaciones comunales y acercarse a los vecinos en los barrios.

“Mi función es generar una coordinación con las delegaciones, que pasaron a la esfera de la secretaría de Gobierno. Por lo tanto, debo coordinar con las diferentes secretarías las actividades en territorio. La idea es revalorizar la figura del delegado en los barrios y relacionarnos más activamente con las instituciones, ya sea los centros de jubilados, las ONG o los clubes barriales, para emprender tareas en conjunto en pos del bienestar del vecino”, manifestó el ex entrenador de Pacífico, Comercial, Sporting, Rosario y Liniers en la Liga del Sur.

Y agregó: “Pretendemos que el delegado tenga mucha más relación con el vecino, deslindándole algunas labores, para que se enfoque en el día a día y se logre una mayor empatía con la gente de los barrios”.

“Cada barrio tiene sus características, pero también tiene puntos en común con otros. Hay que lograr llevar cultura y deportes, pero que no sea lo que a un funcionario se le ocurra, sino que sea un trabajo pensado y programado entre todos. Creo que pasa por escuchar al vecino, detectar la problemática o inquietud y trabajar en ello sin desenfocarse de las labores diarias que toda delegación tiene”.

Según señaló Tuya, su última labor política fue, hasta 2018, en la delegación de la Sexta Sección del Ministerio de Desarrollo de Nación.

“Es verdad que nací en Buenos Aires, pero hace 27 años que me radiqué en Punta Alta. Yo trabajé muchos años en Pami Bahía Blanca y tenía relación directa con los centros de jubilados para, entre otras cosas, realizar auditorías en los hospitales. Puedo asegurar que recorrí mucho más los barrios que varios que nacieron aquí”.

“Siempre me gustó el rol social-político. En este caso, mi labor pasará por articular, junto al delegado y los vecinos, las tareas a desarrollar en forma coordinada con las instituciones de cada barrio. De este modo, creemos que el delegado contará con más herramientas para desarrollar su labor”.

Tuya aclaró que no es su objetivo designar las obras de infraestructura.

“Más allá de gestionar o facilitar herramientas para desarrollar las obras que quieran hacer, no es mi función decir qué obras se hacen o cuáles no. Yo no le voy a decir al delegado lo que tiene que hacer, sino que la intención es ayudarlo a proyectar. Ellos son los ojos del intendente en los barrios”.

“Hablo permanentemente con los delegados. Y una cuestión que es común en todos es que el día a día les impide proyectar. Entonces, suelen ir atrás de la agenda en vez de generarla. En ese sentido, todas las secretarías del municipio tienen actividades en los barrios y la idea es que haya una coordinación para hacerlas en conjunto y en forma programada”.

Según manifestó, el fútbol lo ayudó a capacitarse para roles sociales.

“Mi experiencia como entrenador de fútbol me permite realizar análisis globales, como también me enseñó a organizar, a liderar y a manejar relaciones interpersonales. Y a su vez, a aplicar tácticas y estrategias, que también sirven en la vida diaria. Para todas las cosas que uno pretende hacer o lograr se necesita estudiar los modos y generar las circunstancias para llevarlo a cabo. Y en política, las tácticas y las estrategias son claves”.

--¿Te considerás un ex técnico?

--No. Ya hace 4 años que no dirijo, pero no lo descarto. Hoy estoy enfocado en esta labor, pero el fútbol es una pasión que no se puede dejar de lado fácilmente. Tendría que evaluar si puedo complementar las dos cosas.