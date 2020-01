La curiosa forma en la que San Antonio y Toronto homenajearon a Kobe Bryant

La trágica muerte de Kobre Bryant, esta mañana, conmocionó al mundo del básquetbol y el deporte en general.

Conmoción mundial por la muerte de Kobe Bryant, leyenda del deporte

Muchas celebridades se han manifestado a través de las redes sociales. Sin embargo, la NBA no ha suspendido la actividad del día y en el partido entre San Antonio Spurs y Toronto Raptors sucedió algo tan inesperado como sentido.

Apenas comenzó el partido, ambos equipos decidieron "no jugar" los 24 segundos de posesión en reconocimiento al astro de los Lakers fallecido hoy a los 41 años.

Mirá:

The Raptors and Spurs both took 24-second violations at the start of their game in honor of No. 24, Kobe Bryant.



The crowd gave a standing ovation along with Kobe chants. pic.twitter.com/C2VD5iZez9