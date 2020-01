Piden elevar a juicio una causa por abigeato en la región

A principios del años pasado y en uno de los operativos más importantes realizados por abigeato en nuestra región, medio centenar de policías participaron de una serie de siete allanamientos en los que detuvieron a cinco personas acusadas de integrar una banda dedicada a sustraer ganado y comercializar la carne.

Estas personas quedaron a un paso de ser juzgadas, ya que en los últimos días el fiscal Rodolfo De Lucia solicitó a la justicia de Garantías la elevación a debate oral de la causa.

Por el caso se encuentran imputados de asociación ilícita y abigeato Daniel “El Gato” Mesa, Marco Antonio Leguizamon, Iván Jesús Ulibarre, Esteban Gabriel Aranda y Luis Miguel Aramendi (estos dos últimos también están acusados de la tenencia de arma).

De Lucia determinó, en el marco de la investigación, que desde fines de diciembre de 2018 hasta comienzo de abril de 2019, los imputados organizaron maniobras para sustraer animales vacunos en la zona rural ubicada en cercanías de las localidades de Tres Arroyos, Micaela Cascallares y San Francisco Bellocq.

El representante del Ministerio Público sostuvo que Mesa sería el líder de esta presunta banda, encargándose de organizar las salidas a los campos para cometer los hechos.

Indicó en la presentación que el individuo tomaba parte en la ejecución y comercialización del producto del robo.



Cómo operaban

Fuentes cercanas de la investigación contaron que la banda “elegía un establecimiento rural, se trasladaban hasta ahí, mataban los vacunos con un arma de fuego, les sacaban las vísceras y fugaban con los animales robados hacia el campo de uno de los imputados u otro lugar predeterminado, donde despostaban la hacienda”.

Mientras algunos integrantes de la organización descuartizaban los animales sustraídos, según mencionaron, Mesa se comunicaba telefónicamente con posibles compradores y les ofrecía a la venta los cortes de carne a un precio económico.

Estos episodios causaron preocupación en productores ganaderos de la zona.

De Lucia señaló que “vendían la carne directamente a particulares conocidos y no a carnicerías”.

Llevaban adelante los robos durante la madrugada y para el mediodía de ese mismo día ya habían “vendido o ubicado” la totalidad de la mercadería.

Según pudo saberse, según una escucha incorporada a la causa, un hombre le compró a los imputados 43 kilogramos de carne en una sola transacción.

El fiscal describió que actuaban de forma “improvisada y con poca logística”.

“Tenían un grado de organización básico y con cierta estabilidad, porque robaron hacienda durante meses, lo que nos dio suficiente prueba para imputarles asociación ilícita, pero no era una banda seria”.

De Lucia dijo también que “había un acuerdo tácito en que conseguían las armas, un vehículo y salían a robar constantemente, pero no tenían planes de expandirse y robar ganado en otras zonas como Bahía, porque no contaban con la logística suficiente. Robaban y vendían la carne para hacer un `peso´ y subsistir”.

Explicó que en diciembre de 2018 comenzaron a tener indicios firmes de la actividad de esta banda, aunque habrían perpetrado hechos algunos meses antes.

Finalmente señaló que un dato aportado por la policía tresarroyense fue el punto inicial de la investigación.



Descendió la cantidad de casos tras los operativos

Un mes después de los procedimientos y la detención de los sospechosos, el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, comentó que a partir de esta situación se había producido un descenso notorio en la cantidad de hechos de abigeato.

También señaló la importancia de poder contar en esa ciudad con un fiscal especializado en este tipo de episodios.