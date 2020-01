La construcción, en el pico más bajo de los últimos cinco años

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Con una baja del 33,55% en relación a 2018, la construcción en la ciudad registró en 2019 la menor cantidad de superficie presentada para su ejecución de los últimos cinco años, con 158.857,50 metros cuadrados (m2).

Esto significa que el año último resignó 80.228 m2 en relación al anterior, equivalente a unos 1.400 departamentos de 58 m2.

También 2019 registró la menor cantidad de permisos de obras gestionados, sumando 605, un 22,93% menos que los 785 de 2018.

De los permisos otorgados en 2019, el 30,39 % correspondió a viviendas unifamiliares, con 48.278,35 m2.

Se ubicaron luego las ampliaciones, con el 21,86%, otros destinos (20,70%), multifamiliares (17,36%) y locales (9,69%).

Los datos surgen de las estadísticas que lleva adelante mensualmente la Central Territorial de datos del Departamento Catastro municipal.

En 2015, la superficie gestionada con permiso fue de 236.539 m2. En 2016 bajó a 191.926 m2; en 2017 subió a 217.542 m2 y en 2018 se incrementó a 239.085 m2.

Los sin permiso

Se extendió hasta junio próximo el plazo para la presentación de obras realizadas sin cumplir con los requisitos legales, las conocidas como "construcciones sin permiso".

La designación refiere a obras ejecutadas sin la autorización y sin el pago de los derechos correspondientes.

Cada año, la municipalidad recibe y registra presentaciones espontáneas de superficie no declarada, que deja así su calidad de clandestina.

Esta modalidad de construir sin declarar es de vieja data. Durante mucho tiempo tuvo un guiño del municipio y muchos sacan provecho de las limitaciones que tiene la comuna para cumplir con su poder de policía en la materia.

En agosto de 2018 la municipalidad puso en marcha el programa de regularización para este tipo de obras, el cual sorprendió con la respuesta obtenida.

Al 31 de diciembre de 2019 se llevan declarados 346.548 m2, más del doble de lo que se especulaba a partir de las estimaciones de ARBA.

Esa superficie equivale a 175 edificios de diez pisos o unas 8 mil viviendas del plan federal construidas a espaldas del municipio. En 2019 las presentaciones de obras realizadas sin permiso representan el 41% de los 273.008,10 m2 totales registrados por Catastro.

De las 2.944 presentaciones realizadas desde agosto de 2018, el 74% corresponde a obras mayores de 70 m2 y su ubicación más importante se distribuye en centro, macrocentro y las villas.

El blanqueo generó ingresos, por derecho de construcción, de 75,8 millones de pesos, los cuales, de acuerdo a la ordenanza, se deben destinar a obras de pavimentación.

El metro, valores barriales

La variabilidad del dólar y la inestabilidad económico-financiera de los últimos años ha afectado a la construcción en general, considerada siempre como una importante alternativa de inversión.

De acuerdo a estudios realizados por el CREEBBA (Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina), el valor promedio del m2 de construcción en la ciudad se ubicó, en 2019, en 1.472 dólares.

La entidad estableció además, a partir de la oferta y demanda del mercado inmobiliario local, cuáles son los barrios más caros. El listado es encabezado por Bosque Alto y La Reserva, barrios privados, con el m2 a u$s 2.217. En segundo lugar se ubica el barrio Parque Palihue, a u$s 1.719 el m2, y tercero Santa Margarita y San Cayetano, donde el m2 cotiza a u$s 1.687. Sigue el Patagonia (u$s 1.565); La Falda (u$s 1.498), Las Acacias-Patagonia Norte (u$s 1.493) y Palos Verdes-Altos de Bahía (u$s 1.480).

El otro extremo de la lista lo ocupan Villa Rosas y Villa Delfina (u$s 768 el m2).