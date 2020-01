El régimen de Irán admitió finalmente que derribó al avión ucraniano "por un error humano"

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán reconoció hoy que un “error humano” provocó la catástrofe con un avión Boeing 737 de Ukraine Airlines International que dejó 176 personas muertas cerca de Teherán.

La aeronave fue confundida con un “avión hostil” y fue “golpeado” en momentos en que las amenazas enemigas se encontraban “al más alto nivel”, según un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias Irna.

Poco después el mismo presidente de Irán, Hassan Rohani, señaló que su país “lamenta profundamente” el derribo y consideró que se trató de “una gran tragedia” y “un error imperdonable”.

“La investigación interna de las Fuerzas Armadas concluyó que lamentablemente misiles lanzados por un error humano causaron el horrible impacto del avión y la muerte de 176 personas inocentes”, expresó el mandatario en Twitter.

