Hora, TV y datos: Villa Mitre quiere seguir haciendo historia en la Copa Argentina

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Enviado a Cutral Co)

Villa Mitre se mide esta tarde ante Central Córdoba (Santiago del Estero) por los octavos de final de la Copa Argentina que se disputarán en Cutral Co, una ciudad que tras la nevada del jueves le dio paso a días fríos e inestables.

El partido se jugará en el Coloso del Ruca Quimey, desde las 15:05, con arbitraje de Lucas Comesaña y televisación de TyC Sports.

El tricolor intentará seguir haciendo historia en este certamen y mejorando lo que es su mejor participación, tras eliminar a Sansinena (1-1 y 3-0) en la fase preliminar, dar el batazaco ante Newell’s Old Boys en Santa Fe (2-1) y dejar en el camino a San Martín de San Juan también en Cutral Co (1-0).

Su rival, en tanto, viene de superar a Nueva Chicago (1-0) y All Boys (1-0).

El que logre avanzar hoy, en cuartos de final se enfrentará al ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central/Estudiantes de San Luis.

Novedades

Villa Mitre arribó a Cutral Co el jueves y fue recibido por una inusual nieve que copó la ciudad y obligó al plantel que dirige Carlos Mungo a entrenar en el Polideportivo Municipal, ese día y el siguiente, que continuó con inestabilidad.

"Lo del clima no nos dejó entrenar normalmente, pero estuvo la buena predisposición de la gente de Cutral Co que nos consiguió el gimnasio de la cancha de básquet. No es una excusa, pero nos hubiese gustado trabajar un poquito más en campo", explicó el DT Carlos Mungo.

Para el juego de hoy, el entrenador tricolor repetiría el once que paró ante San Martín la fase anterior y sólo realizaría un cambio con respecto al equipo que debuto en San Luis por el Torneo Federal A. El neuquino Victor Manchafico volvería a ser titular en lugar de Facundo Laumann.

Central Córdoba, por su parte, llegó a esta ciudad neuquina luego de un raid que incluyó el siguiente cronograma: viaje en taxi de Santiago del Estero a Tucumán (el ómnibus nunca llegó en busca del plantel); vuelo hasta Capital Federal y de ahí a Neuquén capital y otro tramo vía terrestre hasta Cutral Co. Alrededor de ¿? Kilómetros hasta llegar a destino.ç

Desde lo deportivo, el entrenador Gustavo Coleoni, rotaría varios de sus jugadores y pondría a algunos posibles titulares, que están en busca de rodaje futbolístico, como es el caso del volante ex Boca, Racing y Colón, Marcelo Meli.

En tanto en el arco, Diego Rodríguez (ex Independiente) le dejaría su lugar a Maximiliano Cavallotti, quien habitualmente defiende los tres palos por la Copa.

Cómo llegan

Villa Mitre arriba a esta partido, luego de hacer su debut en el Torneo Federal "A", igualando 2 a 2 ante Estudiantes de San Luis como visitante. Ese y el partido con San Martín de San Juan, son los encuentros que disputó el tricolor esta temporada que recién comienza.

Debido a este cotejo, la "Villa" debió postergar el encuentro ante Deportivo Madryn, por la segunda fecha del Federal.

Central Córdoba, en tanto, se encuentra dando sus primeros pasos en la Superliga en la que ganó un partido (1-0 ante Atlético de Tucumán), empató 2 (1-1 frente a Talleres y 0-0 contra Racing) y perdió otros 2 (0-2 ante Newell’s y 0-1 frente a Lanús). Además, marcó 2 goles y recibió 4.

Probables formaciones

-Villa Mitre: Facundo Tavoliere; Fabián Dauwalder, Víctor Manchafico, Héctor González, Nicolas Ihitz; Ramiro Formigo, Agustín Cocciarini, Eduardo Scaserra, Leonel Torres; Carlos Herrera, Maximiliano Tunessi. DT: Carlos Mungo.

-Central Córdoba (SdE): Maximiliano Cavallotti; Cristian Díaz, Nicolás Correa, Matías Nani, Marcos Sánchez; Lisandro Alzugaray, César Meli, Cristian Vega, Facundo Melivilo; Jonathan Herrera, Joao Rodríguez. DT: Gustavo Coleoni.

-Arbitro: Lucas Comesaña.

-Cancha: El Coloso del Ruca Quimey.

-Hora: 15:05.

-TV: TyC Sports.