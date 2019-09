Niños, padres, mujeres y abuelos tienen su merecido reconocimiento

"Estoy orgulloso y agradecido porque cada encuentro que organizamos, cada actividad que llevamos adelante, supera las expectativas. Hay tantos eventos nuestros ya instalados en la agenda de la gente que no los podemos dejar de hacer, me siento en la obligación de cumplir", afirmó Miguel Aolita, el principal impulsor de actividades que año tras año despiertan el interés de todos los empleados de comercios.

En marzo el calendario se inicia con el ciclo lectivo, para lo cual el Sindicato ya tiene previsto abastecer a sus afiliados con los útiles escolares, guardapolvos y mochilas para todas las edades.

"Contemplábamos la posibilidad de un crecimiento en la demanda de útiles, porque ya sabíamos que este 2019 iba a ser un año difícil para todos los afiliados. Incrementamos la entrega de útiles escolares, con 8.000 kits que duplicaron la cifra del año anterior", aseguró Aolita.

Luego, como cada 8 de marzo, el Día de la Mujer tuvo una respuesta magnífica.

"Nos vienen acompañando en cada celebración, lo que nos motiva a superarnos siempre", contó Aolita.

El acontecimiento postergado, por razones entendibles, fue el Día del Trabajador, que se festeja el 1° de mayo .

"Se hizo una excepción por todos los compañeros que perdieron su trabajo. Fue una medida consensuada en la comisión directiva, teniendo en cuenta que no nos pareció correcto salir a festejar el Día del Trabajador cuando había más de 200 familias afectadas por la pérdida del empleo", sintetizó Aolita.

Los festejos se reanudaron con la celebración del Día del Niño, uno de los acontecimiento de mayor convocatoria.

"Es una felicidad enorme por lo que representan los chicos para todos nosotros. Más de 7.000 personas le dieron un marco impresionante al predio de Aldea Romana, donde se vivió una fiesta maravillosa", contó Aolita.

Además de los tradicionales regalos que reparte el Sindicato para cada hijo de afiliado, hubo sorteos, shows en vivo, sorpresas, juegos y la tradicional chocolatada, que ya es un verdadero clásico.

"Es uno de los acontecimientos más lindos del año. Y comparable con el evento de los jubilados, donde todo se torna muy humano y familiar", manifestó.

"Hubo más de 500 jubilados que participaron del almuerzo, un show musical, sorteos y baile. Tuvimos que apagar la luz (risas) porque se quedaban a vivir en nuestro SUM. Pero nos llenó de satisfacción.

"Se trata de una pequeña retribución de todo lo que ellos le aportaron al Sindicato durante su etapa activa como trabajadores", amplió.

Los delgados de la AEC junto a Miguel Aolita.

Y mientras tanto, ya se palpita una nueva edición de la carrera solidaria que tendrá lugar en el predio "Ezequiel Crisol".

"Se nos ha sumado un ángel más en el cielo, como es el compañero Sergio Bozzi. Seguramente estará compartiendo todo lo que nos dejó como hombre de bien junto a nuestro creador Ezequiel Crisol. Ellos fueron ejemplo y este año vamos a retribuir con su nombre (Sergio Bozzi) a la competencia atlética que se llevará a cabo el 13 octubre".

Aolita también destacó el apoyo recibido por los empleados de comercio de Bahía, Punta Alta y la región en la recuperación de un cargo dentro de la Federación a nivel nacional.

"El 31 de mayo tuvimos elecciones en nuestra Federación y Bahía volvió a tener presencia dentro del secretariado nacional. Me tocó asumir como secretario de la Juventud, lo que significa un logro importante. Son 21 cargos en todo el país y uno de ellos le corresponde a Bahía. Y me he comprometido a organizar, para 2020, un encuentro Intersindical con filiales hermanas de la zona, la provincia y el país", finalizó.