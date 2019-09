“El boleto gratuito se va a implementar si nos eligen, la decisión es de la gente”

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

--El anuncio del boleto estudiantil gratuito en Bahía desde marzo de 2020 generó reacciones de celebración y también críticas. La oposición sostiene que se metió con los recursos de una administración eventualmente de otro color político.

--Esto se va a implementar si los vecinos de Bahía y la Provincia nos eligen. La decisión no es ni mía ni de nuestros adversarios, es de la gente el 27 de octubre. En la Provincia se gana y se pierde por un voto, igual que a nivel local. Cuarenta años tardó el boleto estudiantil en llegar al sistema bonaerense, lo venimos implementando gradualmente desde 2016 y hoy lo reciben 700 mil chicos. Lo que anunciamos ahora es la segunda etapa, empezando por Bahía Blanca porque Héctor Gay fue el intendente que primero se acercó a decirme “si te ayuda, yo pongo la mitad de los recursos”.

--También se inauguraron obras para mejorar el tratamiento de residuos cloacales en la planta depuradora de ABSA. ¿Qué significa para su gestión?

--Es un orgullo, no mío personal ni como gobernadora, sino de los bahienses, que una empresa como ABSA, que todos sabemos de dónde viene, hoy sea una compañía estatal que puede afrontar esta obra. Esto tiene que ver con haber escuchado un reclamo de los bahienses, porque el tratamiento que se va a hacer de los residuos cloacales permitirá más adelante abastecer de agua de reúso al Polo Petroquímico y así recuperar agua para la ciudad. Además, al igual que el boleto estudiantil, tiene que ver con el futuro, porque esto significa menos contaminación para nuestros hijos.

--¿Cómo reaccionó al resultado del 11 de agosto y cómo piensa revertirlo?

--Mi reacción fue la del 12, cuando me senté frente a todos los vecinos de esta provincia y les dije que los escuché. Este voto me llama a estar más cerca, a escucharlos mejor, no es un voto con el cual yo me enoje. Mi compromiso con cada uno de los vecinos va más allá de un voto o de una PASO. Sin ir más lejos a esta ciudad he venido muchísimas veces y con acciones concretas.

“A partir de esa escucha, debemos ser mejores. La derrota de las PASO nos tiene que enseñar, debemos aprender en qué nos equivocamos y mejorar, no solo para el 27 de octubre sino también para trabajar en el futuro”.

--¿El error de Juntos por el Cambio fue no haber logrado mantener al peronismo dividido?

--El análisis político se lo dejo a los que saben más que yo. Hoy mi tarea es gobernar, por eso lanzamos medidas para acompañar a la clase media en este momento difícil, así como el apoyo a las pymes a partir de tasas más bajas en el Banco Provincia, los descuentos en supermercados al 50% o la suspensión de embargos de ARBA.

“Pero también voy a plantear la provincia que quiero. Atendimos muchas urgencias, como el agua de la que recién hablábamos. El agua, el chaleco del policía, la guardia del Penna, los quirófanos que se están terminando ahora, no pueden esperar. Atendimos lo urgente y ahora viene el turno de lo importante. Y esta ciudad tiene mucho potencial, Bahía es el Vaca Muerta bonaerense, porque yo no me resigno a que en esta ciudad solo se encuentre el puerto por donde sale el petróleo y el gas, quiero un polo de desarrollo productivo de pymes, vinculado al desarrollo de Vaca Muerta acá en Bahía. Tenemos que trabajar para eso”.

--Esta semana se produjeron enfrentamientos muy violentos de afiliados a la UOCRA en Ensenada. ¿Qué le sugieren estas situaciones?

--Hemos tenido una sola posición estos cuatro años que no vamos a cambiar y tiene que ver con los valores. Nunca estamos del lado de los violentos ni de los mafiosos. Es de público conocimiento la causa del "Pata" Medina y siempre vamos a estar del lado de la gente, del que trabaja, para que nadie se aproveche de su trabajo.

"Tengo muy claro que en 2015 no ganó María Eugenia Vidal"

--¿Cree que deben realizar una campaña distinta, trabajar sobre otros ejes?

--La prioridad en mi gobierno y como candidata tiene que ser escuchar, más que hablar. Escuchar y estar cerca, porque cuando uno hace eso, lo demás se va definiendo solo. Tengo muy claro que en 2015 no ganó María Eugenia Vidal, ganaron los bonaerenses que querían una Provincia diferente, sin mafias, que peleara contra el narcotráfico, que terminara con la reelección indefinida de los intendentes, que se metiera con la policía de verdad para hacer un cambio como nunca se había hecho, que se acordara del problema de cloacas en lugares como Grünbein o Harding Green.

"Hoy nos acordábamos con Héctor de cuando íbamos a Harding Green y los residuos cloacales estaban expuestos adelante de una escuela. Ahora ese barrio tiene cloacas. Y no es el valor de la obra en sí mismo sino lo que transmite, ese 'Sí se Puede' que durante años nos dijeron que no se podía".

--Se conocieron esta semana las cifras del desempleo, a fin de mes llegarán las de pobreza. ¿Cómo se convence al electorado más esquivo?

--Más que convencer hay que estar acompañando. Detrás de cada estadística hay nombres y apellidos, familias. Mi tarea es estar ahí, más allá de la elección, porque hoy las herramientas que hemos puesto a disposición de las empresas y los gremios para sostener el salario en situaciones de conflicto, con empresas en crisis, son todas para soportar este momento difícil y construir juntos esa Provincia de producción y de trabajo que tanto deseamos.

--¿Cómo se imagina el 27 de octubre a la noche?

--Más allá de lo que los bonaerenses decidan, lo imagino cerrando una etapa y empezando otra diferente. Si me toca ser gobernadora, vendrá la etapa de la producción, de hacer crecer a la Provincia. No de seguir resolviendo urgencias porque ya lo hicimos. Y si la gente no elige ese camino conmigo, estaré como dirigente, acompañándola igual y ayudando en todo lo que pueda.

LA ENTREVISTA: