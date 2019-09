10 cosas que hay que saber sobre el Mundial de rugby

Por Ricardo Sbrana / rsbrana@lanueva.com

El viernes próximo comenzará el Mundial de Rugby de Japón, que será la novena edición de este torneo organizado por World Rugby.

A continuación, diez aspectos a tener en cuenta sobre el certamen y su historia:

1. ¿Cuándo?

El Mundial de Japón comenzará oficialmente el próximo viernes con el partido inaugural entre Japón y Rusia, a las 7.45 (horario de nuestro país).

La fase clasificatoria se jugará hasta el domingo 13 de octubre.

Los cruces de cuartos de final entre el sábado 19 y el domingo 20 de octubre: 1º zona C-2º zona D, 1º grupo B-2º grupo A, 1º zona D-2º zona C y 1º grupo A-2º grupo B.

Las semifinales tendrán desarrollo el sábado 26 y domingo 27.

El partido por la medalla de Bronce se jugará el viernes 1 de noviembre y la final el sábado 2.

2. ¿Quiénes?

El Mundial de Japón tendrá 20 participantes, que estarán agrupados en 4 zonas de 5 cada una.

Grupo A: Irlanda, Escocia, Japón, Rusia y Samoa.

Grupo B: Nueva Zelanda (último campeón), Sudáfrica, Italia, Namibia y Canadá.

Grupo C: Argentina, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Tonga.

Grupo D: Australia, Gales, Georgia, Fiji y Uruguay.

Toda la ilusión de un buen papel para Argentina.

3. ¿Cuándo jugarán Los Pumas?

El debut del seleccionado argentino será ante Francia el próximo sábado 21, a las 4.15, en el Tokyo Stadium (Tokio). En el segundo partido Los Pumas enfrentarán a Tonga, el sábado 28 de este mes, a la 1.45, en el Hanazono Rugby Stadium (Osaka). Luego el rival será Inglaterra el sábado 5 de octubre, desde las 5, en el Tokyo Stadium. El último partido de la fase de grupos será ante Estados Unidos, el miércoles 9 de octubre, desde la 1.45, en el Kumagaya Rugby Stadium (Saitama).

5 La copa del campeón

Al campeón mundial se le entrega el trofeo Webb Ellis, en homenaje William Webb Ellis, quien fue un pastor anglicano al que se lo considera inventor de este deporte en 1823. Como ocurre en tantos otros torneos mundiales, no se trata de una copa de gran tamaño. En este caso mide 38 centímetros y es de plata bañada en oro.

4. Los candidatos para 2019

Por historia o por presente y a diferencia de otros deportes, en rugby los candidatos son siempre los mismos: Nueva Zelanda (ganó 5 títulos y este año va por el tercero consecutivo), Sudáfrica (ganó 2 Copas del Mundo y es el campeón del Rugby Championship 2019) y Australia (2 títulos mundiales; son los subcampeones mundiales vigentes). También se anota Inglaterra, que cuenta ya con una copa Webb Ellis (2003). También hay que agregar como posible candidato a Francia, que disputó 3 de las 9 finales mundiales, y a una Gales que llegará campeona del Seis Naciones 2019.

La danza tradicional y temeraria de los All Blacks (Nueva Zelanda).

5. Así llegará Argentina

El técnico Daniel Hourcade dejó alta la vara al guiar a Los Pumas a las semifinales del Mundial de Inglaterra/Gales 2015. Ahora el desafío está en manos de Mario Ledesma, quien llegó al país proveniente del rugby australiano. Primero ingresó al sistema UAR como head coach de Jaguares -octubre de 2017- y en agosto del año pasado lo nombraron DT de Los Pumas.

Si tenemos en cuenta que un ciclo preparatorio previo ideal debería ocupar los cuatro años entre cada torneo, vemos que Ledesma no tuvo mucho tiempo para consolidar una idea o filosofía de juego. Además no hay que confundir: que Jaguares haya jugado la final del Súper Rugby 2019 -en sí un hecho histórico para el rugby argentino- no quiere decir que vayamos a ver la misma foto en Japón. En el último Rugby Championship, que se usó como preparación, Argentina perdió los 3 partidos más un amistoso posterior ante Sudáfrica. Ante los mejores, claro.

El propio DT dijo que el primer objetivo es clasificar a cuartos de final.

6. El plantel albiceleste

Este será el plantel argentino para el torneo:

Delanteros: Mayco Vivas, Nahuel Tetaz Chaparro, Juan Figallo, Santiago Medrano, Enrique Pieretto, Agustín Creevy, Julián Montoya, Santiago Socino, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Guido Petti, Marcos Kremer, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana, Pablo Matera (capitán), Javier Ortega Desio y Rodrigo Bruni.

La J-Village de Fukushima, donde se encuentran Los Pumas a la espera del debut.

Backs: Tomás Cubelli, Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez, Benjamín Urdapilleta, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni, Lucas Mensa, Juan Cruz Mallía, Ramiro Moyano, Santiago Carreras, Bautista Delguy, Joaquín Tuculet y Emiliano Boffelli.

7. Los Pumas en los Mundiales

En la edición 1987, que tuvo a Nueva Zelanda y Australia como sedes, Argentina ganó sólo un partido (a Italia en fase de grupos). En Inglaterra 1991 el seleccionado argentino perdió los 3 partidos y quedó eliminada en primera ronda. Lo mismo en Sudáfrica 1995, pero en Gales 1999 Los Pumas pasaron por primera vez a segunda fase y cayeron en cuartos de final contra Francia (47-26). En Australia 2003, nueva eliminación en primera fase. Argentina volvió a hacer historia en Francia 2007, cuando logró la medalla de Bronce (3º puesto) tras memorable partido nada menos que ante el país organizador, el 19 de octubre en el Parque de los Príncipes (34-10). En el Mundial de Nueva Zelanda 2011, la Selección pasó a segunda fase pero cayó en el primer cruce ante los All Blacks (33-10). En la última edición, Inglaterra 2015, el equipo albiceleste recuperó la mística del triunfo y finalizó 4º (derrota ante Sudáfrica en el partido por el 3º puesto, 24-13).

8. ¿Algún bahiense jugó Copa del Mundo?

Nuestra ciudad aportó jugadores a seleccionados y combinados argentinos de diferente nivel y en distintas épocas. No muchos, pero sí en equipos importantes. Con chances concretas de jugar un Mundial hubo sólo dos. Uno, Bernardo Stortoni, quien tuvo 10 años de vigencia en el seleccionado argentino y participó de los ciclos preparatorios para los Mundiales 2003 y 2007. Pero el técnico Marcelo Loffreda lo dejó afuera al armar la lista definitiva, en ambos casos.

El otro bahiense que tuvo chances de jugar -nada menos- que el Mundial de Japón 2019 fue el bahiense Federico Casteglioni. Aquí la curiosidad es que Casteglioni pudo haber representado a España, donde se desempeña profesionalmente desde 2013. Pero cuando ese país estaba a un paso de conseguir la clasificación a Japón, sobrevino un escándalo en el último partido y World Rugby marginó a los ibéricos.

9. ¿Por dónde ver los partidos?

En nuestro país ESPN tiene los derechos de televisación. La cadena informó que emitirá los 48 encuentros por el canal ESPN 3 (consultar disponibilidad según operador) y por ESPN Play, para acceder desde dispositivos móviles o pc.

10. Posibles revelaciones

Algunos cracks para seguir de cerca en Japón, que bien podrían llevarse el reconocimiento de jugadores revelación del torneo: Tom Curry (Inglaterra/tercera línea/21 años), Sevu Reece (Nueva Zelanda/wing/22 años), Bautista Delguy (Argentina/wing/22 años), Isi Naisarani (Australia/octavo/24), Jacob Stockdale (Irlanda/wing/23 años) y Kazuki Himeno (Japón/ala/25 años).