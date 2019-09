La historia de Lucas, el hincha de Villa Mitre que vio el clásico con los ojos del alma

“Villa Mitre transmite algo que alcanza lo invisible, lo mágico, algo que no se puede explicar con palabras.”

Así describe Lucas Romagnoli al club de sus amores, ese que le abrió las puertas cuando llegó a Bahía Blanca con solo 7 años en busca, junto a su familia, de una escuela que pueda educar a un chico ciego.

El domingo pasado, Lucas, de 39 años, asistió al partido Villa Mitre - Olimpo que se disputó por la tercera fecha del Federal A, su primer clásico bahiense.

Para llegar al Carminatti fue caminando junto a la hinchada desde El Fortín e iba acompañado por Leo, su amigo que lo lleva a todos lados y quien le tiró la idea de asistir al partido.



Junto a su amigo Leo

“La gente de Villa Mitre es muy unida, hay mucho afecto, emociones, recuerdos”, cuenta Lucas, oriundo de Daireaux, a La Nueva.

Lucas define a Villa Mitre con una sola palabra: Familia.

Es que en la hinchada se sintió acompañado. No solo conocía a muchos de los que estaban ahí, sino que también pudo percibir que todos estaban atentos a que no le pase nada, que no pise mal en algún escalón y a ayudarlo a movilizarse.

Como hincha fanático que es decidió escribir, gracias a una aplicación que lee pantallas y escribe lo que uno dice, un breve texto en el grupo de Facebook “Villa Mitre pasión”, en el que describió las sensaciones que le generó el partido y la hinchada.

“Villa Mitre se VE con los ojos del alma”, inicia el texto en el que explica cómo vivió el clásico: “Si bien no puedo ver, pude sentir esa energía especial que transmite nuestra gente, con su amor inigualable, con su pasión por la Villa”.

Según contó a La Nueva., hizo esa publicación “con el mayor de los sentimientos” y “no la edité mucho” sino que “escribí y lo mandé”.

Al instante después de haber posteado, los comentarios de acompañamiento, apoyo y agradecimiento empezaron a llegar. La unidad comenzaba a sentirse.

Desde que llegó a vivir al barrio Villa Mitre cuando era chiquito que siente esta unidad, esta familia en la que “nos conocemos entre todos”.

De hecho, Lucas no escribió ese texto únicamente por lo futbolístico, sino también por otros aspectos de la vida: “Busqué transmitir que en la vida todo se puede a pesar de los obstáculos, que hay que seguir para adelante y abrir el corazón”, detalla y agrega que “todos tenemos mucho para dar”.

Para Lucas ser ciego no es un problema, siempre se permite percibir los sentimientos con los otros sentidos.

“Uno es lo que uno quiere ser, si las personas se enfocan en eso pueden llegar muy lejos”, aconseja quien hizo la primaria en la escuela N° 9, la secundaria en la Media 2 y se recibió de docente de educación especial en el Instituto Avanza.

Tras haberse recibido, Lucas trabajó dando charlas para personas ciegas, se dedicó a la docencia especial en Villalonga durante poco más de 7 años y hoy en día se desempeña como asesor docente en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, cargo que para ejercer tuvo que mudarse a La Plata.

Mientras se encuentra a más de 600 kilómetros del barrio que lo vio crecer y lo acompañó a lo largo de su vida, espera con ansias el momento para volver a sentir la camiseta tricolor.