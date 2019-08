Galo Ochoa: "Mi condena va a ser de por vida"

Galo Ochoa, acusado de atropellar y matar a un chico de 18 años mientras conducía alcoholizado a alta velocidad, habló hoy en el final de los alegatos del juicio que se celebra en su contra y dijo que más allá del fallo del tribunal, su "condena va a ser de por vida".

"Me mantuve en silencio todo este tiempo por consejo profesional", dijo el acusado cuando se le dio la palabra en el juicio en el que la fiscalía y la querella pidieron 18 años y el abogado defensor Sebastián Moriones pidió la absolución. La lectura del fallo se realizará el jueves que viene.

"A un mes del accidente le escribí una carta a la mamá de Matías [Streitenberger] (...) pero me aconsejaron que no se la diera", relató mientras pedía disculpas por no poder mirar a Marcela Morini.

"Independientemente de lo que decida el Tribunal, mi condena va a ser de por vida", lanzó y agregó que hace más de un año y 8 meses se levanta con "una carga enorme".

"Me arrepiento enormemente de haber conducido así ese día", concluyó sobre el día de la muerte de Matías.