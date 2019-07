"Our Dance", la escuela de baile que enseña mucho más que danza y pide ayuda

Por Sofía Frugoni / sfrugoni@lanueva.com y

Brenda Ghiberti / brenda.ghiberti@lanueva.com

En el barrio Moreno hay un estudio de danza en el que los chicos no solo aprenden a bailar sino también a practicar buenos modales y a ayudar a los demás.

Mariela Wener es la profesora que hizo de la escuela de baile "Our Dance" un lugar de contención.

"Para ser un buen bailarín hay que tener humildad. A partir de ahí, somos grandes", explica a La Nueva. Mariela, que busca que todos puedan tener la misma oportunidad.

54 alumnos aprenden a bailar Reggaeton, Hip-Hop, Flamenco y Jazz, entre otros ritmos. Y algunos también pueden recibirse de profesores.

"Yo doy todas las posibilidades para quien quiera recibirse pero tienen que estudiar, saber enseñar y cómo tratar a los chicos", cuenta.

"Si viene un chico con cara triste o llorando, trato de ayudarlo, no arranco la clase sin importar lo que pasa", detalla la profe y agrega que el estudio, ubicado en Avellaneda 981, es de los chicos, donde ponen sus dibujos, fotos y vuelven a sus casas con una sonrisa.

En ese sentido, Mariela resalta que muchos de sus alumnos son becados, ya que no todos pueden pagar la cuota y ella no quiere que nadie se quede afuera por una cuestión económica.

Sin embargo, la falta de dinero llevó a "Our Dance" a pedir ayuda para poder viajar al Torneo Nacional de Ritmos que se realizará en Capital Federal del 16 al 18 de noviembre.

"¿Cómo le digo a un chico que no puede viajar porque no llega con la plata?", se pregunta Mariela y hace hincapié en los alumnos becados que no pueden pagar el viaje.

Ya viajaron a Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata para mostrar lo que saben hacer y trajeron a Bahía muchos premios y reconocimientos; por eso buscan participar este año.

Necesitan dinero para inscribirse al concurso, costear los pasajes y el hospedaje.

Mariela explica que con muy poco se puede ayudar: "Dar una mano para armar un bingo, vender rifas o acercar algo para sortear".

Además, quiere llevar a los chicos a la República de los Niños (La Plata) un día antes de que empiece la competencia para que conozcan y disfruten.

Si alguien quiere ayudar a "Our Dance", puede comunicarse al 291-4755436 o al Facebook del estudio.

Mientras los chicos aprender a bailar y practican buenos valores, Mariela espera que nadie se quede afuera de la experiencia de viajar y participar del torneo.