El momento que cambió la carrera de Pella: "Después de eso, fue un antes y un después", admitió Guido

El bahiense Guido Pella dialogó con la prensa, luego de conseguir su más resonante victoria ante el sudafricano Kevin Anderson en Wimbledon y avanzar por primera vez a los octavos de final de un Grand Slam.

El zurdo de nuestra ciudad repasó lo vivido hoy en la cancha central del All England y, entre otras cosas, explicó cuándo su carrera dio un gran giro.

"Tuve mucha suerte en ganar el torneo de San Pablo, sino se hubiera dado yo no estaría en esta situación en este momento, estoy seguro. Necesitaba ganar un torneo, no me interesaba cual. Después de lo de San Pablo fue algo muy positivo para mi mente, que eso no quería decir que yo fuera a seguir ganando pero mi vida no iba a ser una especie de calvario, como lo venía siendo, por tener ese título que no podía ganar en la cabeza. Después de eso, fue un antes y un después y pude empezar a jugar un poco más 'relajado'. Ahora por suerte estoy disfrutando de que ya lo gané y estoy pudiendo mantener un buen nivel", explicó Guido.



Pella festeja con el trofeo en San Pablo, el día que cambió su carrera.

Pella alzó su primer título como profesional el pasado 3 de marzo, al vencer a chileno Cristian Garín en sets corridos. Eso, además, le permitió alcanzar -en ese momento- su mejor ránking personal (34º).

"Mi carrera nunca fue normal en ningún sentido, estar por primera vez en octavos de final de un Grand Slam, en Wimbledon, en una superficie que nunca jugué en mi vida, es algo espectacular y no lo cambio por nada. Hice un buen partido y adaptación al pasto todos los años está siendo un poco mejor y eso me da la pauta de que es una superficie a la que más que venir de paseo, puedo venir a ganar buenos partido", respondió el tenista local al ser consultado por la curiosidad de haber eliminado en 2 años consecutivos a 2 finalistas (Cilic en 2017 y Anderson hoy).