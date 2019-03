Guido Pella hizo historia y se alzó con su primer título profesional

¡Hizo historia! El bahiense Guido Pella se alzó con su primer título como tenista profesional, tras consagrarse en la final del ATP 250 de San Pablo (Brasil), último certamen de la gira sudamericana de polvo de ladrillo.

Luego de una hora y 23 minutos de juego, el zurdo local, quien desde mañana ocupará el puesto N°34 del escalafón mundial (el mejor ranking de su carrera), se impuso por 7-5 y 6-3 sobre el chileno Cristian Garín (92°), en su segunda final del año (disputó la instancia decisiva del Córdoba Open).

Para Guido, primer tenista bahiense en lograr algo semejante, quien accedió a la llave final tras vencer al serbio Laslo Djere, al español Roberto Carballes Baena y al santiagueño Marco Trungelliti, fue su primer título en el circuito sobre cinco instancias decisivas disputadas.

Además de San Pablo y Córdoba 2019 (cedió ante el argentino Juan Ignacio Londero), también había jugado las finales de Río de Janeiro 2016 (cayó ante el uruguayo Pablo Cuevas), Münich 2017 (cayó ante el alemán Alexander Zverev) y Umag 2018 (cedió ante el italiano Marco Cecchinato).

