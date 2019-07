Medida de fuerza deja sin seguridad privada a varios comercios e instituciones de Bahía

Más de 30 comercios y otras tantas instituciones de nuestra ciudad se encuentran en la jornada de hoy sin seguridad privada, debido al paro que decretó el Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP).

La huelga, que tendrá una duración de 24 horas, se debe al fracaso de las negociaciones de recomposición salarial que le solicitó el gremio a las distintas cámaras patronales.

“Lo único que pueden reconocer es lo acordado con UPSRA, que en realidad fue impuesto por el Secretario de Trabajo, Fernández Aparicio”, explicó Federico Galeano, secretario general del sindicato que tiene sede en nuestra ciudad y delegaciones en varios puntos del país.

Y agregó: “El argumento de los paritarios empresarios es que para trasladar el aumento salarial a los “clientes” necesitan la homologación de la Secretaria de Trabajo, y que entonces solo pueden otorgar el porcentaje que les autoriza el funcionario de turno, pues de otra manera no se los homologaría. Esta situación se complementa con que UPSRA está intervenida y el interventor es un obediente del Secretario de Trabajo, por lo que entonces en la paritaria que nos quieren trasladar no hubo en realidad negociación colectiva, pues no había representación real de los trabajadores”.

“En resumen, quieren que aceptemos el porcentaje de recomposición que les impuso de manera arbitraria un burócrata de tercera línea, que ni siquiera cubre el costo de la canasta básica para no ser pobres. Ante esta situación violatoria de la libre negociación colectiva, injusta, prepotente y hambreadora, el SSIP ha decidido – siguiendo el mandato de la asamblea de trabajadores- iniciar un plan de lucha que comenzó hoy”.

Según se informó, en el transcurso del día, se desarrollarán asambleas permanentes en los lugares de trabajo.