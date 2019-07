Miguel Manzur no encuentra consuelo. Es lógico, en enero del año pasado sufrió la pérdida de su hijo Facundo, quien fue asesinado de una puñalada en Pedro Luro.

Solo un bálsamo en medio de tanto dolor significa la pena de 8 años de prisión que en los últimos días recibió Maximiliano Bordenave, imputado por el hecho ocurrido el 6 de enero de 2018.

El fallo fue dictado en el marco de un debate abreviado por la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño, quien lo halló culpable de los delitos de “homicidio y hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”.

“Tiene más beneficio un asesino que la víctima. Me pregunto qué son 8 años. Al menos esta condena nos da un poco de paz, pero esta persona nos arruinó la vida para siempre”.

La sanción y calificación legal de los hechos fue acordada previamente por el fiscal Jorge Viego, el abogado Miguel Ángel Asad y el defensor Maximiliano De Mira, con la aceptación del procesado.

“De esta justicia esperaba cualquier cosa. Sinceramente no sabía qué iba a ocurrir, aunque si me hubiesen dicho 15 años o más quizás lo tomaba de otra forma. Porque son 8 años, aunque si hace buena letra puede salir mucho antes. El gran problema que tenemos en este país es que las leyes están a favor de los delincuentes”, aseguró.

Manzur agregó que “no quise ir a Bahía ni ver a mi abogado, porque revolver todo esto me cuesta mucho”.

También afirmó que durante todo este tiempo “luchamos para que haya justicia”.

“Tratamos de estar pendiente de la causa, hicimos marchas, peleamos y hablamos con los que más pudimos, pero es lo que nos toca. Sea como sea, este asesino me mató a mi hijo.

Respecto del imputado, el hombre dijo que “es un enfermo, que ya no tiene más cura. Siempre dije que el que mata lo volverá a hacer y en poco tiempo más estará en la calle, con el peligro que eso conlleva”.

Por último, dijo que “pido a Dios que no me lo cruce nunca, a él y a su familia”.

“Por suerte no ha ocurrido eso, más que nada porque ellos se fueron del pueblo al mes de lo que pasó. Y calculo que el día que él salga no va a pisar Pedro Luro, porque tiene mil enemigos. No creo que se anime”, cerró.

El hecho

En su fallo, la jueza Castaño halló acreditado que el 6 de enero del año pasado, entre las 17 y 18 horas, en el interior de una vivienda ubicada en calle 22, entre 21 y 23, del Barrio 11 de septiembre, Bordenave le aplicó a Manzur una puñalada con un cuchillo a la altura del hemitórax izquierdo.

De la misma forma, se probó que inmediatamente después del suceso, el acusado se dio a la fuga a bordo de una bicicleta playera que tomó sin el consentimiento de su Allesandro Manzur, primo de la víctima fatal.

Algunas personas relataron que existían diferencias entre ambos -presuntamente por una deuda- y aseguraron haber observado cuando el procesado hirió al joven, quien había tomado un trozo de madera para defenderse.

Al declarar ante el fiscal Mauricio Del Cero, durante la instrucción de la causa, el imputado había referido que había actuado en legítima defensa.

“Entiendo que la autoría de Bordenave en los hechos no admite discusión, pues la agresión se dio en presencia de varios testigos, quienes observaron cuando el imputado le asestó la puñalada letal, incluso relatando los momentos previos al desenlace fatal”, señaló la magistrada en la resolución.

“Teníamos un montón de proyectos”

“Facundo era un compañero de oro. Hace un año había terminado la escuela y como yo me dedico a la comercialización de cebollas, él había arrancado a trabajar conmigo y estaba feliz. Le gustaba e iba a ser mi mano derecha. Me hacía todo el tema de papelerío, porque era muy inteligente.

Su sueño era trabajar como yo y teníamos un montón de proyectos. El lunes posterior a su muerte nos íbamos ir a Mar del Plata a trabajar”, dijo Miguel durante una de las marchas realizadas pidiendo justicia por el crimen.

Respecto del imputado, señaló en aquella oportunidad que “le preguntaría la razón por la cual no le dio la posibilidad de vivir a mi hijo. Quiero que pague y se pudra dentro de la cárcel. Nos quitó un ser divino”.