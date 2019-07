Scola habló sobre el amistoso, qué le dejó Bahía a la Selección y bancó a Susbielles

El capitán del seleccionado argentino, Luis Scola, fue el máximo anotador del partido amistoso que realizó el combinado nacional en la apertura oficial del Dow Center y, también, uno de los que más ovacionó el público que colmó el gimnasio multipropósito.

Tras el partido, el ex NBA dialogó con la prensa y tocó varios temas.

Hubo un partido y lo ganó el equipo Azul

“El hecho de darle un formato de partido oficial hace que tenga un toque extra. Me sentí bien en lo personal”, señaló en cuanto al encuentro que disputaron los dos elencos formados por los 14 preseleccionados y otros invitados para la ocasión.

“Hasta ahora fueron cuatro entrenamientos, no deja de ser eso. Pero estuvo bueno el hecho de que el lugar está buenísimo y pudimos entrenar mucho. La calidad del trabajo fue buena, eso es lo que nos llevamos de acá”, agregó Luifa.

En ese sentido, explicó su excelente estado físico a los 39 años y hasta su cambio de fisonomía.

“El básquet está cambiando, se juega otro básquet. Es más rápido, más dinámico, más vertical, los jugadores son más livianos, mas veloces y de más envergadura. Y de ahí viene la adaptación, si querés jugar uno no se puede imponer, tenes que adaptarte”, explicó.

Por último, el máximo referente del plantel tomó una clara postura sobre el presente y el futuro de la Confederación Argentina de Básquetbol, tras ser consultado por el tuit que publicó Alejandro Montecchia días atrás, criticando al actual presidente de la CABB y candidato a intendente de nuestra ciudad Federico Susbielles.

“(El futuro de la CABB) Nos preocupa siempre porque es un lugar al que le tenemos muchísimo cariño. El "Puma" tiene una opinión y está bueno, todos la tenemos. Está bueno que la haya dicho. Yo tengo la mía: a mí me gusta lo que está haciendo Chubi (por Federico Susbielles). Sí es verdad que está intentando ser intendente, pero sí es verdad que el formato que tiene la CABB no permite a ninguna persona ser presidente full time. Porque, entre otras cosas, es un cargo ad honorem. Por lo que está obligado a hacer otras cosas: puede ser intendente, abogado o cualquier otra cosa. Pero tiene que ser otro cosa, no puede ser full time de la CABB. Y capaz esa sea una de las cosas que hay que cambiar. Me parece valido, durante mucho tiempo dejó de lado su función política para darle espacio a la CABB, y en este momento intenta algo en particular en la política y me parece que es válido. En líneas generales soy una persona que está a favor de Chubi Susbielles. Sobre todo por la machada que hizo de limpiar toda la CABB de punta a punta. ¿Ahora quizás sea el momento de hacer otras cosas diferentes, o de ajustar y dar un paso adelante? Es posible. Pero eso que hizo va a quedar en la historia para siempre del básquet nacional.

