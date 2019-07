Las razones por las cuales los vuelos llegan o salen demorados

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) tiene previsto reforzar el plan de lucha en el conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) durante el mes entrante.

Tras cumplirse las tres conciliaciones obligatorias sin resultados satisfactorios, el gremio viene llevando adelante medidas de fuerza escalonadas y progresivas, en las que solicita recomposiciones salariales urgentes y denuncia “degradadas condiciones de los servicios”, que redundan en inconvenientes de seguridad en los aeropuertos de todo el país.

“Es una medida de fuerza nacional. Nosotros, aquí en Bahía Blanca, la desarrollamos durante dos horas por la mañana y otras dos horas por la tarde, pero en Aeroparque y en Ezeiza hacen una hora menos en cada turno”, explicó Juan Carlos Arias, delegado del gremio en nuestra ciudad.

Cabe recordar que ATEPSA (Personería Gremial N° 348) representa a los trabajadores que se desempeñan en los servicios de navegación aérea y en nuestra ciudad cuenta con 22 operarios en el aeropuerto Comandante Espora.

La quita de colaboración afecta exclusivamente los despegues, aunque quedan exceptuadas las aeronaves en emergencia y/o aeronaves afectadas al servicio de búsqueda y salvamento y/o traslados sanitarios y de órganos y/o aeronaves del ADIZ, y/o humanitarias y oficiales.

Durante junio, ATEPSA desarrolló cinco acciones concretas (hoy se está desarrollando la última de este mes), que derivó en la reprogramación de los vuelos.

“No se canceló ningún vuelo, sino que salen y llegan demorados. Están todos avisados de esta medida de fuerza para que puedan reprogramar con tiempo y no afecten a los pasajeros. Básicamente, lo que hacemos es no aceptar el plan de vuelo de aquellos aviones que están en tierra en los horarios de las medidas de fuerza, por lo que no pueden despegar”.

Si para esta semana no hay respuestas de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Arias anticipó que no descartan intensificar las medidas de fuerza en julio.

La última oferta salarial de la EANA no satisfizo en lo más mínimo al gremio aeroportuario.

“Nosotros pedimos un 55 por ciento, en concepto de recomponer el casi 20 por ciento que perdimos en 2018 por la inflación y el resto del porcentaje para todo 2019, pero nos ofrecieron el 10 por ciento en todo concepto, una cifra que es realmente inaceptable. Aquí ni siquiera estamos hablando de mejoras salariales, sino apenas de no seguir perdiendo poder adquisitivo”, explicó Arias, quien precisamente es uno de los paritarios del gremio en la mesa de negociaciones.

Y amplió: “En la última conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo pedimos que la próximo reunión hubiera representantes de la empresa con poder de negociación, porque en las 3 conciliaciones vinieron abogados y secretarios con mandato y así es muy difícil llegar a un acuerdo”.

Falencias que afectan la seguridad operativa de los vuelos

Pese al rechazo a la oferta, la EANA igualmente aplicó el 10 por ciento de aumento en los salarios de los trabajadores del sector.

“Lo hacen para acallarnos, pero la medida es un éxito contundente, con alto acatamiento en todo el país”, señaló Juan Carlos Arias.

Según explicó, al problema salarial, se suma también la la falta de respuestas oficiales a los planteos sostenidos hace tiempo por cuestiones de seguridad.

“No es sólo una diferencia en los sueldos, sino que hay falencias que afectan la seguridad operativa de los vuelos por falta de inversiones en los aeropuertos. Desde el gremio hicimos una gran cantidad de denuncias sobre las condiciones degradadas de prestación de los servicios, que impactan directamente en la seguridad de las operaciones aéreas".

En Bahía Blanca, puntualmente, Arias remarcó los inconvenientes que tienen para operar vuelos nocturnos.

“En nuestro aeropuerto hay una pista principal, con 7 calles de rodaje, pero hay una sola en la que funcionan las balizas. Y ahora en invierno, en el que la luz natural es más acotada, se siente más. Por ejemplo, si hay un vuelo que quiere salir y hay otro por aterrizar, el despegue se retrasa indefectiblemente. Y ni hablar si se producen cuestiones de emergencia, porque el avión tiene que aterrizar sin luces”, explicó.

Y añadió: “Eso no le corresponde a la EANA, pero hace a la seguridad operacional, de la que todos nos tenemos que ocupar y preocupar”.