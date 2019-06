Hay que revolver, y mucho, para encontrar un Provincial sin Bahía...

Técnicamente, Bahía Blanca no participó de los Provinciales de Mayores de básquetbol que se disputaron en 1948, 1951, 1955, 1958 y 1961. Aunque solo en la última ocasión su ausencia se debió a cuestiones extradeportivas (la ABB estaba inhabilitada por la Regional del Sud).

Histórico: Bahía cayó con Tres Arroyos y no jugará el Provincial

En ese sentido, hay que remontarse hasta 1958 para encontrar un Provincial sin Bahía.

Coco Bruni -por ejemplo-, que anoche estuvo firme junto al plantel bahiense, tenía 26 años.

La historia narra que del 9 al 13 de abril del 58, en Tres Arroyos se jugó el Regional que se adjudicó Punta Alta, al ganarle un torneo reducido de desempate a Coronel Pringles y a Bahía Blanca, que quedó tercera.

Aquel Provincial se disputó en La Plata, del 9 al 13 de noviembre, y se lo adjudicó San Nicolás. Punta Alta fue subcampeón.

El historial que le siguió y la actuación bahiense

1959 - Subcampeón (en Pehuajó)

1960 - Campeón (San Nicolás)

1961 - Inhabilitada

1962 - Subcampeón (La Plata)

1963 - Tercero (Zárate)

1964 – Campeón (Olavarría)

1965 – Campeón (Mar del Plata)

1966 – Campeón (Luján)

1967 – Campeón (Pergamino)

1968 – Campeón (Junín)

1969 – Campeón (Bahía Blanca)

1970 – Campeón (Punta Alta)

1971 – Campeón (Burzaco y Adrogué)

1972 – Subcampeón (La Plata)

1973 – Campeón (Olavarría)

1974 – Campeón (San Pedro)

1975 – Campeón (Mar del Plata)

1976 – Subcampeón (Chivilcoy)

1977 – Subcampeón (Pergamino)

1978 – Campeón (Junín)

1979 – Campeón (Bahía Blanca)

1980 – Campeón (Zárate)

1981 – Campeón (La Plata)

1982 – Subcampeón (Mar del Plata)

1983 – Campeón (Olavarría)

1984 – Campeón (Pergamino)

1985 – Subcampeón (Punta Alta)

1986 – Subcampeón (Tres Arroyos)

1987 – Campeón (San Nicolás)

1988 – Campeón (Junín)

1989 – No se jugó el Provincial

1990 – No se jugó el Provincial

1991 – Subcampeón (Mar del Plata)

1992 – No se jugó el Provincial

1993 – Campeón (La Plata)

1994 – Campeón (Ramallo)

1995 – Campeón (Tandil)

1996 – Campeón (Bahía Blanca)

1997 – Subcampeón (La Plata)

1998 – No se jugó el Provincial

1999 – No se jugó el Provincial

2000 – Quinto (Mar del Plata)

2001 – Subcampeón (Quilmes)

2002 – Tercero (Mar del Plata)

2003 – Tercero (Zárate)

2004 – Tercero (Chivilcoy)

2005 – Campeón (Olavarría)

2006 – Tercero (Punta Alta)

2007 – Subcampeón (La Plata)

2008 – Campeón (Pergamino)

2009 – Campeón (Pergamino)

2010 – Subcampeón (Necochea)

2011 – Subcampeón (Bahía Blanca)

2012 – Subcampeón (La Plata)

2013 – Subcampeón (Zárate)

2014 – Tercero (Junín)

2015 – Campeón (Olavarría)

2016 – Campeón (Punta Alta)

2017 – Campeón (Olavarría)

2018 – Campeón (San Nicolás)

El otro dato saliente es -entonces- que el actual tetracampeón de la categoría no podrá defender su corona.

Con Andrés Iannamico en el banco, Bahía conquistó en fila los títulos entre 2015 y 2018; este último, su 37° ganado sobre 73 ediciones.