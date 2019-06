Datos preocupantes tras la explosión en Dow y el caso de las armas nunca vistas

--Buen día, Juan María. Hoy cumplimos 37 años desde aquella primera charla. Todo un logro, amigo, y un placer disfrutar de tus chimentos cada domingo.

--Lo mismo digo, pensá que debemos andar, como mínimo, en unos 1.800 cafés. Pero si querés pasemos a la actualidad luego de una semana más que movida. ¿Así que hay un sexto precandidato a intendente en Bahía?

--Así es. Luis Alberto José, docente de Letras y pastor evangélico se presenta por el Frente Nos-Valores Para mi País, que a nivel nacional conduce el combatiente de Malvinas y exdirector de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. José se suma así a las postulaciones del actual intendente Héctor Gay (Juntos por el Cambio), Federico Susbielles (Frente de Todos), Néstor Conte (Frente de Izquierda Unidad ), María Rosa Cuadro (Consenso Federal 2030) y Guillermo Raúl Álvarez (Frente Patriota).

--Digamos que encabezará un espacio Pro Vida...

--No tengas dudas. Tal lo que publicó ayer La Nueva José tiene una "amplia experiencia en el trabajo social". Es responsable, junto a su esposa Noemí Maldonado, del Jardín de Infantes "El arca de Noé" y el colegio primario y secundario "Diego Thomson".

--¿Pensás que puede ser el primer indicio de lo que comenzó a darse en otras partes del país, sobre todo con la alianza católico - evangélica que permitió la muy buena performance de Amalia Granata en Santa Fe?

--Creo que Bahía por ahora esta lejos de eso, pero indudablemente este fenómeno de los evangélicos, que tiene muchos seguidores, poco a poco va a ir logrando mayor peso y parece que, imitando lo que sucedió en Brasil, donde posibilitaron el triunfo de Jair Bolsonaro, están dispuestos a hacerse escuchar.

--Bueno, veremos ahora si José alcanza el piso necesario en las PASO para ser candidato a intendente. Te cambio de tema, qué me contás de la explosión de Dow. Supongo que el viernes a la madrugada no te diste una vuelta por el Polo.

--Pensás mal. Me fui para allá ni bien se escuchó el estruendo y si bien hubo quienes intentaron bajarle los niveles a lo que pasó, las caras de susto y de preocupación fueron una fija esa noche. Y no estoy hablando precisamente de los vecinos.

--¿Te llegó algo más de data sobre el tema?

--De varias fuentes. Muchos datos preocupantes. Lo único bueno que pude rescatar es que todos coincidieron en algo: fue un evento menos peligroso que el ocurrido el 3 de noviembre de 2015, cuando explotó el reactor que un mes antes se había prendido fuego. Aquella vez incluso hubo heridos, algo que esta vez no ocurrió.

--Lo que quieras, pero este fue el tercer incidente en Dow en poco menos de tres años, y los bahienses no nos sentimos precisamente tranquilos con eso. Pero contame un poco más.

--Esta vez el problema fue en Cracker II, la planta de separación de gases más importante de Dow. Allí voló parte del sistema que trabaja con condensado de vapor.

--¿Vapor?

--Claro. En el proceso de fabricación de Dow se utiliza vapor a baja, media y alta presión, el cual circula por cañerías y grandes tanques. Esta es una de las funciones de las plantas Cracker I y II. Los usos de ese vapor -que puede llegar a los 300º C de temperatura- son varios: desde calefaccionar equipos hasta intervenir los humos negros de la antorcha para evitar que contaminen.

--¿Y qué pasó?

--Hubo una sobrepresurización del sistema y estalló.

--Ajá, ¿pero qué, puntualmente?

--La cañería destinada a alimentar uno de los tanques de alta presión, que soporta mucho menos que el recipiente. Al estallar liberó el contenido del tanque en forma violenta, causando la onda expansiva que sufrimos todos.

--¿Sólo liberó vapor de agua o algo más?

--Según mis fuentes, por las cañerías que estallaron circula sólo vapor o condensado de vapor. La única forma de que se hubiera liberado otro producto es que, por efecto de la explosión, se hubiera visto afectado otro tipo de ducto. Pero acá, me dicen, no hubo una explosión a partir de la reacción de un inflamable, sino por presión hidráulica.

--Bueno, pero por una de las dos chimeneas que están casi a nivel del piso se veía que estaba combustionando algo más.

--Probablemente se haya tratado de materia prima que debió eliminarse por cuestiones de seguridad luego del accidente. Al menos eso me dijeron.

--¿Muchos daños en la planta?

--Según se pudo ver el viernes por la mañana, el incidente dejó una buena cantidad de cañerías afectadas. No sólo los aislantes estallaron por el aire y terminaron regados en un radio de 100 metros, sino que los ductos quedaron totalmente retorcidos o rasgados.

--Entiendo que si trabajan con presión ese sistema debería tener válvulas de seguridad, ¿no?

--Sí, deberían. Se supone que todos los tanques que trabajan con vapor a presión tienen al menos dos válvulas automáticas de alivio hacia otros recipientes, y a su vez hay otras válvulas que pueden liberar vapor a la atmósfera en un caso extremo como este.

--Es evidente que una o más de esas válvulas fallaron...

--Esa es una de las hipótesis, pero tampoco descartan algún fallo humano en la operación del sistema o en la puesta a punto previa al inicio del proceso. No te olvides que Dow estaba en plena tarea de reanudación de actividades tras el apagón del domingo pasado. En fin, las causas serán materia de investigación para los especialistas que la multinacional enviará desde el exterior en las próximas horas, algo que dan por descontado porque ya tomó una medida similar tras la explosión del reactor en 2015.

--¿Va a rodar alguna cabeza?

--Si se descubre que hubo falla humana y se aplica el mismo criterio que aquel año, habrá despidos y sanciones. Aquella vez no tuvieron miramientos. Ni siquiera con quien ocupaba un cargo gerencial, al que terminaron reubicando. Más allá de lo que resuelva la investigación judicial hay quienes estiman que la parada de planta se extenderá por tres meses.

Armas nunca vistas y ¿gas ilegal?

--Pasemos mejor a otro hecho que seguro tuvo y tiene a los muchachos de “La Nueva.” trabajando a cuatro manos: el megaoperativo Palak, que permitió el secuestro de armas más importante de la historia nacional. Todavía no salgo del asombro del operativo en lo del odontólogo. Me imagino que tendrás algo más.

--Tengo data que te puede interesar. No solo de lo que encontraron en la vivienda ubicada detrás de su consultorio, en Castelli al 300, sino de lo que descubrieron en la casa familiar de Clegg 676, donde viven su exmujer y sus hijos porque él, según me comentaron, estaba viviendo en Castelli desde que se divorció.

--¿Había más armas todavía en esa casa?

--No más de lo que se contó, pero sí descubrieron una situación que al menos le llamó la atención a los investigadores: la supuesta conexión ilegal al servicio de gas natural.

--¿Cómo?

--Como lo escuchás. De hecho el viernes mismo fue personal de Camuzzi Gas Pampeana a desactivar la conexión que, según algunos dicen, puede existir desde hace 4 años.

--Ah, completito el “amigo” Hernán Castillo.

--Así parece. Me dicen que los muchachos de la empresa de gas detectaron el nicho del frente camuflado, en una columna, con revoque y pintura. Tenía la tapa puesta al revés. Decidieron excavar adelante, en la vereda, y detectaron el empalme ilegal.

--Tras que no tiene líos con la justicia, el profesional va a sumar otro dolor de cabeza.

--Sí. Igualmente debe estar más preocupado por los motivos de su detención, porque la investigación lleva a vincularlo con el cabecilla de la organización que aparentemente traficaba armas ensambladas en nuestro país -con piezas que llegaban por barco a través del puerto de Buenos Aires- hacia carteles criminales de Brasil, entre otros destinos.

--Es cierto, escuché lo que contó el secretario de Seguridad en Bahía y al otro día por LU2, cuando dio algunos detalles inquietantes, como el potencial peligro de tener semejante cantidad de armas, municiones y pólvora en un búnker que estaba detrás de un consultorio médico.

--Una locura total. Lo mismo que el tipo de armas, en especial los dos fusiles calibre .50 o 12,7x99mm, para algunos nunca vistos en Bahía.

--Claro, escuché que son de uso exclusivo militar, con lo cual es imposible que pueda justificar su tenencia.

--Tal cual. De hecho me dijo un gendarme que el Ejército Argentino recién autorizó su uso en marzo del año pasado. Esas armas las tenía en el búnker al cual solo él ingresaba y que contaba con una puerta tipo blindada y las armas clasificadas en estantes sobre las paredes.

--¿Y qué me ibas a decir sobre el calibre .50 o 12,7?

--Que se emplea, entre otras variantes, en fusiles de largo alcance y de francotirador y, a modo de dato de color, te digo que un Mc Millan, como el que se encontró, fue usado para lograr la baja confirmada a mayor distancia de la historia, de un cabo del Ejército de Canadá a un talibán rebelde, durante la campaña de 2002 en Afganistán: lo abatió a 2.430 metros de distancia.

--¿¡En serio!?

--Como lo escuchás. Además, como la mayoría de municiones de máxima potencia para fusiles, en particular aquellos con balas de punta encamisada metálica, puede penetrar chalecos antibala y la mayoría de los materiales de construcción de un edificio. Algunos fusiles de este tipo fueron confiscados a traficantes de armas, aunque solo un número muy reducido estuvo involucrado en tiroteos desde 1992 a la fecha.

--Y te hago otra pregunta. ¿Es cierto que Castillo tuvo algún inconveniente relacionado con las armas en los Estados Unidos?

--Así parece. Incluso dicen que cuando lo detuvieron él mismo comentó: “Esto viene por lo del fusil que me secuestraron en los Estados Unidos”. Un tirador conocido también me dijo que una vez, en Miami, quiso pasar unos fulminantes (material controlado) entre unas puntas de fusil y saltó en el escaner de la Aduana. Casi termina preso el importador porque él, según me dicen, se hizo el desentendido.

--Evidentemente tenía poder...

--Económico, sin duda, porque estamos hablando de armas que en algunos casos cuestan 15 mil dólares o más. Y de relaciones, puede ser. Me aseguran que es amigo o allegado de Eugenio Cozzi, quien desde el año pasado está al frente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (exRenar) y está considerado como un tirador experto y un opositor a las políticas de desarme.

--Lo que no me queda claro es qué rol tenía en la organización.

--Es la pregunta del millón. Esos datos seguramente surgen de la causa madre, que tramita en un juzgado penal económico de la ciudad de Buenos Aires, donde Castillo tendrá que rendir cuentas.

Más sobre el juez y la casa de citas

--Sigamos con los temas judiciales y contame algo del caso Onildo Stemphelet. Leí el otro día en “La Nueva.” que avanza a paso firme el pedido de destitución.

--Así es. Se están cumpliendo los pasos procesales. La denuncia de la Procuración ya está en la comisión de Enjuiciamiento que funciona en el Senado y la instrucción del sumario, que podría durar no más de 90 días, daría paso a la intervención del jurado, compuesto por abogados y legisladores, encabezado por el presidente de la Suprema Corte.

--¿Y cuánto podría durar todo el proceso?

--Mirá, es difícil saberlo pero posiblemente 7 u 8 meses o hasta un año. Depende de los tiempos de muchas partes en juego, sin dejar de tener en cuenta que estamos en medio de un proceso electoral.

--Claro. ¿Y qué pasa cuando se le termine la licencia de 90 días que le fijó la Corte?

--La Procuración, además de buscar su remoción, pidió el apartamiento preventivo del titular del Juzgado de Ejecución Nº 2 de Bahía, que en términos prácticos sería lo mismo porque lo mantendría lejos de la función.

--¿Y puede renunciar antes de ser juzgado?

--Puede renunciar hasta que el jurado acepte la acusación. En ese momento pierde esa posibilidad y automáticamente es suspendido con el embargo del 40% de sus ingresos. Se mantendría en esa condición hasta que el jury lo absuelva o lo remueva.

--Todavía no puedo creer lo que pasó...

--Sabés que tengo “amigos” en todos lados. El otro día hablé con un funcionario alto-alto de la Procuración y me dijo que ellos tampoco salen de su asombro porque “no se espera de los magistrados un comportamiento de esta naturaleza”.

--¿Están más rigurosos con estas cuestiones de disciplina en el ámbito judicial o hay cada vez se ven más funcionarios que “la pifian”?

--Creo que son las dos. Otro gomía que camina los pasillos de la Cámara Alta en La Plata me dijo que desde que se creó la secretaría de Enjuiciamietno de Magistrados, en 2008, ya van 700 magistrados provinciales denunciados.

--¿¡700!?

--Sí, aunque hay que hacer la salvedad que no son solo jueces, sino también fiscales y defensores. Algunas denuncias son de la Procuración y otras de distintas organizaciones y particulares. En la mayoría de los casos los remueven o renuncian y en menor medida terminan con la absolución.

--Veremos qué pasa en este caso, aunque parece que las cartas están echadas.

--Así parece, aunque en este tipo de procedimientos siempre es clave quiénes son los integrantes del jurado, que se definen por sorteo.

Duro cruce en Tribunales

--¿Qué más tenés de los tribunales?

--¿Viste que el otro día en el diario salió una nota con la defensora oficial Fabiana Vannini, quien intervino en el caso Barragán como defensora de uno de los acusados y se sintió agraviada por familiares de la víctima?

--Sí, leí que para ella se trató de una cuestión de género. ¿Qué pasó? ¿No terminó ahí la cosa?

--Parece que no.

--Te escucho.

--Me dice uno de mis informantes más confiables en Estomba 34 que en las escaleras del edificio hubo un fuerte cruce entre el marido de la defensora y el abogado de los Barragán.

--Uhh. El abogado de la familia de la víctima es el “Flaco” Larraburu. ¿Quién es el marido de Vannini?

--Es nada menos que un juez: Cristian Yésari. Integrante del Tribunal Criminal Nº 1 y exfiscal de Menores, que aparentemente salió en defensa de su mujer y le recriminó al abogado no haber contenido a la familia de Ramiro.

--¿Y?

--Me comentan que no pasó de un fuerte cruce de palabras subidas de tono, aunque no sería de extrañar que la cosa siga por otros carriles, por una eventual presentación de al menos una de las partes.

--Uff. También vi que el Colegio de Magistrados y algunos funcionarios, de manera particular, se refirieron públicamente al tema.

--Sí. Además hay una percepción general de mayor violencia en las audiencias y poca seguridad en los juicios.

--Hablando de poca seguridad, si querés te paso un hecho en el aeropuerto bahiense que pasó prácticamente inadvertido, pero que preocupó en sobremanera a los trabajadores de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

--¿Qué sucedió?

--Un avión de línea debió aterrizar prácticamente a oscuras, con el peligro que ello acarrea, debido a que de todas las calles de aterrizaje y despegue que posee la pista principal, una sola tiene funcionando correctamente el balizamiento. En ese caso puntual, el aeropuerto estaba sin luz por un corte de energía.

--¿ATEPSA es el gremio que está realizando medidas de fuerza que obliga a la reprogramación de los vuelos?

--Claro. Además de una recomposición salarial, también reclaman que se atiendan cuestiones referentes a la seguridad de los vuelos. Por ejemplo, en Bahía puntualizan que, en caso de cortes de luz los generadores de electricidad no funcionan correctamente.

--Habrá que estar atentos entonces a una cuestión que no es menor, pero hablemos un poco de las novedades comerciales de Bahía. Supongo que algo trajiste.

--Varias, sobre todo porque estamos festejando 37 años de estas charlas.

--Dale, te sigo entonces.

--Esta semana llegaron al puerto de Bahía Blanca 12 aerogeneradores para dos parques de la región: 4 para el de García del Río, en Tornquist, y los restantes para Vientos del Secano, en Mayor Buratovich. Ambos emprendimientos son propiedad de Envision Energy.

--¿De dónde?

--Importados de China. Llegaron completos: 48 tramos de torre, 12 equipos y 36 aspas. La carga se dividió entre el predio del Consorcio en Loma Paraguaya y el de la subzona franca de Puerto Galván.

--No me dan los números. ¿No faltan equipos?

--Andás bien para las matemáticas. Con estos 4 equipos García del Río quedará completo, pero para Vientos del Secano todavía faltan algunos más, que llegarán en las próximas semanas. El primero es un parque chico, de 10Mw de capacidad, mientras que el ubicado al sur de Villarino será de 50Mw.

--¿Algo más?

--Ya que estamos con el tema de las energías renovables, esta semana hubo una interesante reunión en Tornquist entre las autoridades municipales e integrantes de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) o, en español, la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero. Se trata de una institución del gobierno de Estados Unidos que financia proyectos de empresas de ese país en mercados emergentes, básicamente para mitigar el riesgo que supone invertir en lugares como Argentina.

--Te sigo.

--La OPIC está financiando el parque eólico Energética I, que la firma AES, uno de los tres que se están ejecutando muy cerca de Tres Picos. Y el motivo principal de la visita a Tornquist fue conocer lo que ellos llaman “el impacto social y ambiental” de la empresa en el distrito serrano.

--Se llevaron una buena impresión, imagino.

--Según me cuentan, muy buena. El titular de la Agencia de Desarrollo municipal, Gonzalo Iparraguirre, les presentó distintos proyectos de inversión y de gestión social, y hubo uno que despertó interés: la forestación de la localidad de Tres Picos.

--¿Quizá se animen a hacer algún aporte?

--Ojalá, pero sigamos con los temas comerciales. Me dicen que desde mañana vas a poder pagar tus facturas de energía eléctrica desde una APP. Sólo tenés que ingresar y gestionar tu suministro con EDES Móvil.

--¿Se pueden pagar las vencidas?

--Podés pagar en cualquier momento del mes, aún habiendo recibido el aviso de suspensión o con el servicio interrumpido.

--Una buena herramienta para estos tiempos en que todos estamos apurados.

--Y con el teléfono en la mano. Además en www.simulador.infoedes.com podés hacer una simulación, calcular tu consumo mensual y hacer eficiente el uso energético en tu hogar.

--¿Cómo es eso?

--¡Es fácil! Cargá los artefactos y electrodomésticos que usás para obtener tu consumo mensual estimado.

--Pero yendo a otros temas de candente actualidad no deberíamos pasar por alto que por estos días el Hospital Municipal celebró un cumpleaños muy particular.

--Así es José Luis, se trata del 130 aniversario de una institución que tiene un profundo arraigo en el corazón de todos los bahienses, con una reconocida y prestigiosa trayectoria y que ha decidido aprovechar esta ocasión tan especial para concretar un proceso destinado a la refundación misma del nosocomio.

--Dicho así implica un desafío importante al que no podrían ser indiferentes todos aquellos que estén en condiciones de ayudar a concretarlo.

--Una sola cifra alcanza para graficar la importancia que tiene el hospital para todos los bahienses, durante el año pasado fueron atendidas allí 178.219 personas, incluyendo las internaciones, los atendidos por consultorios externos y los que concurrieron al servicio de emergencias.

--Las cifras hablan por sí solas, pero concretamente, qué es lo que piensan llevar a cabo el doctor Carestía y su equipo.

--El hospital, con el compromiso activo de la gestión del intendente, se encuentra transitando un camino de modernización, no sólo de los procesos y los sistemas, sino también de gran parte de su infraestructura. Hay muchas obras que están en marcha, algunas ya se han concluido recientemente y otras que prevén financiamiento por fuera del presupuesto municipal. El plan es muy ambicioso y, por lo que tengo entendido, se vienen realizando reuniones con distintos sectores empresariales para interesarlos en el proyecto.

--Che, ya que estamos con el tema salud. Me hablaron muy bien del CORE, el Instituto Cardiovascular que hay en el Hospital de la Asociación Médica, Un amigo se tenía que hacer un cateterismo y lo atendieron personalmente los hermanos Calvo en un laboratorio de primera.

--Y sí, los doctores Gonzalo Calvo y Alejandro Calvo son excelentes profesionales, pero además invierten en los últimos adelantos tecnológicos, como el nuevo equipo Philips importado desde Holanda, que se lanzó al mercado a mediados del 2017 del que sólo hay 3 en el país, para el tratamiento por cateterismo, que deben haber usado con tu amigo. Desde ya te digo estuvo en muy buenas manos: dos cardiólogos con alto nivel de formación y hacen procedimientos coronarios y cambios de válvulas aórticas vía percutánea, entre otros.

--Además tienen la aparatología moderna de última generación.

--Y sí, el equipo nuevo sirve para diagnosticar un problema de salud y, eventualmente, tratarlo si es necesario con la ya conocida angioplastia. No se cambia nada de todo lo que antes se hacía, pero ahora el servicio cuenta con una exactitud diagnóstica que deriva en una precisión terapéutica.

--Y tienen capacidad de recibir pacientes de todo Bahía y la zona.

--Hace ya 7 años que están en el HAM. Y también están en Punta Alta, atienden en el Hospital de la Base Naval para atender desde la consulta inicial: electrocardiograma, diagnósticos funcionales (doppler, eco estrés) y hemodinamia, que son los estudios por cateterismo, es decir la parte más compleja dentro de la cardiología.

--¿Viste que hay una empresa de internación domiciliaria local única de la zona?

--Claro. Estás hablando de Servicios Integrales de Salud Vida, más conocida como SIS Vida. Son especialistas en cuidados paliativos en la casa del paciente, lo que tiene un montón de beneficios para él y su familia.

--¿Cómo trabajan?

--La persona permanece en su entorno habitual rodeado de sus afectos, favorece el autocuidado, la autonomía y la intimidad. Además se libera al paciente de la dependencia hospitalaria creando un mejor vínculo con profesionales y familiares, ordena al grupo familiar y evita los desplazamientos ahorrando tiempo y costos, entre otros.

--¿Y decís que es la única local?

--El resto son todas franquicias de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, pero no hay ninguna otra puramente local. Sin embargo, a pesar de ser un servicio de excelencia, no están teniendo apoyo de ninguna de las obras sociales, ni de PAMI ni de IOMA, de ninguna de las OS tanto privadas como sindicales.

--¿Tienen todo en regla?

--Y a vos qué te parece? Obvio que tienen todo en regla.

--Juan María, me comentaron que en estos días Corfo Río Colorado dio comienzo al curso Fundamentos para la aplicación de agua de riego en la parcela con muy buena concurrencia.

--Sí. Además tengo entendido que inauguró tecnología de punta para el manejo del agua. Y siguen trabajando en forma conjunta con la Universidad del Sur.

--Antes que me olvide. Me imagino que los muchachos de Patagonia Norte estarán más que contentos. El movimiento en el muelle Multipropósito es incesante.

--Están dele descargar equipos petroleros para Neuquén y todo lo necesario para armar los parques de energía eólica también está pasando por ahí.

--Y hace poco fueron los que tuvieron el honor de descargar los Super Etendard modernizados que el Estado compró para la Aviación Naval. Pero te cambio de tema, el otro día pasé por la plaza Rivadavia y me dieron una bolsita con urea y semillas para plantar en mi casa.

--¿Estaba la gente de Profertil?

--Sí. Me tocaron de acelga y obviamente las planté con mi nieto para fomentarle el vínculo con la naturaleza, la alimentación sana.

--Bien por el Abu, pero siguiendo con los cultivos te adelanto que la cosecha viene buena y la gente de Ferroexpreso Pampeano tiene los trenes cada vez más llenos. Yo los veo pasar para el puerto y me da una sensación muy positiva, como de crecimiento.

--Y sí, el movimiento de los trenes te muestra el progreso de un país. Además, todo esto de la diversificación de cargas también deja contento al Consorcio, de hecho este es uno de los mejores momentos que atraviesa la entidad desde su creación.

Una obra de cuatro palos verdes

--A esto y a participar en el desarrollo de la ciudad como ciudad–puerto apuntaban en su plan estratégico.

--Una muestra de eso fue el anuncio de la obra de avenida Dasso hace unos días. Finalmente, como te anticipé la otra semana, Héctor y Miguel firmaron el acuerdo para realizar una obra que superará los 4 millones de dólares y será histórica en White. Una pena que la explosión en Dow haya terminado opacando una obra que tendrá gran impacto en ese sector de la ciudad.

--Ya que estamos con el puerto. Me dijeron que hubo un poco de ruido por la adjudicación de la explotación de la posta de inflamables, algo que me comentaste el domingo pasado.

--Sí, hizo ruido la adjudicación de ese servicio ubicado en Galván a una empresa de afuera, más precisamente Energen, de Dock Sud. Supuestamente el malestar provino en que, a igualdad de oferta económica y técnica, se habría relegado a una empresa de nuestra ciudad para privilegiar a una forànea.

--¿Algo más del tema comercial?

--Recién empezamos. Para seguir te cuento que en la Fournier están contentos.

--¿Los choferes?

--Todos, porque después de años de promesas, se están concretando obras de pavimentación de las calles por las que circulan sus colectivos. La calle Parera, por ejemplo.

--Sí, ellos necesitaban el pavimento porque se les deterioraban las unidades por las calles en mal estado. ¿Que más tenés?

--Que en la Corpo lanzaron una nueva capacitación que permite una salida laboral inmediata.

--¿Cómo es eso?

--La nueva Diplomatura Universitaria en Organización y Gestión de Eventos, promete profesionalizar recurso humano que trabaja en relación a la organización de todo tipo de eventos y crear emprendedores que ofrezcan servicios para este rubro.

--Bahía Blanca está entre las 15 ciudades del país que organiza mayor cantidad de Congresos y Convenciones internacionales, y esto es así gracias a las excelentes universidades que son parte de nuestra ciudad.

--Ante esta realidad, la Corporación de Comercio Industria y Servicios, desde su área de Eventos y Capacitación, junto a la UNS desde su Departamento de Ciencias de la Administración crearon esta nueva propuesta de formación, que permitirá profesionalizar los servicios y actividades que se organizan en los eventos.

--¿A quién está dirigido?

--A todas las personas que trabajen en salones de eventos, espacios culturales. A profesores de gimnasia que deseen incursionar en eventos motivacionales. A empleados de instituciones que organicen almuerzos, cenas, aniversarios. Industriales que deseen armar cronogramas de visita a sus fábricas. Universidades que deseen organizar actividades tipo Open Day. Docentes que quieran mejorar sus actos escolares y capacitaciones. Emprendedores que deseen generar eventos para presentar sus productos.

--Ojalá repunte pronto la economía porque son pocas las empresas a las que les va bien.

--Una es Tecnophos. Agendala. Se trata de una firma de nivel internacional, nacida en Ingeniero White, líder en fumigación de granos almacenados y fruta fresca con servicios en los principales puertos del país. Ahora acaba de abrir una sucursal en el puerto de Rosario y muy pronto hará lo mismo en Brasil y Paraguay.

--En este aniversario dejame nombrar a una de las firmas que siempre nos ha acompañado: Storti Faggiano.

--Es verdad, una empresa que gracias a su extensa trayectoria experiencia te ofrece reales soluciones integrales en materia de seguros. Brinda coberturas para autos , motos , hogar , seguros de vida, retiro, viaje y muchos más.

--Ya que te metiste en el tema de los seguros te recuerdo algo sobre lo que viene insistiendo la Asociación de Productores de Seguros de Bahía.

--Dale.

--Si bien existe una resolución que indica que se puede circular por todo el país con el comprobante digital del seguro del automóvil (archivo PDF o imagen legible desde cualquier dispositivo móvil.) la asociación llevó a cabo reuniones con autoridades de tránsito y municipales logrando la aprobación de la ordenanza de adhesión a lo establecido en el orden nacional.

--Bien, sigamos con el tema comercial.

--Dale. Me parece importante recordarte que Farmacias Andreoli también abrió en Donado esquina Saavedra. Desde allí y sus otras direcciones sigue proyectando el cuidado de la salud con atención profesional y la más completa gama de medicamentos y productos de perfumería y regalería.

--¿No tenés nada del mercado inmobiliario?

--Siempre, por ejemplo me enteré que Macagno acaba de anunciar la entrega de 18 departamentos de 1 y 2 dormitorios, 5 salones y 10 espacios de cochera en un edificio de 6 pisos ubicado en Holdich 19.

--Uno más.

--Es el emprendimiento número 11 de la empresa que lleva 91 años de trayectoria y ahora al comando de su cuarta generación. Macagno sigue adelante con distintos proyectos desde las diferentes áreas en las que han sectorizado su quehacer inmobiliario, tanto en Bahía Blanca como en Monte Hermoso. Pero si querés tengo más datos del escenario comercial.

--Dale, te sigo, pero pidamos otro café Cabrales para amenizar una charla que hoy es más larga que de costumbre.

--Ok. Vamos por la segunda vuelta, hoy invita Distribuidora Laco, quien desde hace 18 años viene comercializando productos de consumo masivo para Bahía Blanca y una amplia región y ahora también es el distribuidor oficial de Café Cabrales.

--No viene mal con el frío, aunque como diría mi amigo Guillermo, para ponerle el clima ideal a tu hogar hay que llamar a los expertos de Climatec, una empresa que te brinda asesoramiento y servicio técnico profesional, la mejor calidad, tecnología y prestación en sistemas de climatización por agua Peisa, aberturas de PVC y sistemas de calefacción Rehau.

--Todo de primera, como otro clásico comercio de Bahía que cumple 75 años.

--Tirame alguna pista...

--Mejor voy al grano, me refiero a Marroquinería Bambi, que como siempre continua siendo el proveedor líder los viajeros bahienses con la más amplia gama en cuanto a equipaje se refiere.

--Como dice su slogan: “viaje por donde viaje, de Bambi el equipaje”. Pero ya bastante tejimos hoy, creo que es hora de levantar campamento.

--Tenés razón, nos vemos el próximo domingo.