Se bajó la candidata de IC-GEN y María Rosa Cuadro será la representante de Lavagna

El cortocircuito de Margarita Stolbizer, líder del Partido GEN, con los armadores de Consenso 2030 que impulsan la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, provocó la baja de varias listas en la provincia de Buenos Aires.

En Bahía Blanca, desde el GEN e Integración Ciudadana confirmaron que María de los Angeles Rosón desistirá de su postulación a la intendencia y que ese espacio no tendrá representación en este turno electoral.

De esta manera, al menos hasta ahora, por el lavagnismo solo queda la candidatura a jefa comunal de María Rosa Cuadro, comerciante, empresaria pyme dueña de una fábrica de ropa deportiva, estudiante de Derecho y militante barrial.

Los primeros tres lugares de la lista de concejales serán ocupados por Hernán González Bécares, Graciela Kundt y Darío Quiroga.

El GEN explicó su posición en un comunicado, firmado por su titular local Natalia Dziakowski:

"Comunicamos que los Partidos GEN Bahía Blanca, Coronel Rosales y Saavedra se retiran del acuerdo electoral Consenso Federal.

"Consenso Federal se formó con el objetivo de ser un frente amplio con una fuerte presencia progresista. Lamentablemente, con el devenir de los días el espacio se fue cerrando en una única fuerza política y gremial que poco tiene que ver con los principios del progresismo, incumpliendo todos los pactos constitutivos del acuerdo.

"El objetivo principal siempre ha sido sortear la trampa de la grieta pero para ello los dirigentes deben entender que no puede remitirse a una única identidad política: se necesita convocar a nuevos actores y no apoyarse en la vieja política que nos ha llevado a esta división. También creemos firmemente que para tener un proyecto de ciudad, las decisiones deben ser tomadas por los bahienses, y no desde Capital Federal.

"Frente al intento de imponer de manera autoritaria candidaturas que nos son ajenas, sin la mínima voluntad de diálogo que tanto hemos sostenido desde nuestro espacio, nos vemos obligados a tomar esta decisión, a estas horas, las diferencias resultan insalvables. No claudicaremos nuestros valores democráticos y éticos por una elección.

"Seguiremos trabajando como militantes en la conformación futura de una fuerza amplia y plural que responda a las necesidades de los bahienses. Gracias a todos aquellos que han manifestado su voluntad de acompañarnos y apoyarnos en este desafío que habíamos encarado con tanto entusiasmo y trabajo".