Pezzella: capitán del Sub 20, sparring en Sudáfrica y casi no lo dejan entrar al predio de AFA

Los bahienses Germán Pezzella y Lautaro Martínez disputarán desde hoy su primer torneo oficial con la selección argentina mayor, aunque ambos ya tienen su historia en los combinados albicelestes.

Germán, quien fue convocado por primera vez en la doble fecha de Eliminatoria (ante Perú y Ecuador) en octubre de 2017 y debutó en el amistoso ante Rusia en noviembre de ese mismo año, empezó a codearse con la albiceleste en 2009.



En su debut con la camiseta argentina, ante Rusia.

"Soy el pibe más feliz de la tierra", le contó a este medio el 26 de mayo de 2009, luego de ser convocado por Sergio Batista para el torneo Esperanzas de Toulon, en Francia. Tenía 18 años, jugaba en la Reserva de River y cursaba el primer año de periodismo deportivo.

En aquel torneo en Francia, Germán disputó 4 partidos y la Selección terminó en el tercer lugar. Diego Buonanotte se quedó con el balón de oro y fue uno de los goleadores del certamen con 4 tantos.



En la Plaza Rivadavia en una producción para La Nueva.

Pezzella, nacido el 27 de junio de 1991, comenzó en Kilómetro 5 y pasó por Juventud Unida de Algarrobo y Olimpo antes de llegar a River.

En 2010 se dio otro gran gusto y, según él, "tocó el cielo con las manos" luego de ser sparring de la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, a pocos meses de haber jugado su primer amistoso con la Primera de River (ante Independiente en Salta).

"No hay otro igual a Messi"

“En parte caí. Pero, cuando apoyo la cabeza en la almohada, me cuesta entender que estuve al lado de Maradona, Mascherano, Messi, Higuaín y Tevez”, le confió Pezzella a La Nueva. al regresar de Sudáfrica.

En aquella nota, el defensor bahiense dejó un par de importantes reflexiones sobre Maradona y, también, en relación a Lionel Messi y Sergio Agüero, compañeros en el partido de hoy.

"Grité, festejé, lloré y sufrí como si fuera un hincha o un jugador de la selección mayor. Diego nos tuvo tan en cuenta que era imposible no sentirnos identificados con el plantel", dijo sobre Maradona.



Con Maradona, cuando fue sparring en el Mundial 2010.

—¿A qué jugador le hiciste más infracciones?

—Al Kun Agüero. Me mataba en velocidad. Imposible de marcar. Cada vez que agarraba la pelota simplemente lo manoteaba. No tenía otra opción

para frenarlo.

—¿El más indomable era Messi o el propio Agüero?

—Con la pelota, no hay otro igual a Messi. En velocidad es casi imposible lo que puede llegar a hacer en un segundo. Es totalmente impredecible.

Lleva la pelota pegada al pie, arranca con su slalom y te mata.



En otro producción para La Nueva. luciendo con orgullo la camiseta de la Selección.

Capitán bahiense

Luego de esas primeras experiencias con la Selección, Germán Pezzella vivió un 2011 en celeste y blanco.

Es que ese año, fue capitán de la Sub 20 que jugó el Sudamericano de Perú culminando en la tercera colocación y también fue una pieza importante del equipo que posteriormente disputó el Mundial de Colombia, con Walter Perazzo como entrenador.

En dicho certamen, Argentina eliminó a Egipto en octavos de final por 2 a 1 (Lamela marcó los 2 tantos argentinos y Salah, hoy estrella de Liverpool, anotó para los egipcios) y luego fue eliminada por Portugal por penales (tras el 0-0 en el tiempo regular).

En aquel plantel estaban Esteban Andrada (desafectado ayer por lesión), Roberto Pereyra y Nicolás Tagliafico, quienes también repiten en esta Copa América.

Por último, ese mismo año, Germán fue el capitán del combinado nacional que estuvo en los Juegos Panamericanos de Gudalajara ( México), donde anotó tres goles para el combinado nacional, que consiguió la medalla de plata (cayó en la final ante el local, por 1 a 0).



Capitán y goleador, en el Panamericano de Guadalajara.

Por si algo le faltaba al 2011 de Pezzella, era el debut oficial en River. Y llegó...

El 8 de diciembre de 2011, el bahiense disputó como titular el partido por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Defensores de Belgrano, en San Juan.

Afianzarse en primera

Luego de su estreno oficial, Pezzella disputó su primer partido en el torneo argentino en marzo de 2012 (ante Quilmes por la Primera B Nacional) y luego lo hizo en la élite, en septiembre: gol y empate ante Colón, a dos minutos del final.

Tras el pitazo final, Germán le pidió permiso a Matías Almeyda y voló inmediatamente hacia Bahía para celebrar el cumpleaños de 15 de su hermana Bárbara.



El primer gol en Primera llegó en el debuto. Soñado.

"La noche previa al partido soñé que hacía un gol. Y no estoy bromeando, je. Lo juro por mis viejos. Soñé que hacía un gol y me abrazaba con el cuerpo técnico y David Trezeguet. Cuando me desperté, recuerdo que empecé a reírme como un nene. Varios no me creían, pero es la verdad", confesó en una nota a "La Nueva." publicada el 4 de septiembre de 2012.

Después de eso, vinieron años de vaivenes en la primera de River, varios títulos y un par de goles muy recordados: el del triunfo ante San Lorenzo para que River ganara la Copa Campeonato y clasificara a la Sudamericana; el del empate ante Boca ante un Monumental pasado de agua y jugando de 9 por indicación de Gallardo; y otro en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional (2-0) que le permitió al "Millonario" volver a festejar en el plano internacional luego de 17 años.



Campeón de la Sudamericana, con un gol en la final.

La vuelta a Ezeiza fue insólita

Mientras se afianzaba en el andamiaje del equipo de Gallardo, Germán todavía seguía lejos de tener su chance en la Mayor pero no perdía la fe y así lo reflejaba, otra vez, en las páginas de La Nueva.: "Ojalá alguna vez pueda volver al predio de Ezeiza", dijo en enero de 2015.

A mediados de ese año, Pezzella llevó su fútbol al Betis de España y luego de una gran campaña en el equipo español, pasó a Fiorentina donde se volvió un baluarte hasta ser el capitán del equipo.

Sus buenas actuaciones le permitieron debutar en la Selección Argentina y estar en la preselección de 35 futbolistas para el Mundial de Rusia.

De esta manera, cumplió su sueño de regresar al predio de AFA, aunque cuando lo hizo tuvo que vivir una particular situación, en la previa a la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Ecuador, donde la Selección de Sampaoli consiguió la agónica clasificación; aunque Germán no sumó minutos.

Según trascendió, un encargado de la seguridad lo detuvo. Primero le preguntó por qué motivo estaba ahí, y cuando respondió que llegaba para entrenarse le consultó si formaba parte del plantel Sub 20. ¡Hasta tuvo que mostrar el DNI para pasar!

Su nivel en Italia se mantuvo y Scaloni siempre confío en él desde que asumió como entrenador, por eso hoy Germán podrá cumplir su sueño y jugar un torneo oficial con la Mayor.