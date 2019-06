El arquero Esteban Andrada fue desafectado del plantel

Uno de los arqueros de la Selección argentina Esteban Andrada fue desafectado hoy del plantel para la Copa América de Brasil 2019, a raíz de un golpe fuerte en la rodilla derecha, y será reemplazado por Juan Musso, uno de los elegidos por el entrenador Lionel Scaloni en la lista previa de 40 convocados, a un día del debut frente a Colombia por el Grupo B.

Así se conoció esta mañana en la concentración albiceleste en la ciudad de Salvador, que luego se oficializó con la comunicación por parte de AFA, previo al entrenamiento pautado en horario matutino.

"Andrada sufrió un traumatismo de rodilla derecha y evolucionó desfavorablemente presentando un importante cuadro de derrame articular no encontrándose apto médicamente para participar de la Copa América", explicó la AFA en un escueto comunicado.

Ante esto, según indicó, la dirigencia albiceleste "presentará la nota a Conmebol para aguardar la autorización del reemplazante que será Juan Musso".

Está bajoneado

El representante de Andrada, Luciano Nicotra, reconoció que el arquero estaba "bajoneado" por la situación y anticipó que retornar a la Argentina lo antes posible para iniciar la recuperación en Boca.

"Se lo notaba preocupado, pero estaba bien con la rodilla inflamada, lamentablemente se tomó la decisión que quede desafectado porque tiene más tiempo de recuperación. Es una lástima pero ya tendrá una nueva oportunidad", afirmó en declaraciones a TyC Sports.

"Estaba medio bajoneado, es un momento difícil, hay que tratar de no ser sentimentalista, porque tenía mucha expectativa e ilusión. El domingo se vuelve a la Argentina, porque quiere recuperarse en Boca lo antes posible, es lo mejor de cara al futuro", agregó.

Sobre el grado de la lesión, Nicotra explicó que a Andrada le extrajeron líquido con sangre de la rodilla, lo que terminó provocando la decisión de Scaloni.

"No me contó bien cómo fue el golpe, estaban en un reducido y chocó con Guido Rodríguez, le pegó con la canilla en la tibia, pero fue muy fuerte y no pudo seguir entrenando. Le sacaron líquido con sangre de la rodilla", cerró.