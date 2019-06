El Zonal le hizo un guiño a la historia, 61 años después...

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

(nota publicada en la edición impresa)

Apenas sonó la chicharra final en la derrota (89-91) de Bahía Blanca con Tres Arroyos, por la segunda fecha del Zonal de Mayores, todos se empezaron a preguntar cuándo había sido la última vez. No era para menos...

En nuestro sitio web se recordó que, en 1958, la Asociación Bahiense perdió, en la cancha, la oportunidad de asistir al Provincial que se jugó en La Plata.

Atrás ya había quedado la caída en Punta Alta (77-74), el disgusto general, la bronca y el reconocer que, fallos más, fallos menos, no se llegó de la mejor manera a la competencia.

Punta Alta ya tiene rivales para el Provincial de Mayores

Hace 61 años, del 9 al 13 de abril, Bahía disputó el Regional junto a Punta Alta, Pringles, Suárez, Tres Arroyos y Pigüé.

Un triple empate en la primera posición, con marca de 4-1, obligó a la ABB, la puntaltense y la pringlense a jugar un desempate. El mismo se llevó a cabo en Tres Arroyos, entre el sábado 20 y el domingo 21.

Punta Alta superó a Pringles (60-47) en el primer duelo. Al día siguiente, Pringles le ganó a Bahía (48-44), dejando el choque entre bahienses y puntaltense para definir el equipo que viajaría al Provincial.

Y Punta se impuso 60-44 con 17 puntos de su figura, Mario Marchesino.

"Con seguridad defensiva, con orden, garra y penetración, con una figura -Marchesino- que se agiganta cuanto mayor es la responsabilidad; con verdadera capacidad de equipo. Así jugó Punta Alta y recuperó el cetro regional con entera justicia. Antes de que se iniciara el Regional se decía que las posibilidades no eran muchas. Sin embargo, favorecido por el programa, fue ganando en rendimiento", contó "La Nueva Provincia" al día siguiente.

La crónica puso mucho énfasis en las fallas bahienses, con un subtítulo que no da lugar a muchas interpretaciones: "Bahía negra".

"De ese color fue la actuación de Bahía. No se puede hablar de fallas individuales. El mal es de conjunto. Fallan los planteos. Se pierden los fundamentos [...] No hay ninguna excusa por la derrota y menos aún con Coronel Pringles, que se pretendió culpar a un fallo del juez, criterio que, equivocado o no, no puede admitirse para tapar un desempeño mediocre, inexplicable y difícil de aceptar [...] Lo que hicieron en Tres Arroyos está muy lejos de ser lo que debe brindar un combinado de Bahía Blanca", sentenció por aquel entonces este medio.

La Selección la integraron Antonio Cruces, René Giménez, Atilio Feliziani, Bruno Luis De Marchi, Oscar Cuperman, Omar Storti, Osvaldo Habib, Néstor Salvatori, Enrique Agulló, Leandro Giorgano, Oreste Burtoli y Alberto Maisonave. DT: Néstor Radivoy.