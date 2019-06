Bahía fue superado y no depende de sí mismo para ir al Provincial de Mayores

Poco para rescatar se trajo Bahía Blanca de Punta Alta, en el marco de la primea fecha del renovado Zonal de Mayores de básquetbol.

La Selección cayó por 77 a 74 y no dependerá de si misma para ganarse un lugar en el próximo Provincial de Mayores, torneo que se disputará en Pergamino del 20 al 23 del corriente.

En principio, el equipo de Aleksoski deberá ganarle a Tres Arroyos mañana sábado, en Olimpo, por la segunda fecha. Y deberá hacerlo sin Nicolás Paletta, que por un viaje programado se ausentará. Agustín Villalón (escolta de 9 de Julio) ocupará su lugar.

Está claro que si Bahía no le gana a Tres Arroyos se quedará sin Provincial. No obstante, de imponerse, igualmente deberá esperar una victoria de Tres Arroyos sobre Punta Alta (el lunes, en Costa Sud) para que se produzca un triple empate y así definir al clasificado por diferencia de gol.

Lo cierto es que anoche Bahía le dio vida a Punta Alta y, cuando se acordó de jugar, se vio demasiado abajo en el marcador.

Es algo que se reiteró en lo últimos Zonales (La Roja ganó cuatro de los últimos siete duelos como local), aunque con otro formato que le permitía a Bahía "manejar" la diferencia.

Ahora, con la llegada de Tres Arroyos, Punta Alta está a una victoria (justamente sobre Tres Arroyos) de hacer historia y meterse en un Provincial por méritos deportivos. Y Bahía no solo está obligado a derrotar a Tres Arroyos -este sábado, en Olimpo-, sino que deberá aguardar una caída de Punta con los tresarroyenses, el lunes.

El equipo de Aleksoski entró muy tibio al Traini y comenzó a correr de atrás desde el vamos: 6-2 en 3m53 de acción.

Encima, malogró triples a pie firme hasta contabilizar 0-10 en el primer cuarto (totalizó 3-24).

Punta Alta se fue agrandando y, si bien el público se mantuvo en silencio, en evidente muestra de respeto a la visita, alcanzó 16 de luz (34-18) antes de pasar por los vestuarios.

En ese lapso, los jueces convalidaron un triple de Arias claramente fuera de tiempo (27-16) y un doble de Bianco, que fue asistido por Bellozas tras violación de pasos no sancionada.

A esa altura, con 20 minutos por delante, lo positivo para Bahía es que estaba apenas 12 tantos atrás.

Porque no encontró juego, algo esperable al tener tan poco tiempo de preparación, ni una conducción sólida, ya que Paletta no registró asistencias en la primera mitad (y lanzó 1-5 en cancha), Zalguizuri no pesó y Pallotti apenas vio 3m11 de acción.

Acto seguido, el 3ºC paso inadvertido, salvo que para Punta Alta significó estar más cerca del objetivo. Bellozas siguió haciendo daño en la pintura y Bahía insinuó con correr la cancha porque en el 5vs5 siguió enredado y con poca afectividad (2-21 t3 hasta el momento).

En el 4ºC el partido fue otro.

Primero, porque crecieron los roces y aumentaron las protestas; y segundo porque, con más resistencia defensiva, Bahía empezó a amenazar.

Ya sin Paletta, quien completó 23m13 en cancha, y con Zalguizuri, Martínez (reemplazado por Dottori al ser descalificado, a 5m59), Giménez, García y Sánchez en la formación, la visita fue encontrando debilidades ajenas que le permitieron crecer.

El quiebre lo provocó Agustín Sánchez, forzando en la zona interior y ganándose viajes a la línea (5-6 t1 en el 4ºC).

Al unísono creció el trabajo ofensivo de Zalguizuri, Jorge García (elemento que más tiempo permaneció en cancha, con 36m23) se acopló y con 1m39 por delante, el tanteador favorecía al local 72 a 67.

La quinta falta de Agalupe obligó a Goñi a ubicar, por primera vez en la noche, al veterano Diego Trejo (45). A los pocos segundos, el jugador de Tolosano (La Plata) metió un ganchito para dejar a Punta al frente 72-67 a 1m18.

Luego descontó Jorge García, en la línea (72-69) a 1m04. Y, con 1m00 por delante, el juez Rodrigo García inventó una técnica a Zalguizuri por flop (dejarse caer) que le dio a Bianco la chance de estirar la ventaja un punto más.

Dottori volvió a arrimar al elenco bahiense: 2-2 t1 y 73-71 a 42s.

La acción siguiente terminó siendo decisiva. El propio Rodrigo García observó una falta inexistente de Sánchez (fue su quinta) sobre Trejo y el interno no falló en la línea de los suspiros: 75-71, con 21s por jugar.

Así, a Bahía se le comprimió el margen e intentó un triple rápido para mantenerse con vida. Pero Zambrano falló desde la esquina y el duelo se acabó por más que sucesivos viajes a la línea sirvieron para decorar el 77-74 final.

Si bien la clasificación al Provincial no está sentenciada, para ningún equipo, algún día se iba a dar que Punta Alta se vaya con los brazos en alto. Bahía pecó de inocente y, cuando entendió cuánto se estaba jugando, los jueces se encargaron de interrumpirle la remontada.

Esta es la síntesis

Punta Alta (77): Ezequiel Pordomingo 5, Guido Canella 5, Lucas Bianco 10, Daniel Agalupe 0, Juan Ignacio Bellozas 20 (FI); Matías Arias 17, Lucas Lucchetti 2, Matías Jaimes 14 y Diego Trejo 4. DT: Osvaldo Goñi.

Bahía Blanca (74): Nicolás Paletta 6, Lucas Chaves 7, Agustín Dottori 8, Jorge García 17, Javier Bollo 8 (FI); Matías Martínez 5, Agustín Sánchez 14, Mauro Zalguizuri 4, Emilio Giménez 2, Kevin Zambrano 3 y Bruno Pallotti 0. DT: Sebastián Aleksoski.

Cuartos: Punta Alta, 17-11; 36-24 y 49-40.

Tiros libres: Punta Alta, 22-33 y Bahía Blanca, 17-27.

Cinco faltas: Agalupe (PA) y Sánchez (BB).

Descalificado: Martínez (BB), por sumar una antideportiva y una técnica.

Árbitros: Lucas Bianco y Rodrigo García (Tres Arroyos).

Estadio: Armando Traini (Altense).