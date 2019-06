Aleksoski: "No hay nada que reprocharse, salvo que tuvimos un espantoso partido"

La derrota de Bahía frente a Punta Alta, anoche, por el Zonal de mayores dejó una herida que cerrará sólo el tiempo y el día que pueda tomarse revancha, algo que, por formato del torneo, no podrá ser hasta el próximo año.

"La amargura es por la forma. No pudimos entrar en juego nunca; tuvimos muchos errores y bajos porcentajes; así y todo estuvimos a un tiro del final", dijo el técnico Sebastián Aleksoski.

"Perder con Punta Alta nunca es grato y más de esta forma, que no tenés revancha. No hay nada que reprocharse, salvo que tuvimos un espantoso partido. No salió ni el tiro del final", entendió.

