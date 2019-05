El Centro de Educación Agraria Nº 18, un baluarte de la educación informal en Cerri

De a poco, con humildad y progreso constante el CEA 18 ha ido ganándose un espacio en el panorama educativo cerrense.

Creado en el 2006, comenzó a ofrecer sus cursos en 2007. Inició sus actividades en la escuela 10 y desde hace dos años tiene su sede propia en Mayor Clerice 915.

"Si bien este es nuestro lugar, trabajamos en distintas instituciones de Bahía Blanca, Cabildo y White. Por ejemplo, en estos momentos estamos dando un curso de manipulación de alimentos en la capilla San Dionisio del Bajo Rondeau y otro de propagación de plantas ornamentales en la biblioteca Almafuerte de Bahía Blanca y aquí, en Cerri", expresó su director Francisco Arenaz.

"Estamos preparados para dar más de 200 cursos cortos, gratuitos y con certificación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, destinados a jóvenes y adultos a partir de los 16 años sin la exigencia de ninguna formación o preparación previa. Todo depende de la demanda", señaló Evangelina Lasala, jefa de área.

Si se conforman grupos de más de quince personas, individuales o mediante la gestión de alguna institución, se pueden habilitar los distintos cursos. El año pasado se dictó un curso de manipulación de alimentos en el Centro de Jubilados y otro de elaboración de pastas en la Sociedad Italiana.

"Desde el CEA 18 realizamos el diagnóstico de las características, las necesidades productivas y laborales locales y, a partir de allí determinamos los cursos que ofrecerá la institución, de manera tal que la oferta educativa tenga una mirada territorial. El año pasado se capacitaron 717 personas", precisó el director.

"Dado que no se exigen ni primario ni secundario completo, es importante trabajar en la selección de los docentes para que tenga llegada a todo tipo de personas. Esa es la base de la educación no formal, se toma al alumno en su condición particular y se le brindan herramientas y conocimientos que él pueda aplicar", comentó Lasala.

Entre los cursos que se ofrecen están los de producción animal (cerdos, conejos y aves); construcción y reparación de alambrados, desarrollos de emprendimientos, plantas aromáticas y medicinales, elaboración de panificados y elaboración de alimentos para celíacos, entre otros.

"También organizamos jornadas solidarias, que consisten en un día de capacitación intensiva con provisión de materiales, o lo que estamos haciendo con plantas ornamentales en la Plaza Andrés Morel", contó la jefa de área.

Otro interesante proyecto es uno de voluntariado, dando charlas de difusión en escuelas y otras entidades sobre zoonosis, para trabajar en la prevención de enfermedades transmitidas por animales, por ejemplo la triquinosis.

"Queremos que se acerquen a nuestra institución, que nos manifiesten sus inquietudes y necesidades, nuestra institución está al servicio de la comunidad y estamos en pleno proceso de expansión y crecimiento", concluyó el director.