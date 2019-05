Nuevo batacazo en la Copa Argentina: un equipo del Federal A eliminó a San Lorenzo

Estudiantes de San Luis, equipo que compite en el Federal A, dio el golpe en Santa Fe y eliminó de la Copa Argentina 2019 nada menos que a San Lorenzo.

El conjunto puntano venció 2-0 al "Ciclón" en el estadio de Unión, por los 32avos de final, y se quedó con el boleto a la siguiente ronda.

Alejo Distaulo, a los 13 minutos del primer tiempo, y Juan Amieva, al minuto de la segunda etapa, anotaron los goles del verde, que no jugaba un partido oficial desde el 21 de abril, cuando perdió 1-0 ante Chaco For Ever.

En 16avos de final, Estudiantes enfrentará a Barracas Central, flamante campeón de la B Metropolitana, que también dejó en el camino a un elenco de la Superliga (derrotó 1-0 a Unión en Sarandí).

El verde no es el primer equipo del Federal A que elimina a uno de Primera división. Ya lo habían logrado Villa Mitre (a Newell's) y Sol de Mayo de Viedma (a Rosario Central), mientras que Real Pilar, de la Primera D, había superado a Vélez.

Los goles

¡GOL DE ESTUDIANTES! Distaulo abre el marcador ante San Lorenzo, por los 32avos de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/fMRSG5hYzg — TyC Sports (@TyCSports) 23 de mayo de 2019