Schmid: "Si hay algo que ha multiplicado esta gestión económica son los despidos"

Por Javier Schwab / jschwab@lanueva.com

“Aproveché esta ocasión para hablar con los sindicatos locales, que seguramente están tan preocupados como nosotros por la suerte y el destino del país. Todos sabemos que hay una situación muy comprometida tanto en lo social como en lo económico".

Así se expresó, en su reciente visita a Bahía Blanca, el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, quien mantuvo una reunión con referentes sindicales de nuestra ciudad, con quienes compartió una charla sobre actualidad política y de la CGT, a la vez que criticó al gobierno de Mauricio Macri.

"Si hay algo que ha multiplicado Macri son los despidos y la caída del poder adquisitivo. El programa económico de su gobierno ha logrado eso y los resultados están a la vista con el estancamiento de la economía y la pérdida del mercado interno", señaló Schmid en la sede de la Asociación Empleados de Comercio, donde estuvo acompañado por el secretario general de AEC, Miguel Aolita (ver destacados) y representantes de los sindicatos más representativos de la ciudad, entre ellos Camioneros, Urgara, Petroleros, Farmacia, Taxistas y trabajadores de la AFIP.

Sobre el acuerdo de 10 puntos que propone el gobierno con sindicatos y líderes de la oposición, Schmid señaló que tiene entendido que la Confederación General del Trabajo enviará una carta y que tras su renuncia al triunvirato decidió que "no tendré ningún tipo de participación en el tema".

"En la actualidad percibo un clima de protesta y paro en los trabajadores", dijo.

También opinó sobre las elecciones que se avecinan y dijo que el proceso que se vive ahora "es un tanto extraño, porque no hay candidatos firmes".

--¿Porqué la decisión de no prestar servicios de transportes los días feriados?

--Lo decidimos como Confederación del Transporte. Es un reclamo sectorial, porque desde noviembre del año pasado venimos manifestando, ante la presencia de los ministros (Guillermo) Dietrich y (Dante) Sica, que no íbamos a prestar servicios los días feriados, que son los que gozan todos los argentinos.

"En la práctica es una paralización de la actividad, por lo que seguiremos sosteniendo lo mismo que sucedió en el feriado pasado", afirmó.

--¿Qué lectura hace hoy del rol de la CGT?

--Mientras estuve al frente del Consejo Directivo (2 años) hubo 4 paros generales y 3 grandes movilizaciones. Fueron 7 protestas grandes en 24 meses; es decir una protesta cada 3 meses. Es polémico, pero fue el saldo de mi gestión.

"Cuando la estrategia que yo no compartía, porque sigo sosteniendo que hay que marchar hacia un Comité Central Confederal, no fue escuchada por el resto del Consejo, decidí presentar mi renuncia. Se agotó mi ciclo en el triunvirato".

--¿Qué opina de los despidos de trabajadores de diversos gremios en Bahía?

--Lo veo como todo el mundo. Si hay algo que ha multiplicado esta gestión económica son los despidos y la caída del poder adquisitivo. Es muy risueño cuando escucho que hay que convocar de nuevo a una discusión de una reforma laboral, siendo que este programa económico se ha dedicado, a lo largo de 3 años, a que se pierda poder adquisitivo.

Miguel Aolita reunió a las dos partes

"Se puede trabajar por la reunificación. Acá están presentes referentes de las 2 CGT que existen en Bahía. Y todos juntos estamos trabajando por la preocupación y problemática que tiene el movimiento obrero", dijo Miguel Aolita.

La visita al CGPBB. "Vinimos porque está en ciernes una licitación del dragado, nuestra actividad principal. Queríamos conocer los alcances, cuáles son las empresas oferentes y cuál es el plazo, porque allí está el trabajo que nosotros representamos", dijo Juan Carlos Schmid.

Su candidato. "Cuando me preguntan a quién voy a apoyar digo que no se le pregunta eso a alguien que hizo 4 paros generales y 3 grandes movilizaciones. En la segunda vuelta se gana por un voto y ahí está mi voto cantado", añadió Schmid.

El libro de Cristina. "No he leído el libro, pero quien me conocen de cerca saben que lo voy a hacer. Ha sido una presentación dentro del clima electoral y no se puede desprender de lo editorial. Pero no sé cuál va a ser la definición de las candidaturas", puntualizó.