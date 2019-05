Preocupan las extrañas y reiteradas muertes de palomas en Colón y Brown

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

La primera denuncia sobre este asunto de una usuaria de Facebook en un grupo de proteccionistas corresponde al 18 de abril. Un mes después, la extraña situación se sigue dando, lo que ya genera preocupación en la gente y en la propia Justicia, que por estos días busca testigos y pruebas para poder iniciar una causa.

Se trata de la muerte en cantidad de palomas de la primera cuadra de calle Brown, más precisamente sobre la vereda del histórico edificio donde funcionara el Centro de Compras de la Cooperativa o la casa de electrodomésticos Ventura, por nombrar sus inquilinos más recientes.

Se trata de una construcción antigua, ocupada desde hace años por estas aves, las que desde hace un mes “caen desplomadas del cielo” --del techo, probablemente--, algunas muriendo en el acto, otras agonizando durante algunos minutos.

Consultados al respecto, comerciantes y asiduos transeúntes de la cuadra sostienen que enterados de la extraña seguidilla, y algunos de ellos incluso aseguran haber sido testigos del momento en que, en pocos minutos, caen en el mismo lugar “hasta 6 o 7 palomas”.

“Paro seguido acá, prácticamente todos los días. Casi siempre veo 5, 6, 7 palomas muertas, desde hace unos 20 días. Yo no las vi caer, directamente las veo tiradas en el suelo”, comentó Julio, taxista.

“Nosotros dejamos la moto en esa vereda y las vemos caer de pico directamente. Esto empezó hará cosa de tres semanas, en las redes sociales vimos las denuncias y también escuchamos el comentario de que un señor de un edificio de por acá les dispara con un aire comprimido”, explicaron Juan y Verónica, dueños de una quiniela.

“Un día me quedé impresionada, dejé la moto ahí y cuando estaba cruzando vi que una se desplomó en medio de la calle. Y a los 20 minutos cayeron 5 o 6 más. De hecho vino un hombre y le jugó al 6, por la cantidad de palomas que había tiradas. Al otro día ya no están más los cuerpos, alguien se los lleva”, agregó la joven.

“Necesitamos más elementos para iniciar una causa”

El titular de la oficina de Maltrato Animal y secretario de la Fiscalía General, Santiago Garrido, explicó que a raíz de la consulta realizada por este diario ordenó a su equipo una recorrida por el sector para ver la supuesta matanza y dialogar con vecinos y comerciantes.

“La gente del equipo recorrió la parte de Brown y también la de Colón, encontró 2 o 3 palomas muertas, nada fuera de lo común. Eso sí, también hablaron con un vendedor senegalés que tiene un puesto en esa esquina y dijo que justo el día anterior se había dado una muerte inusual de palomas”, agregó Garrido.

“Por ahora estamos medio desprovistos de elementos contundentes como para iniciar una causa, pero queremos hablar con Tellarini –Alberto, veterinario especialista en aves-- y con la gente que denunció originalmente en Facebook” para ver si obtenemos esos elementos que necesitamos.

Palomas en la terraza del ex Centro de Compras

“Difícil lograr más que una condena social”

El veterinario especialista en curación y rehabilitación de aves, Alberto Tellarini, le contó a “La Nueva.” que estaba al tanto de la situación, dado que al ser conocido por las proteccionistas de animales se hizo eco de las noticias.

“Lamentablemente la gobernadora Vidal dictaminó que entre las plagas actuales está la paloma, junto con el gorrión y la cotorra verde, entonces se las puede combatir. Eso sí, lo que no se puede hacer es envenenarlas o matarlas con métodos cruentos”, explicó Tellarini.

Sobre las causas de muerte, el especialista contó que él realizó necropsias a algunas de las que aparecieron muertas en Brown y Colón, lo que le permitió determinar que no habían muerto por un disparo de arma de fuego o por un golpe. “Ahora, saber si fueron envenenadas o si se intoxicaron ya es otra historia, que se determina con un ánalisis de laboratorio que no mandamos a hacer”, explicó.

Sobre esta última distinción, Tellarini explicó que una cosa es que hayan sido envenenadas voluntariamente y otra que, por ejemplo, “hayan bebido del cordón de la vereda aguas que salen contaminadas con productos de limpieza que contienen sustancias tóxicas. No sería la primera vez que pasa, recuerdo hace un tiempo que sucedió algo así a menos de cien metros del lugar actual”.

Por su experiencia con estos casos, lamentó reconocer que por más que se determine si existe o no un envenenamiento adrede, la condena al/a los agresores no pasaría de un repudio social. “Vos pensá que no pasó nada con Bonacorsi, que mató a un tiburón de una especie protegida con un arma de fuego –prohibida por Prefectura--, estando todo filmado, menos va a pasar con las palomas, que encima fueron declaradas plaga”, analizó el veterinario.