El presidente de Olimpo criticó a los "buitres y carroñeros" que quieren que el club descienda

El presidente de Olimpo, Mauro Altieri, criticó hoy a los "buitres y carroñeros" que quieren que el club descienda al Federal A y afirmó que "algunos de los que se ofrecían como ayuda, no lo son tanto".

"Nunca fueron [ayuda]. Yo lo que pasa es que represento a todos los socios y ellos tienen derecho a sentir que las soluciones pueden venir de cualquier lugar", dijo el mandatario en diálogo con Convergencias de LU2.

Semanas atrás, el expresidente Alfredo Dagna se acercó a la actual dirigencia y según el propio Altieri había sido para colaborar con la relación con AFA, en tiempos en los que a Olimpo lo perjudicaban los arbitrajes.

"La realidad es que las soluciones tienen que venir siempre desde el club. Es imposible que suceda otra cosa porque de lo contrario sería manchar constantemente la imagen institucional tanto del club como de la AFA", explicó hoy.

Y sentenció: "Tenemos que ser prudentes con las barbaridades que unos dicen".

Altieri remarcó que la forma de tratar de que a Olimpo no lo perjudiquen más es "defendiendo a las instituciones". En ese sentido, sostuvo que hablará en AFA para "evidenciar y eliminar este tipo de cuestiones" para los partidos que le quedan al aurinegro ya que "no hay más chances". Es que el viernes pasado cayó 1-0 ante Deportivo Morón con 2 gravísimos errores arbitrales: no se cobró una mano en el gol del Gallo y se anuló un tanto para los de Bahía.

"La verdad, duele, pero bueno hay que estar tranquilos y saber que depende de nosotros. Voy a charlar todos estos temas y plantear lo que considero que es lo que le corresponde a la institución. Lo único que quiero es que Olimpo logre mantener la categoría", agregó.

"Salimos juntos o nos

hundimos todos"

"La verdad, que exista gente que espere que a Olimpo le vaya mal y preparen conferencias de prensa para cuando nos vaya mal es simplemente ser un buitre y un carroñero", insistió.

Y disparó: "Todos nos tenemos que dar cuenta que o salimos juntos o nos hundimos todos".

"Los necios, los individualistas, los egoístas y los que necesitan alguna cosa para sí mismo, que se dejen de joder un poquito y al menos no molesten", siguió.

"No tengo dudas de que hay gente que quiere que le vaya mal a Olimpo", cerró, mencionando que en "este país muchas veces se festejan más las desgracias ajenas".