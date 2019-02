“Hablamos y sí, Dagna colaborará con Olimpo”, aseguró Mauro Altieri

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Por la situación que atraviesa el club Olimpo, sumergido en una crisis financiera, económica y deportiva, sentí que era el momento de trasladarle al presidente Mauro Altieri las preguntas y los cuestionamientos que día a día realizan los socios y los hinchas por la calle y las diferentes redes sociales.

Hace una semana intenté hacer una nota con él, pero prefirió no puntualizar sobre ciertos temas internos del club.

La derrota frente a Defensores de Belgrano, que los arbitrajes vengan perjudicando al aurinegro y la nota de David Vega, donde por este medio pedía..., lo hizo reflexionar.

Con voz pausada, y hablando en confianza, el “Colo” se abrió al diálogo como nunca (al menos con "La Nueva.") lo había hecho con anterioridad. ¿Le digo la verdad?, hasta yo me sorprendí.

La entrevista, sin interrupciones y basada en preguntas y respuestas, es larga, no le puedo mentir, pero vale la pena...

—¿Ya digeriste la derrota del domingo?

—Me cuesta; arranqué la semana muy amargado. Perdimos porque no pudimos hacer el gol que tanto merecimos, pero también considero que Olimpo fue perjudicado por el arbitraje más que en cualquiera de los partidos anteriores.

—¿Considerás que hay una “mano negra” que opera en AFA en contra de Olimpo?

—No. Vine a AFA (al momento de la nota estaba en Buenos Aires) a charlar sobre lo que nos está pasando deportivamente, pero no culpo ni responsabilizo a nadie. No hay fantasmas ni cosas raras.

—En el mundo Olimpo, algunos consideran que el presidente anterior (Alfredo Dagna) está haciendo campaña en contra para que el equipo descienda al Federal A. ¿Pensás o pensaste alguna vez en esa posibilidad?

—No lo creo, no le serviría ni a él ni a nadie que Olimpo pierda la categoría. Llegó el momento de que todos tenemos que estar atrás del mismo objetivo. El club va a ser siempre el club y los dirigentes están de paso. Que Olimpo no consiga los resultados que necesita para salvarse es perjudicial para todos, incluso para la ciudad y para el mundo.

—No sé si hablaste, o vas a hablar, ¿pero es concreto que Alfredo Dagna se acercará al club a colaborar?

—Hablo seguido con él, y estoy de acuerdo si quiere dar una mano. Sea Dagna o cualquiera, mientras se quieran sumar con la idea de ayudar a Olimpo a salir de esta situación, no puedo decir que no.

“En la última charla discutimos, pero nos pusimos de acuerdo enseguida. Él va a colaborar, es lo que me manifestó, y espero que sea así. Alfredo va a ser importante por la experiencia que ha adquirido y por las relaciones que generó; en esas cuestiones le dará un empuje positivo a Olimpo. Por ahí, en distintos estamentos de AFA, él tiene más fuerza que nosotros”, admitió.

“El club no es mío, soy dirigente, y es la voluntad de una gran mayoría de personas que opinan que la colaboración de Dagna le puede venir bien a la institución. Y no me opongo, porque jamás priorizaría un interés personal por uno colectivo”. agregó.

“En esa última charla, Alfredo me expresó su voluntad de colaborar y estoy completamente de acuerdo. Es momento de sacar la situación adelante, sin condicionamientos, sin cuestionamientos y sin rencores”. indicó.

—No creo que parte de la CD que vos presidís esté de acuerdo con que Dagna vuelva al club a dar una mano...

—No estoy diciendo que Dagna volverá a trabajar al club. El ofreció su colaboración y yo acepté; después, más adelante, nos sentaremos a dialogar sobre nuestras diferencias y nuestras formas de ver las cosas. No somos dirigentes de nosotros mismos, somos dirigentes de un club, y el club está por encima de todo. Por eso repito: cualquiera que quiera venir a colaborar para sacar a Olimpo de donde está, bienvenido sea.

“Las otras cuestiones, las que superan estas instancias, y que tiene que ver con lo judicial en contra de Dagna, va por otros carriles y son temas para no reflotar ahora. Hay que sumar voluntades para pensar en la salvación de Olimpo. Hay que dejarse de joder, de pensar en miserias personales que no tengo, que no las tuve y que ni las tendré”, enfatizó.

¿Una función o varias?

—¿De que manera puede ayudar Dagna a Olimpo? Específicamente, ¿que tarea o misión puede llegar a realizar?

—Lo que Dagna quiera hacer para sumar está bien. El refiere que, a pesar de haber dejado de ser presidente de Olimpo, siempre tuvo las puertas de AFA abiertas. Y me parece fantástico. Que colabore para que no nos toquen situaciones como las vividas con el arbitraje; no sé, lo que a él le parezca que esté bien.

“Queremos salvarnos del descenso, pretendemos que el club siga luchando, pero para eso no hay que caer en diputas de unos contra otros que no suman nada. Entiendo el enojo y la bronca de los hinchas, pero hay que entender que a un club que está mal se lo ayuda colaborando y sumando. Nadie más que nosotros, los dirigentes, queremos que la cosa salga bien”, expresó.

“Había un montón de restricciones para ciertas personas hasta antes de llegar al presente que nos toca; y creo que es momento de estar más juntos que nunca por el bien de Olimpo. La Comisión Directiva representa intereses de terceros, que son los socios, y no le podés impedir nada a nadie. No puede ser que no se entienda la dinámica de la representación institucional, que es no darse para uno mismo, sino brindarle lo mejor a terceros, que son los socios. Todo lo que sea para sumar, que venga”. reconoció.

—¿Hablaste con los demás integrantes de la Comisión Directiva?, porque después de la derrota con Defensores, hubo fuertes declaraciones de directivos en contra de la gestión anterior comandada por Dagna...

—Si cualquier socio hoy pretende defender el club desde el lugar que quiere y puede, debe hacerlo. No personalizo; no le niego a nadie la voluntad de ayuda si considero que es real y concreta.

—Pero esa persona es Alfredo Dagna, a la que ustedes destituyeron en reñidas y combativas elecciones.

—Es que ni la CD ni yo somos los dueños del club. Si cualquier persona quiere colaborar con el club, puede hacerlo. No soy quien para cerrarle la puerta a la gente.

“En el buen sentido de la palabra, no importa si estamos de acuerdo o no. Son 9 finales y tenemos que ir todos para adelante. Después, todo lo que se pueda acomodar hay que acomodarlo. Y lo que sea diferencias de criterios, que se plasme en el ente que se tiene que plasmar", añadió.

“Si Dagna quiere colaborar, lo tiene que hacer y punto. No me entra en la cabeza que alguien esté en contra de la mano que te puede extender alguien. Es mi sensación, te estoy hablando sin haberlo tratado en reunión de Comisión Directiva. Si después se resuelve lo contrario por algún caso que yo desconozca, apoyaré a mis pares dirigenciales. Le quiero dar lugar a todas las intensiones sanas y saludables de colaborar. Porque me resisto a pensar que haya gente de Olimpo que pensó o está pensando en hacerle daño al club”, declaró.

—Dagna aclaró públicamente que la única manera de colaborar con Olimpo, es que retiren las denuncias que hay en su contra y que vos cuentes la verdad (que él entiende como tal) sobre el estado contable y financiero de la entidad al momento de hacerte cargo.

—No sé a que verdad se refiere Dagna. En su momento hablé del club que encontré. Ahora tenemos la atención centrada en lo deportivo, en salvarnos, pero superada esa instancia, y con el aval de la Comisión Directiva, lo voy a invitar a encontrarnos para que vea de dónde surgen las cosas. Creo que tiene un cierto desconocimiento sobre cierto volumen de los problemas.

“A esta altura del partido no juzgo a Dagna; tampoco vuelvo hacia atrás con lo que dije en su momento. Y menos que menos, tener una discusión con lo que dijo uno y con lo que opina el otro. Hoy por hoy, si hay que convalidar ciertas cuestiones por ir en búsqueda del objetivo de salvar a Olimpo, se hará”, contó.

—Identidad Aurinegra hizo campaña sacando varios “trapitos al sol” de la gestión anterior, y muchas de esas son las cuestiones que desmiente Dagna.

—La deuda que heredamos fue de casi 100 millones de pesos y es lo que mostramos en el balance. Mirá, diferencias hubo y habrá; no importa en este momento. Estoy dispuesto a sentarme con Dagna y a explicarle el concepto de la deuda.

“Por ejemplo, Dagna dice que la deuda con Plaza Colonia estaba registrada en el balance, pero esa deuda figuraba en una cuenta que era imposible de detectar. Esa cuenta no tenía nota alguna para los estados contables y por eso el balance era inexacto", admitió.

“Me voy a sentar a hablar con Dagna, pero le voy a apuntar a lo deportivo. La deuda no es de ahora, ni se generó en su proceso, viene de muchísimos años atrás. Habría que desmenuzarla y consultar a los distintos estamentos que vivieron esos procesos. No tengo voluntad de generar un problema, tampoco que me digan que lo que digo no es cierto ni exigir que lo convaliden”, aseveró.

“La única posibilidad que tenemos los dos de no fracasar es sacar esto adelante En realidad necesitamos de todos, de los que estuvieron y de los que están”.

—¿Cómo va a caer en el hincha esta vuelta de Dagna a trabajar, de alguna manera, en el club, sobre todo después de lo dardos que se tiraron unos con otros?

—No recuerdo de haberlo injuriado ni criticado. Sí creo que a nivel general y social , las personas, los ciudadanos, los socios y los hinchas, pretenden lo mejor para las instituciones y sus gobiernos.

“Recojo el guante y no soy soberbio ni orgulloso como para que si alguien me quiere ayudar negárselo. Para mi, el club es sagrado y en ese sentido jamás le negaré a alguien las ganas de querer darle solución a algo. No está dentro de mi cabeza; Olimpo se encuentra por delante de cualquier interés personal. Puedo tener diferencias con alguien, pero no puedo impedir que se acerque a colaborar. Sería muy estúpido e irresponsable de mi parte”.

“Nadie va a poner trabas, porque todos queremos lo mejor para el club, que tiene que tener el apoyo de todos los sectores. Después separaremos la paja del trigo y veremos cuales son las gestiones que se quieren llevar adelante”.

La voz del hincha

—El hincha dice que Olimpo no tiene peso en AFA y que está digitado a que descienda. ¿No es muy tremendo pensar así?

—Si pasa lo peor, no es por tener peso o no en AFA. Nosotros hemos llevado gestiones razonables a AFA y sabemos que Olimpo tiene peso por sí mismo. Solo espero que todos reaccionemos para que esto salga bien. Por eso trato de aceptar distintas cuestiones que vayan más allá de lo personal.

“Como a vos y a muchos les puede llamar la atención, yo también pensé y medité sobre esta medida de aceptar la colaboración de Dagna. No me estoy poniendo adelante del problema, quiero solucionar el problema sea como sea. Lo demás es secundario. Mi mayor logro de gestión, ahora, pasa por unir todo lo que se pueda unir”.

—Puede ser que no le hayas dado prioridad al fútbol y que por eso se hayan generado internas en la Comisión Directiva?

—No hay internas, sí diferencias. Siempre estoy pensando en el fútbol, que se lleva la mayor parte de todo. Gracias a Dios existen muy buena subcomisiones que trabajan, gestionan y llevan adelante las otras actividades sin exigir nada.

—No haber armado un equipo más competitivo, ¿se debió a la falta de presupuesto o a que el dinero fue derivado hacia otro lado?

—Toda la plata que ingresó fue derivada al fútbol. Hoy Olimpo gasta más en empleados que en el plantel profesional, y seguimos defendiendo día a día las fuentes laborales. Si al contexto económico complicado le sumás el gasto del fútbol menor de AFA y la gran infraestructura que tenemos que mantener, hasta te va a parecer increíble que sigamos en pie.

—Ante tantos problemas en el club. ¿alguna vez pensaste en renunciar?

—Nunca. Siempre pensé en tratar de unir, en tratar de que Olimpo se reinventara en sí mismo. Las palabras de David Vega en la nota con "La Nueva." fueron las precisas. Hay que trabajar y pensar por y para el club. Lo que manifestó el “Chori” es lo que desea la gente.

“No puedo ser necio, ni autoritario, y debo ser lo suficientemente inteligente para enteder que el momento que vive Olimpo requiere de una apertura. El club no es mi patromonio, y si alguien como Vega, con la autoridad moral y deportiva que lo caracteriza, dijo lo que dijo, es digno de respetar. Además, ese pensamiento no es solo de él, representa a todo el plantel”.

”Si Olimpo se va al descenso, perdemos todos. Hay que ser maduros para entender eso. Y aceptar que Dagna colabore con el club no es una debilidad en mi pensamiento, es una fortaleza. No tengo reparos en poner siempre al club adelante de todo", reconoció.

—Dagna aseguró que la de ustedes, hasta el momento, es un pésima gestión.

—Está equivocado. Le mostraría lo que venimos haciendo; él sabe que la gestión no es pésima, porque las deudas que tenemos son manejables. Sí acepto que es una mala gestión deportiva; no le puedo decir nada.

—¿Se salva Olimpo?

—Sí. Es una expresión de deseo, aunque veo un horizonte que se allana. El equipo no está ligando nada y esa es una racha que se tiene que revertir. También es cierto que en la balanza esta siendo más perjudicado que beneficiado. Si eso se logra equilibrar, la taba se da vuelta, te lo puedo asegurar.

“Todo lo que se hace y se hizo es con el mejor de los deseos, la mejor intención y con un fundamento. Puedo explicar cualquiera de las decisiones, erradas o no, que se toman. No ser genuino sería el peor pecado para un club que se maneja a un nivel tan alto.